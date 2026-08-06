KVKK’dan Resmi Açıklama Geldi: Hyundai Türkiye'de Veri Sızıntısı

Şirketin kullandığı web tabanlı bir uygulamada meydana gelen güvenlik açığı nedeniyle gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda, marka bünyesinde halihazırda görev yapan çalışanların ve işe alım sürecindeki aday personellerin gizli kalması gereken bilgileri üçüncü şahısların eline geçti.

Saldırının detaylarına bakıldığında, kimliği henüz tespit edilemeyen bilgisayar korsanlarının sistemin ana veri tabanına izinsiz erişim sağlamak için veri tabanı sorgularını manipüle eden 'SQL Injection' isimli ciddi bir zafiyetten faydalandığı görülüyor. Hyundai'nin Küresel Güvenlik Operasyon Merkezi, sistemlerindeki bu olağandışı hareketliliği ilk olarak 1 Ağustos 2026 tarihinde fark etti. Durumun ciddiyetinin anlaşılmasının hemen ardından konu, şirketin veri işleme ve değerlendirme süreçlerini yürüten Baltaş Eksen isimli üçüncü taraf kuruma bildirildi. İlgili firma da durumu detaylıca inceleyerek 3 Ağustos 2026 itibarıyla sistemde bir ihlal yaşandığını doğruladı ve gerekli yasal bildirimleri yaptı.

Meydana gelen bu siber güvenlik krizinden şimdilik en fazla 422 kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Sistemden kopyalanan veya çalınan dosyalar arasında mağdurlara ait ad ve soyad, e-posta adresi, sistem kullanıcı adları, parolalar ve görev unvanları gibi oldukça hassas veriler bulunuyor. Ancak sızıntının en dikkat çekici boyutu, işe alım ve performans değerlendirme süreçlerinde personellere uygulanan 'Hogan/BEYT' adlı detaylı kişilik envanteri test sonuçlarının da siber korsanların eline geçmiş olması.

Yaşanan ihlalin ardından KVKK'nın konuyla ilgili başlattığı geniş çaplı resmi inceleme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Kişisel bilgilerinin çalınmış olabileceğinden endişe duyan veya sürece dair daha net bilgiler elde etmek isteyen mağdurlar için şirketin resmi iletişim kanalları aktif hale getirildi. Durumdan etkilenme ihtimali bulunan kişiler, doğrudan info@hyundai.com.tr ya da kurumun veri koruma görevlisine ait dpo@hyundai.com.tr adreslerine elektronik posta göndererek Hyundai Motor Türkiye yetkilileriyle iletişime geçebiliyor.