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İlişkide Seni Katlanılamaz Yapan Özelliğin!

İlişkide Seni Katlanılamaz Yapan Özelliğin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.08.2026 - 13:03
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Herkes bir ilişkide sevilecek yönlere sahip olduğu gibi, zaman zaman partnerini zorlayabilecek alışkanlıklara da sahiptir. Kimi fazla düşünür, kimi fazla kontrol eder, kimi ise duygularını ifade etmekte zorlanır. İşin ilginç tarafı ise bu özelliklerin çoğunun farkında bile olmayışımızdır Bu test seni yargılamak için değil; ilişkilerde en çok zorlandığın ve karşındaki kişiyi zaman zaman bunaltabilecek davranışını eğlenceli ama düşündürücü bir şekilde ortaya çıkarmak için hazırlandı. 

Bakalım aşk hayatındaki en 'zor' tarafın neymiş?

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İlişkide Seni Katlanılamaz Yapan Özelliğin!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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