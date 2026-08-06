10-16 Ağustos Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Oak Caddesi'nin Sonu
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 1 saat 40 dakika
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera
Yönetmen: David Robert Mitchell
Senarist: David Robert Mitchell
Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella
1980’lerde yaşayan Platt ailesinin hayatı, gizemli bir kozmik olayın Oak Caddesi’ni bağlı bulunduğu banliyöden koparmasıyla değişiyor. Kendilerini tarih öncesi tehditlerin bulunduğu bilinmeyen bir yerde bulan aile üyeleri, hayatta kalabilmek için aralarındaki sorunları geride bırakmak zorunda kalıyor.
Fırtınadan Önce
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 1 saat 40 dakika
Tür: Gerilim, Savaş Filmi, Tarihi
Yönetmen: Anthony Maras
Senaristler: Anthony Maras, David Haig
Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon
Normandiya Çıkarması’na 72 saat kala hazırlıkların önündeki en büyük belirsizlik Britanya’nın değişken hava koşulları oluyor. Baş meteorolog James Stagg, yanlış bir tahminin dev operasyonu felakete sürükleyebileceği kritik bir kararın merkezinde kalıyor. Nihai karar ise Müttefik Yüksek Komutanı Dwight D. Eisenhower’a düşüyor.
Peter Pan Kabuslar Ülkesi
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 1 saat 30 dakika
Tür: Fantastik, Gerilim, Korku, Macera
Yönetmen: Scott Chambers
Senaristler: Rhys Frake-Waterfield, Scott Chambers
Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green
Peter Pan hikâyesini karanlık bir korku anlatısına dönüştüren yapımda Wendy Darling, kaçırılan kardeşi Michael’ı kurtarmak için yola çıkıyor. Wendy’nin karşısında çocukluk masallarındaki neşeli kahramandan tamamen farklı, tehlikeli bir Peter Pan bulunuyor.
PAW Patrol: The Dino Filmi
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 1 saat 28 dakika
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Yönetmen: Cal Brunker
Senaristler: Cal Brunker, Bob Barlen
Oyuncular: Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace
PAW Patrol ekibi, yaşanan bir fırtınanın ardından gizemli bir dinozor adasına sürükleniyor. Burada mahsur kalan Rex adlı köpek yavrusuyla tanışan ekip, Humdinger’ın madencilik faaliyetlerinin bir yanardağı harekete geçirmesi üzerine adayı kurtarmak için büyük bir operasyona başlıyor.
Tarot: Yeniden Doğuş
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 1 saat 23 dakika
Tür: Gerilim
Yönetmenler: Azim Şengül, Yiğit Demirkaya
Senarist: Elif Göktepe
Oyuncular: Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk
Eski bir tarot destesini bulan arkadaş grubu, farkında olmadan karanlık bir ritüeli başlatıyor. Açılan kartlar geleceğin yanı sıra geçmişte saklanan sırları ve bastırılan günahları da ortaya çıkarırken doğaüstü olayların şiddeti giderek artıyor.
Derin Dehşet
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 1 saat 36 dakika
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Jesse V. Johnson
Senarist: Tony Giordano
Oyuncular: Antonio Banderas, Laura Marano, Christina Ochoa
Meksika’da köpek balıklarıyla dalış yapan beş arkadaş, denizin altında bir kartele ait uyuşturucuyu keşfedince pusuya düşürülüyor. Köpek balığı kafesinde mahsur kalan Tatiana ve Kaley, kartel tarafından deniz tabanındaki çantayı çıkarmaya zorlanıyor. İkili; tükenen havaya, silahlı adamlara ve büyük beyaz köpek balıklarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor.
Kuyumcu
Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026
Süre: 2 saat
Tür: Komedi
Yönetmen: Islam Khairy
Senarist: Beyazperde’de belirtilmemiş.
Oyuncular: Mohamed Henedi, Mona Zaki, Ahmed Salah Al-Saadany
Evli bir çiftin evinde yaşanan sorunlar, kocanın davranışlarıyla giderek büyüyerek komik olaylara dönüşüyor. Çiftin arasındaki çatışmaları çözmeye çalışan ilişki uzmanı ise evliliği tehdit eden krizleri aşmaları için farklı yöntemlere başvuruyor.
Cin Muskası
Uzun süredir yaşadığı yazar tıkanıklığını aşmak isteyen bir korku yazarı, çalışmalarına odaklanabilmek için dağ evine yerleşiyor. Yeniden yazmaya başlamasının ardından kaleme aldığı olayların gerçeğe dönüştüğünü fark eden yazar, kendisini bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.
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