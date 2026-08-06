10-16 Ağustos Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Oak Caddesi'nin Sonu

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 40 dakika

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

Yönetmen: David Robert Mitchell

Senarist: David Robert Mitchell

Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella

1980’lerde yaşayan Platt ailesinin hayatı, gizemli bir kozmik olayın Oak Caddesi’ni bağlı bulunduğu banliyöden koparmasıyla değişiyor. Kendilerini tarih öncesi tehditlerin bulunduğu bilinmeyen bir yerde bulan aile üyeleri, hayatta kalabilmek için aralarındaki sorunları geride bırakmak zorunda kalıyor.

Fırtınadan Önce

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 40 dakika

Tür: Gerilim, Savaş Filmi, Tarihi

Yönetmen: Anthony Maras

Senaristler: Anthony Maras, David Haig

Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon

Normandiya Çıkarması’na 72 saat kala hazırlıkların önündeki en büyük belirsizlik Britanya’nın değişken hava koşulları oluyor. Baş meteorolog James Stagg, yanlış bir tahminin dev operasyonu felakete sürükleyebileceği kritik bir kararın merkezinde kalıyor. Nihai karar ise Müttefik Yüksek Komutanı Dwight D. Eisenhower’a düşüyor.

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 30 dakika

Tür: Fantastik, Gerilim, Korku, Macera

Yönetmen: Scott Chambers

Senaristler: Rhys Frake-Waterfield, Scott Chambers

Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Peter Pan hikâyesini karanlık bir korku anlatısına dönüştüren yapımda Wendy Darling, kaçırılan kardeşi Michael’ı kurtarmak için yola çıkıyor. Wendy’nin karşısında çocukluk masallarındaki neşeli kahramandan tamamen farklı, tehlikeli bir Peter Pan bulunuyor.

PAW Patrol: The Dino Filmi

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 28 dakika

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Cal Brunker

Senaristler: Cal Brunker, Bob Barlen

Oyuncular: Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace

PAW Patrol ekibi, yaşanan bir fırtınanın ardından gizemli bir dinozor adasına sürükleniyor. Burada mahsur kalan Rex adlı köpek yavrusuyla tanışan ekip, Humdinger’ın madencilik faaliyetlerinin bir yanardağı harekete geçirmesi üzerine adayı kurtarmak için büyük bir operasyona başlıyor.

Tarot: Yeniden Doğuş

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 23 dakika

Tür: Gerilim

Yönetmenler: Azim Şengül, Yiğit Demirkaya

Senarist: Elif Göktepe

Oyuncular: Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk

Eski bir tarot destesini bulan arkadaş grubu, farkında olmadan karanlık bir ritüeli başlatıyor. Açılan kartlar geleceğin yanı sıra geçmişte saklanan sırları ve bastırılan günahları da ortaya çıkarırken doğaüstü olayların şiddeti giderek artıyor.

Derin Dehşet

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 36 dakika

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Jesse V. Johnson

Senarist: Tony Giordano

Oyuncular: Antonio Banderas, Laura Marano, Christina Ochoa

Meksika’da köpek balıklarıyla dalış yapan beş arkadaş, denizin altında bir kartele ait uyuşturucuyu keşfedince pusuya düşürülüyor. Köpek balığı kafesinde mahsur kalan Tatiana ve Kaley, kartel tarafından deniz tabanındaki çantayı çıkarmaya zorlanıyor. İkili; tükenen havaya, silahlı adamlara ve büyük beyaz köpek balıklarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor.

Kuyumcu

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 2 saat

Tür: Komedi

Yönetmen: Islam Khairy

Senarist: Beyazperde’de belirtilmemiş.

Oyuncular: Mohamed Henedi, Mona Zaki, Ahmed Salah Al-Saadany

Evli bir çiftin evinde yaşanan sorunlar, kocanın davranışlarıyla giderek büyüyerek komik olaylara dönüşüyor. Çiftin arasındaki çatışmaları çözmeye çalışan ilişki uzmanı ise evliliği tehdit eden krizleri aşmaları için farklı yöntemlere başvuruyor.

Cin Muskası

Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

Süre: 1 saat 13 dakika

Tür: Korku

Yönetmen: Raziye Sultan

Senarist: Raziye Sultan

Oyuncular: Özge Soyal, Ece Nehir Erdoğan

Uzun süredir yaşadığı yazar tıkanıklığını aşmak isteyen bir korku yazarı, çalışmalarına odaklanabilmek için dağ evine yerleşiyor. Yeniden yazmaya başlamasının ardından kaleme aldığı olayların gerçeğe dönüştüğünü fark eden yazar, kendisini bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.