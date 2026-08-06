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10-16 Ağustos Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

10-16 Ağustos Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 13:03
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Ağustos ayının ikinci haftasında sinemalarda bilim kurgudan tarihi gerilime, animasyondan korkuya uzanan sekiz yeni yapım gösterime girecek. Anne Hathaway ve Ewan McGregor’lı Oak Caddesi'nin Sonu, Normandiya Çıkarması öncesindeki kritik saatleri anlatan Fırtınadan Önce ve çocuklara yönelik PAW Patrol: The Dino Filmi haftanın öne çıkanları arasında bulunuyor.

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10-16 Ağustos Haftası Vizyona Giren Filmler

10-16 Ağustos Haftası Vizyona Giren Filmler

Oak Caddesi'nin Sonu

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 40 dakika

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Yönetmen: David Robert Mitchell

  • Senarist: David Robert Mitchell

  • Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella

1980’lerde yaşayan Platt ailesinin hayatı, gizemli bir kozmik olayın Oak Caddesi’ni bağlı bulunduğu banliyöden koparmasıyla değişiyor. Kendilerini tarih öncesi tehditlerin bulunduğu bilinmeyen bir yerde bulan aile üyeleri, hayatta kalabilmek için aralarındaki sorunları geride bırakmak zorunda kalıyor.

Fırtınadan Önce

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 40 dakika

  • Tür: Gerilim, Savaş Filmi, Tarihi

  • Yönetmen: Anthony Maras

  • Senaristler: Anthony Maras, David Haig

  • Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon

Normandiya Çıkarması’na 72 saat kala hazırlıkların önündeki en büyük belirsizlik Britanya’nın değişken hava koşulları oluyor. Baş meteorolog James Stagg, yanlış bir tahminin dev operasyonu felakete sürükleyebileceği kritik bir kararın merkezinde kalıyor. Nihai karar ise Müttefik Yüksek Komutanı Dwight D. Eisenhower’a düşüyor.

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 30 dakika

  • Tür: Fantastik, Gerilim, Korku, Macera

  • Yönetmen: Scott Chambers

  • Senaristler: Rhys Frake-Waterfield, Scott Chambers

  • Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Peter Pan hikâyesini karanlık bir korku anlatısına dönüştüren yapımda Wendy Darling, kaçırılan kardeşi Michael’ı kurtarmak için yola çıkıyor. Wendy’nin karşısında çocukluk masallarındaki neşeli kahramandan tamamen farklı, tehlikeli bir Peter Pan bulunuyor.

PAW Patrol: The Dino Filmi

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 28 dakika

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Cal Brunker

  • Senaristler: Cal Brunker, Bob Barlen

  • Oyuncular: Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace

PAW Patrol ekibi, yaşanan bir fırtınanın ardından gizemli bir dinozor adasına sürükleniyor. Burada mahsur kalan Rex adlı köpek yavrusuyla tanışan ekip, Humdinger’ın madencilik faaliyetlerinin bir yanardağı harekete geçirmesi üzerine adayı kurtarmak için büyük bir operasyona başlıyor.

Tarot: Yeniden Doğuş

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 23 dakika

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmenler: Azim Şengül, Yiğit Demirkaya

  • Senarist: Elif Göktepe

  • Oyuncular: Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk

Eski bir tarot destesini bulan arkadaş grubu, farkında olmadan karanlık bir ritüeli başlatıyor. Açılan kartlar geleceğin yanı sıra geçmişte saklanan sırları ve bastırılan günahları da ortaya çıkarırken doğaüstü olayların şiddeti giderek artıyor.

Derin Dehşet

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 36 dakika

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Yönetmen: Jesse V. Johnson

  • Senarist: Tony Giordano

  • Oyuncular: Antonio Banderas, Laura Marano, Christina Ochoa

Meksika’da köpek balıklarıyla dalış yapan beş arkadaş, denizin altında bir kartele ait uyuşturucuyu keşfedince pusuya düşürülüyor. Köpek balığı kafesinde mahsur kalan Tatiana ve Kaley, kartel tarafından deniz tabanındaki çantayı çıkarmaya zorlanıyor. İkili; tükenen havaya, silahlı adamlara ve büyük beyaz köpek balıklarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor.

Kuyumcu

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 2 saat

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Islam Khairy

  • Senarist: Beyazperde’de belirtilmemiş.

  • Oyuncular: Mohamed Henedi, Mona Zaki, Ahmed Salah Al-Saadany

Evli bir çiftin evinde yaşanan sorunlar, kocanın davranışlarıyla giderek büyüyerek komik olaylara dönüşüyor. Çiftin arasındaki çatışmaları çözmeye çalışan ilişki uzmanı ise evliliği tehdit eden krizleri aşmaları için farklı yöntemlere başvuruyor.

Cin Muskası

  • Vizyon tarihi: 14 Ağustos 2026

  • Süre: 1 saat 13 dakika

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Raziye Sultan

  • Senarist: Raziye Sultan

  • Oyuncular: Özge Soyal, Ece Nehir Erdoğan

Uzun süredir yaşadığı yazar tıkanıklığını aşmak isteyen bir korku yazarı, çalışmalarına odaklanabilmek için dağ evine yerleşiyor. Yeniden yazmaya başlamasının ardından kaleme aldığı olayların gerçeğe dönüştüğünü fark eden yazar, kendisini bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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