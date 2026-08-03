3 – 9 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Festivalleri
Ağustos ayının sıcak ve coşkulu enerjisi İstanbul'u tam kalbinden yakalıyor! 3 - 9 Ağustos haftasında şehrin dört bir yanı, sınırları aşan festivallerden Boğaz'ın serin sularına karışan tekne partilerine, Açık hava sahnelerinin büyülü atmosferinden Kadıköy sokaklarına kadar müziğin her rengiyle yankılanıyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli partiler nerede düzenleniyor? Jolly Joker imzasıyla Harbiye Açıkhava’da kimler var? Gelin, hep birlikte 3 – 9 Ağustos haftasının müzik rotasına göz atalım.
Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Rotaları: Özgün Sesler, Efsanevi Tınılar ve Reggae Ritimleri
İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?
İstanbul'da Bu Hafta Caz Müzik Konseri Var mı?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?
İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Müzik Festivalleri
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