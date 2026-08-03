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3 – 9 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Festivalleri

3 – 9 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 17:38
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Ağustos ayının sıcak ve coşkulu enerjisi İstanbul'u tam kalbinden yakalıyor! 3 - 9 Ağustos haftasında şehrin dört bir yanı, sınırları aşan festivallerden Boğaz'ın serin sularına karışan tekne partilerine, Açık hava sahnelerinin büyülü atmosferinden Kadıköy sokaklarına kadar müziğin her rengiyle yankılanıyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli partiler nerede düzenleniyor? Jolly Joker imzasıyla Harbiye Açıkhava’da kimler var? Gelin, hep birlikte 3 – 9 Ağustos haftasının müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Melike Şahin: 3 Ağustos Pazartesi akşamı, etkileyici sesi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde rüzgar gibi esiyor.

  • Ata Demirer Gazinosu: 4 Ağustos Salı akşamı, kahkaha ve müziği harmanlayan benzersiz şovuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu izleyicisine unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Mustafa Sandal Konseri: 6 Ağustos Perşembe, 90'lardan bugüne uzanan efsane hitleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu dev bir dans pistine çeviriyor.

  • Ajda Pekkan: 7 Ağustos Cuma, Süperstar bitmeyen enerjisi ve eşsiz karizmasıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesini büyülemeye geliyor.

  • Dystinct: 7 Ağustos Cuma saat 21.00'de popüler ritimlerle Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde.

  • Onurr 'Methiyeler' Konseri: 8 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de sevilen şarkılarıyla Moda Kayıkhane sahnesinde.

  • Tekir Konseri: 8 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde arabesk-pop esintileriyle dinleyicilerle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Anıl Piyancı Konseri: 5 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde coşkulu bir performans sunuyor.

  • Keişan - Aranan Adam III First Listen: 5 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta dinleyicilerle yeni albüm heyecanını paylaşıyor.

  • Velet Konseri: 7 Ağustos Cuma saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde.

  • Morad: 8 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de dünyaca ünlü rapçi KüçükÇiftlik Park'ta muhteşem bir konsere imza atıyor.

  • KAMUFLE WITH / A-Bacchus - İstanbul Konseri: 8 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Blind İstanbul'da underground rüzgarları estiriyor.

  • Hidra Konseri: 9 Ağustos Pazar saat 18.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde vurucu sözleriyle sahnede.

  • EGE! - Albüm Lansman Konseri: 9 Ağustos Pazar saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde haftanın son rap coşkusu.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ İle Türkçe Pop Gecesi: 5 Ağustos Çarşamba Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde bitmeyen bir neşe sunuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 6 Ağustos Perşembe saat 21.00'de yüksek enerjisiyle Avalon Kadıköy sahnesinde sınırları zorluyor.

  • Sueños de Esperanza Proudly Presents: VANCO: 7 Ağustos Cuma saat 22.00'de Klein Phönix'te elektronik müzik ziyafeti veriyor.

  • Summer Party | DJ Set: Aşkım Kapışmak: 8 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Kilyos Goga Beach kumlarında unutulmaz bir yaz gecesi.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 8 Ağustos Cumartesi akşamı Mask Beach sahnesinde dans pistini ateşe veriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Beerbugs Band 'Blues, Funk, Rock&Roll': 4 Ağustos Salı saat 21.30'da Blind İstanbul'da harika bir hafta içi eğlencesi.

  • Can Gox Konseri: 7 Ağustos Cuma saat 21.00'de güçlü sesi ve karakteristik yorumuyla Dorock XL Kadıköy'de.

  • Redd Konseri: 8 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Türk rock müziğinin köklü grubu, sevilen şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yankılanıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Rotaları: Özgün Sesler, Efsanevi Tınılar ve Reggae Ritimleri

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Rotaları: Özgün Sesler, Efsanevi Tınılar ve Reggae Ritimleri

  • Serdar Doğan Konseri: 5 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Dorock XL Kadıköy'de alternatif sesler yükseliyor.

  • Ahmet Aslan - Grup Abdal - Ali Doğan Gönültaş Konseri: 7 Ağustos Cuma saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da türkülerin ve otantik tınıların gecesi.

  • Can Ozan Konseri: 7 Ağustos Cuma saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde romantik hitleriyle izleyici karşısında.

  • Sattas: 7 Ağustos Cuma saat 22.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde reggae ritimleriyle yazı hissettiriyor.

  • Selda Bağcan Konseri: 9 Ağustos Pazar saat 21.00'de usta sanatçı efsanevi sesi ve güçlü duruşuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 6 Ağustos Perşembe akşamı Saint Antuan Kilisesi'nin mistik ve büyüleyici atmosferinde mum ışığında dinleti.

  • Candle Experience - Tersane İstanbul Sunset Sessions: 8 Ağustos Cumartesi saat 19.30'da Tersane İstanbul'da gün batımında mum ışıklarıyla ruhunuzu dinlendirecek eşsiz bir deneyim.

İstanbul'da Bu Hafta Caz Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Caz Müzik Konseri Var mı?
  • Birsen Tezer & Hüsnü Arkan: 7 Ağustos Cuma saat 21.00'de, bu iki özel ses Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde huzur ve caz dokunuşlu bir müzik akşamı vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Karaoke Gecesi: 3 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu'nda mikrofon sizde.

  • Doksanlar Zaman Makinesi: 5 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de Kartal Beyrut Performans sahnesinde.

  • Yabancı Damat Quiz Night: 7 Ağustos Cuma saat 20.00'de Community Hub'da eğlenceli bir konsept parti deneyimi.

  • Internationals Night Boat Party: 7 Ağustos Cuma akşamı Karaköy İskelesi'nden kalkacak tekneyle Boğaz'da kesintisiz dans.

  • Walkman 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 7 Ağustos Cuma saat 22.00'de Moda Kayıkhane'de retro rüzgarı.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 8 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de eğlencenin nabzı kıvrak ritimlerle atıyor.

  • Horizon Party: 9 Ağustos Pazar saat 19.00'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde haftayı ritimle kapatmak isteyenlere.

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Müzik Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Müzik Festivalleri

  • PSM Loves Summer: The Prodigy: 7 Ağustos Cuma saat 21.30'da elektronik dans ve rock müziğin dev efsanesi Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'ni sallamaya geliyor!

  • Summer Tribute Fest: 8 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde (Arctic Monkeys, Pink Floyd, Radiohead gibi efsanelere saygı duruşu).

  • Pozitif Vibrations: Zara Larsson: 9 Ağustos Pazar saat 20.00'de dünya çapındaki hitleriyle İsveçli pop yıldızı Bonus Parkorman sahnesinde muazzam bir festivale imza atıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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