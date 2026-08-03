3 – 9 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Festivalleri

Ağustos ayının sıcak ve coşkulu enerjisi İstanbul'u tam kalbinden yakalıyor! 3 - 9 Ağustos haftasında şehrin dört bir yanı, sınırları aşan festivallerden Boğaz'ın serin sularına karışan tekne partilerine, Açık hava sahnelerinin büyülü atmosferinden Kadıköy sokaklarına kadar müziğin her rengiyle yankılanıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli partiler nerede düzenleniyor? Jolly Joker imzasıyla Harbiye Açıkhava’da kimler var? Gelin, hep birlikte 3 – 9 Ağustos haftasının müzik rotasına göz atalım.

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