Google'ın Yapay Zeka Biriminin Başına Türk Mühendis Koray Kavukçuoğlu Getirildi
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Google, yapay zekâ alanındaki üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevine ODTÜ mezunu Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu'nu getirdi. Kavukçuoğlu, yeni görevinde Google'ın yapay zekâ araştırmaları, Gemini modeli ve geliştirici ekiplerinin yönetiminden sorumlu olacak.
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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, Google DeepMind'ın üst yönetiminde yapılan değişiklikleri duyurdu.
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Yeni görevinde Kavukçuoğlu; Google'ın öncü yapay zekâ araştırmalarını, yeni nesil model geliştirme süreçlerini, Gemini uygulamasını ve geliştirici platformlarını yönetecek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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