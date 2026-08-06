Google'ın Yapay Zeka Biriminin Başına Türk Mühendis Koray Kavukçuoğlu Getirildi

Açıklamaya göre Google DeepMind'ın kurucu ortaklarından Demis Hassabis, bundan sonra Google DeepMind Yönetim Kurulu Başkanı ve Alphabet'in Baş Bilim İnsanı olarak görev yapacak. Hassabis aynı zamanda Isomorphic Labs'in liderliğini de sürdürecek.

Pichai, Hassabis'in yeni görevinde yapay genel zekâ (AGI) ve bilimsel keşiflerin geleceğine daha fazla odaklanacağını belirterek, bu çalışmaların hem Alphabet hem de insanlık açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu değişiklik kapsamında Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü (CTO) ve Baş Yapay Zekâ Mimarı görevlerini yürüten Koray Kavukçuoğlu ise şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı (Senior Vice President) pozisyonuna getirildi.