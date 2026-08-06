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Google'ın Yapay Zeka Biriminin Başına Türk Mühendis Koray Kavukçuoğlu Getirildi

Google'ın Yapay Zeka Biriminin Başına Türk Mühendis Koray Kavukçuoğlu Getirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 10:27
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Google, yapay zekâ alanındaki üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevine ODTÜ mezunu Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu'nu getirdi. Kavukçuoğlu, yeni görevinde Google'ın yapay zekâ araştırmaları, Gemini modeli ve geliştirici ekiplerinin yönetiminden sorumlu olacak.

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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, Google DeepMind'ın üst yönetiminde yapılan değişiklikleri duyurdu.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, Google DeepMind'ın üst yönetiminde yapılan değişiklikleri duyurdu.

Açıklamaya göre Google DeepMind'ın kurucu ortaklarından Demis Hassabis, bundan sonra Google DeepMind Yönetim Kurulu Başkanı ve Alphabet'in Baş Bilim İnsanı olarak görev yapacak. Hassabis aynı zamanda Isomorphic Labs'in liderliğini de sürdürecek.

Pichai, Hassabis'in yeni görevinde yapay genel zekâ (AGI) ve bilimsel keşiflerin geleceğine daha fazla odaklanacağını belirterek, bu çalışmaların hem Alphabet hem de insanlık açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu değişiklik kapsamında Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü (CTO) ve Baş Yapay Zekâ Mimarı görevlerini yürüten Koray Kavukçuoğlu ise şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı (Senior Vice President) pozisyonuna getirildi.

Yeni görevinde Kavukçuoğlu; Google'ın öncü yapay zekâ araştırmalarını, yeni nesil model geliştirme süreçlerini, Gemini uygulamasını ve geliştirici platformlarını yönetecek.

Yeni görevinde Kavukçuoğlu; Google'ın öncü yapay zekâ araştırmalarını, yeni nesil model geliştirme süreçlerini, Gemini uygulamasını ve geliştirici platformlarını yönetecek.

Sundar Pichai, Kavukçuoğlu hakkında yaptığı açıklamada, 'Koray 13 yıldır Google DeepMind'da görev yapıyor ve yapay zekâ alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu, WaveNet ve DQN gibi çığır açan projelere öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde.' ifadelerini kullandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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