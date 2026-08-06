Dev Sigara Grubuna Zam Geldi: En Pahalısı 140 TL Oldu

Tütün ve tütün ürünleri pazarında hafta başından bu yana devam eden fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. PM sigara grubuna gelen zamla birlikte 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni fiyat tarifesi güncellendi. Ağustos ayının henüz ilk haftası olmasına rağmen sigaraya gelen üçüncü zam oldu.