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Ekonomi
Dev Sigara Grubuna Zam Geldi: En Pahalısı 140 TL Oldu

Dev Sigara Grubuna Zam Geldi: En Pahalısı 140 TL Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.08.2026 - 10:50
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Tütün ve tütün ürünleri pazarında hafta başından bu yana devam eden fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. PM sigara grubuna gelen zamla birlikte 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni fiyat tarifesi güncellendi. Ağustos ayının henüz ilk haftası olmasına rağmen sigaraya gelen üçüncü zam oldu.

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Sigaraya haftanın üçüncü zammı geldi. Güncel sigara fiyatları belli oldu

Sigaraya haftanın üçüncü zammı geldi. Güncel sigara fiyatları belli oldu

Sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen zammı ve güncel fiyatları paylaştı. PM grupta yer alan en pahalı sigara 140 lira seviyesine yükseldi. Gruptaki fiyatları 120-130 TL bandında konumlandı. Satılan en ucuz paket sigaranın yeni satış fiyatı ise 120 TL olarak belirlendi.

Artan maliyetler ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle şekillenen yeni listede, hazır paket sigaraların yanı sıra 50 gramlık sarmalık kıyılmış tütün paketinin yeni perakende satış fiyatı 150 TL olarak duyuruldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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