Dev Sigara Grubuna Zam Geldi: En Pahalısı 140 TL Oldu
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Tütün ve tütün ürünleri pazarında hafta başından bu yana devam eden fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. PM sigara grubuna gelen zamla birlikte 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni fiyat tarifesi güncellendi. Ağustos ayının henüz ilk haftası olmasına rağmen sigaraya gelen üçüncü zam oldu.
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Sigaraya haftanın üçüncü zammı geldi. Güncel sigara fiyatları belli oldu
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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