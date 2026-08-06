Altın Fiyatı Son 7 Haftanın En Yüksek Seviyesine Yükseldi: Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel ölçekte ABD dolarının değer kaybetmesi, tahvil getirilerindeki çekilme ve ham petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir, değerli metaldeki tırmanışı doğrudan destekledi. Ortadoğu ticaret rotaları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılabileceğine yönelik güçlenen beklentiler de piyasalardaki olumlu havayı pekiştiren faktörler arasında yer aldı.

Uluslararası piyasalarda spot ons altın, günlük yüzde 1 oranında prim yaparak 4.285,84 dolar seviyesine kadar çıktı ve 18 Haziran tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Hafta ortasında şubat ayından bu yana en sert günlük tırmanışını gerçekleştiren ons altın, gün içinde en düşük 4244 dolar, en yüksek ise 4304 dolar bantları arasında dalgalandı. Sabah saat 06.57 sularında ise ons fiyatı 4264 dolar seviyelerinde dengelendi.

Dış piyasadaki bu yükseliş dalgası yurt içi altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Güne hareketli başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 6491 TL seviyesine gerilese de günün ilerleyen saatlerinde 6585 TL'ye kadar tırmanmayı başardı. Gram altın, sabah saat 06.41 itibarıyla 6523 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor.