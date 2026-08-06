Altın Fiyatı Son 7 Haftanın En Yüksek Seviyesine Yükseldi: Gram Altın Ne Kadar Oldu?
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Küresel piyasalarda gerileyen dolar ve düşüşe geçen tahvil faizlerinin etkisiyle ivme kazanan altın, üst üste dördüncü işlem gününü de kazançla tamamlayarak son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik kanaldan gelen yumuşama sinyalleri ve dış piyasa dinamikleriyle desteklenen değerli metalde hem ons hem de gram tarafında kritik eşikler yeniden test ediliyor.
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Altın piyasasında bir süredir devam eden yukarı yönlü hareketlilik, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla dördüncü seansına taşıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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