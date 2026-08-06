MasterChef Türkiye’de 17. Önlüğün Sahibi Belli Oldu: Ana Kadroya Kim Girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, beyaz önlüğü kazanarak ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirdiği gecede ilk etapta yarışmacılardan bal kabağı çorbası hazırlamaları istendi. Bu tur için yarışmacılara 35 dakika süre verildi. Sürenin sonunda hazırlanan tabaklar tek tek değerlendirildi ve başarılı bulunan yedi yarışmacı final etabına yükseldi. İkinci turda ise yarışmacılar bu kez levreği ana ürün olarak kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Final etabı için verilen 45 dakikalık sürede tüm yarışmacılar en iyi tabağı ortaya koymaya çalıştı. Tadımların ardından gecenin son iki ismi Bahar ve Şükran oldu.