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MasterChef Türkiye’de 17. Önlüğün Sahibi Belli Oldu: Ana Kadroya Kim Girdi?

MasterChef Türkiye’de 17. Önlüğün Sahibi Belli Oldu: Ana Kadroya Kim Girdi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 08:28
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi yeni bölümüyle devam etti. 5 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya seçilecek 17. isim olmak için mutfağa girdi. Peki MasterChef’te önlüğü kim kazandı, ana kadroya hangi yarışmacı katıldı? Şeflerin istediği iki zorlu etabın ardından gecenin kazananı belli oldu. Sonucun açıklanmasıyla birlikte ana kadro listesine bir isim daha eklendi. İşte MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yaşananlar ve ana kadroya giren 17. yarışmacı…

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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için verilen mücadele son gruptaki yarışmacılarla devam etti.

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için verilen mücadele son gruptaki yarışmacılarla devam etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, beyaz önlüğü kazanarak ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirdiği gecede ilk etapta yarışmacılardan bal kabağı çorbası hazırlamaları istendi. Bu tur için yarışmacılara 35 dakika süre verildi. Sürenin sonunda hazırlanan tabaklar tek tek değerlendirildi ve başarılı bulunan yedi yarışmacı final etabına yükseldi. İkinci turda ise yarışmacılar bu kez levreği ana ürün olarak kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Final etabı için verilen 45 dakikalık sürede tüm yarışmacılar en iyi tabağı ortaya koymaya çalıştı. Tadımların ardından gecenin son iki ismi Bahar ve Şükran oldu.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonunda ana kadroya girmeye hak kazanan isim Bahar oldu.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonunda ana kadroya girmeye hak kazanan isim Bahar oldu.

Ana kadronun tamamlanmasına kısa bir süre kala rekabet her bölüm biraz daha artıyor. İzleyiciler de yeni bölümlerde beyaz önlüğü kazanacak isimleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

MasterChef 2026’da ana kadroya girmeyi başaran isimler 👇

MasterChef 2026’da ana kadroya girmeyi başaran isimler 👇

  • Batuhan Nazikoğlu

  • Nilay Özgen

  • Hasan Alp Karabacak

  • Şiringül Kaya

  • Enes Vardar

  • Eyüp Can Güneş

  • Demirhan Ali

  • Nurten Tamer Ocak

  • Şadi Altınay

  • Burçin

  • Tolga

  • Muhammed

  • Ayşe

  • Kübra

  • Gül

  • Simge

  • Bahar

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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