MasterChef Türkiye’de 17. Önlüğün Sahibi Belli Oldu: Ana Kadroya Kim Girdi?
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi yeni bölümüyle devam etti. 5 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya seçilecek 17. isim olmak için mutfağa girdi. Peki MasterChef’te önlüğü kim kazandı, ana kadroya hangi yarışmacı katıldı? Şeflerin istediği iki zorlu etabın ardından gecenin kazananı belli oldu. Sonucun açıklanmasıyla birlikte ana kadro listesine bir isim daha eklendi. İşte MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yaşananlar ve ana kadroya giren 17. yarışmacı…
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro için verilen mücadele son gruptaki yarışmacılarla devam etti.
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Şeflerin yaptığı değerlendirme sonunda ana kadroya girmeye hak kazanan isim Bahar oldu.
MasterChef 2026’da ana kadroya girmeyi başaran isimler 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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