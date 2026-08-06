17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Hakan Çelebi'nin Eski Paylaşımı Gündem Oldu!

Dizide 'Melek' karakterine hayat veren 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile 'Paşa' karakterini canlandıran Hakan Çelebi'nin rol arkadaşlığı, ortaya atılan iddiaların ardından magazin dünyasının en çok konuştuğu konular arasına girdi. İkilinin aynı projede birlikte çalışması sürerken, Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusu dikkat çekti.

İddialara göre Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin oyunculuk faaliyetleriyle ilgili süreçlerde veli olarak kendisinin hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini ve onayının alınmadığını öne sürdü.

Savcılığa sunulan dilekçede baba Çiftçi, reşit olmayan kızının projelerde çalıştırılması sırasında yasal veli rızasının göz ardı edildiğini iddia ederken, kızının bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz hakkında da şikayetçi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte dilekçede en dikkat çeken iddialardan biri ise Ülkü Hilal Çiftçi ile aynı dizide rol alan Hakan Çelebi hakkında oldu.

Ünal Çiftçi, kızının WhatsApp yazışmalarını gördüğünü ve bu konuşmalarda, kendisinden yaklaşık 10 yaş büyük olduğu belirtilen rol arkadaşı Hakan Çelebi ile duygusal bir ilişki yaşadığı izlenimine ulaştığını öne sürdü. Bu nedenle Hakan Çelebi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Baba Çiftçi ayrıca eşiyle evliliklerinin sürdüğünü ancak annenin söz konusu durumdan haberdar olmasına rağmen herhangi bir tepki göstermediğini de dilekçesinde iddia etti.

Şu ana kadar söz konusu iddialarla ilgili Hakan Çelebi, Ülkü Hilal Çiftçi veya menajerlik şirketi tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.