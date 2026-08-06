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17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Hakan Çelebi'nin Eski Paylaşımı Gündem Oldu!

17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Hakan Çelebi'nin Eski Paylaşımı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2026 - 08:44
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Henüz 17 yaşında olan oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde 'Melek' karakterine hayat veren genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, dikkat çeken iddialarla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Baba Çiftçi'nin hem oyuncu Hakan Çelebi hem de genç oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Hakan Çelebi'nin aylar önce yaptığı bir doğum günü paylaşımı yeniden gündeme taşındı.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi son günlerde ekran performansından çok oyuncularıyla gündeme geliyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi son günlerde ekran performansından çok oyuncularıyla gündeme geliyor.

Dizide 'Melek' karakterine hayat veren 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile 'Paşa' karakterini canlandıran Hakan Çelebi'nin rol arkadaşlığı, ortaya atılan iddiaların ardından magazin dünyasının en çok konuştuğu konular arasına girdi. İkilinin aynı projede birlikte çalışması sürerken, Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusu dikkat çekti.

İddialara göre Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin oyunculuk faaliyetleriyle ilgili süreçlerde veli olarak kendisinin hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini ve onayının alınmadığını öne sürdü.

Savcılığa sunulan dilekçede baba Çiftçi, reşit olmayan kızının projelerde çalıştırılması sırasında yasal veli rızasının göz ardı edildiğini iddia ederken, kızının bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz hakkında da şikayetçi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte dilekçede en dikkat çeken iddialardan biri ise Ülkü Hilal Çiftçi ile aynı dizide rol alan Hakan Çelebi hakkında oldu.

Ünal Çiftçi, kızının WhatsApp yazışmalarını gördüğünü ve bu konuşmalarda, kendisinden yaklaşık 10 yaş büyük olduğu belirtilen rol arkadaşı Hakan Çelebi ile duygusal bir ilişki yaşadığı izlenimine ulaştığını öne sürdü. Bu nedenle Hakan Çelebi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Baba Çiftçi ayrıca eşiyle evliliklerinin sürdüğünü ancak annenin söz konusu durumdan haberdar olmasına rağmen herhangi bir tepki göstermediğini de dilekçesinde iddia etti.

Şu ana kadar söz konusu iddialarla ilgili Hakan Çelebi, Ülkü Hilal Çiftçi veya menajerlik şirketi tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Suç duyurusunun magazin basınına yansımasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Hakan Çelebi ile Ülkü Hilal Çiftçi'nin geçmiş paylaşımlarını da incelemeye başladı.

Suç duyurusunun magazin basınına yansımasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Hakan Çelebi ile Ülkü Hilal Çiftçi'nin geçmiş paylaşımlarını da incelemeye başladı.

Bu paylaşımlar arasında en çok konuşulanlardan biri ise Hakan Çelebi'nin Ülkü Hilal Çiftçi'nin doğum gününde attığı Instagram hikayesi oldu.

Ortaya çıkan ekran görüntüsünde Hakan Çelebi'nin, doğum günü kutlaması sırasında çekilen bir kareyi paylaşarak, 'Yeni yaşın güzelliklerle gelsin kardeşim. İyi ki doğdun.' ifadelerini kullandığı görüldü.

Paylaşımda Ülkü Hilal Çiftçi'yi etiketleyen oyuncunun mesajında 'kardeşim' ifadesini tercih etmesi dikkat çekti. O dönem herhangi bir tartışmaya konu olmayan paylaşım, savcılığa taşınan iddiaların ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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