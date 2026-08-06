17 Yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Hakan Çelebi'nin Eski Paylaşımı Gündem Oldu!
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Henüz 17 yaşında olan oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde 'Melek' karakterine hayat veren genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, dikkat çeken iddialarla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Baba Çiftçi'nin hem oyuncu Hakan Çelebi hem de genç oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Hakan Çelebi'nin aylar önce yaptığı bir doğum günü paylaşımı yeniden gündeme taşındı.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi son günlerde ekran performansından çok oyuncularıyla gündeme geliyor.
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Suç duyurusunun magazin basınına yansımasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Hakan Çelebi ile Ülkü Hilal Çiftçi'nin geçmiş paylaşımlarını da incelemeye başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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