Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Babası Ünal Çiftçi Ne Davası Açtı?

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kızının bağlı olduğu menajerlik şirketi ve rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllar dizi-film sektöründe catering ve cast alanlarında çalıştığı belirtilen Ünal Çiftçi’nin şikayetinin temelinde, reşit olmayan kızının yasal velisi olarak kendi onayı alınmadan projelerde çalıştırıldığı iddiası yer alıyor. Çiftçi, reşit olmayan bir bireyin projelerde yer alabilmesi için ebeveyn rızasının zorunlu olduğunu, ancak bu sürecin işletilmediğini öne sürerek menajerlik şirketinin sahibi hakkında şikayetçi oldu ve kızının korunmasına yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti. Aynı zamanda Hakan Çelebi ile ilişkileri olduğunu da iddia olarak ekledi.