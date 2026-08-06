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Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Babası Ünal Çiftçi Ne Davası Açtı?

Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir, Kaç Yaşında Ve Nereli? Babası Ünal Çiftçi Ne Davası Açtı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 08:57
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Genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, son günlerde ailesi içinde yaşanan ve yargıya taşınan bir gelişmeyle magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Babası Ünal Çiftçi’nin savcılığa yaptığı başvurunun basına yansımasıyla birlikte genç oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki ya Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi projelerde rol aldı ve babası Ünal Çiftçi tam olarak ne davası açtı? İşte küçük yaşta ekranlarla tanışan başarılı oyuncuya dair merak edilen tüm detaylar…

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Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir?

Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir?

Ülkü Hilal Çiftçi, henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve kısa sürede kuşağının en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelen bir isim. Yalnızca dört yaşındayken reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek sektöre adım atan Çiftçi, ilerleyen yıllarda pek çok televizyon dizisinde çocuk oyuncu olarak rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgi duyan sanatçı, dizi projelerinin yanında sinema filmlerinde de yer alarak kariyerini çeşitlendirdi.

Ülkü Hilal Çiftçi Nereli, Kaç Yaşında?

Ülkü Hilal Çiftçi Nereli, Kaç Yaşında?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak’ın Devrek ilçesinde dünyaya geldi; buna göre 17 yaşında. Aslen Zonguldaklı olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerinin ivme kazanmasıyla birlikte ailesiyle İstanbul’a yerleşti ve profesyonel çalışmalarını bu şehirde sürdürüyor.

Ülkü Hilal Çiftçi Hangi Projelerde Yer Aldı?

Ülkü Hilal Çiftçi Hangi Projelerde Yer Aldı?

Küçük yaşlardan itibaren birçok yapımda boy gösteren Ülkü Hilal Çiftçi’nin kariyerinde geniş bir dizi listesi bulunuyor. Televizyon serüvenine 2012’de İki Dünya Arasında ile adım atan oyuncu; sonrasında Arka Sokaklar, Karadayı, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine ve Dönence gibi geniş kitlelerce izlenen dizilerde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2024 yapımı, senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle yaptı ve bu rolle büyük bir tanınırlık kazandı. Sinema tarafında da deneyim edinen oyuncu, Kayıp Kamyon filmiyle ilk başrol heyecanını yaşadı. Son olarak NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinde Melek karakterine hayat vererek kariyerine bir halka daha ekledi.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin Babası Ünal Çiftçi Ne Davası Açtı?

Ülkü Hilal Çiftçi’nin Babası Ünal Çiftçi Ne Davası Açtı?

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kızının bağlı olduğu menajerlik şirketi ve rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllar dizi-film sektöründe catering ve cast alanlarında çalıştığı belirtilen Ünal Çiftçi’nin şikayetinin temelinde, reşit olmayan kızının yasal velisi olarak kendi onayı alınmadan projelerde çalıştırıldığı iddiası yer alıyor. Çiftçi, reşit olmayan bir bireyin projelerde yer alabilmesi için ebeveyn rızasının zorunlu olduğunu, ancak bu sürecin işletilmediğini öne sürerek menajerlik şirketinin sahibi hakkında şikayetçi oldu ve kızının korunmasına yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti. Aynı zamanda Hakan Çelebi ile ilişkileri olduğunu da iddia olarak ekledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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