Burnunun Dikine Gitmekten Vazgeçmeyen 4 Burç

Koç burcu kendi kararlarını kendisi vermek ve olayların yönünü belirlemek istiyor. Başkasının talimatıyla hareket etmekten hoşlanmadığı için en küçük müdahaleyi bile özgürlüğüne yönelik bir sınırlama gibi görebiliyor.

Sabırsız yapısı nedeniyle düşünmeden karar verebilse de yanlış yaptığını kabul etmekte zorlanabiliyor. Tartışma sırasında geri çekilmek yerine sesini yükselterek kendi düşüncesini kabul ettirmeye çalışabiliyor.