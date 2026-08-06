Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Tekne Tatilinde Görüntülenen Çağatay Ulusoy Aldığı Kilolarla Gündemde!

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, ardından 'Medcezir', 'İçerde', 'Hakan: Muhafız', 'Yeşilçam', 'Terzi', 'Kübra', 'Gaddar' ve son olarak 'Eşref Rüya' gibi projelerdeki performansıyla kariyerini her geçen yıl daha da ileri taşıdı.

Canlandırdığı karakterler için fiziksel görünümünü değiştirmekten çekinmeyen Ulusoy, rol gereği zaman zaman kilo alıp verdi, saç ve sakal imajını tamamen yeniledi. Özellikle dramatik karakterlere kattığı psikolojik derinlik ve doğal oyunculuğu sayesinde hem televizyon hem de dijital platformların en çok aranan başrol oyuncularından biri olmayı başardı. Uzun yıllardır göz önünde olmasına rağmen özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, son dönemde ise hem kariyeri hem de ilişkisiyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Çağatay Ulusoy'un özel hayatı da son iki yıldır magazin dünyasının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, 2024 yılında Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Aslıhan Malbora ile bir süre sonra aşk yaşamaya başladı.

Set arkadaşlığıyla başlayan yakınlaşma, Aralık 2024'te birlikte çıktıkları Barselona tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte görüntülenmeleriyle belgelenmişti. O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman katıldıkları davetler, arkadaş düğünleri ve birlikte çıktıkları tatillerle gündeme geliyor.

Özel hayatı konusunda oldukça ketum tavrıyla bilinen Çağatay Ulusoy'un, Aslıhan Malbora ile birlikte daha rahat görüntü vermesi de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdüren çift, magazin dünyasının örnek gösterilen ilişkileri arasında gösteriliyor.