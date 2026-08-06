Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Tekne Tatilinde Görüntülenen Çağatay Ulusoy Aldığı Kilolarla Gündemde!
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Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun son dönemde aldığı kilolar ve sakallı yeni imajı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tekneden gelen kareler de magazin gündemine damga vurdu.
Kaynak: Gazetemagazin
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Best Model of Turkey 2010 birinciliğiyle adını duyuran Çağatay Ulusoy, kısa süre içinde oyunculuğa geçerek Türk dizi ve sinema sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
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Son olarak Bodrum'da teknede tatil yaparken objektiflere yansıyan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, bu kez romantik karelerinden çok oyuncunun değişen görüntüsüyle konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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