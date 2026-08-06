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Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Tekne Tatilinde Görüntülenen Çağatay Ulusoy Aldığı Kilolarla Gündemde!

Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Tekne Tatilinde Görüntülenen Çağatay Ulusoy Aldığı Kilolarla Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2026 - 09:23
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Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun son dönemde aldığı kilolar ve sakallı yeni imajı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tekneden gelen kareler de magazin gündemine damga vurdu.

Kaynak: Gazetemagazin

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Best Model of Turkey 2010 birinciliğiyle adını duyuran Çağatay Ulusoy, kısa süre içinde oyunculuğa geçerek Türk dizi ve sinema sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Best Model of Turkey 2010 birinciliğiyle adını duyuran Çağatay Ulusoy, kısa süre içinde oyunculuğa geçerek Türk dizi ve sinema sektörünün en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, ardından 'Medcezir', 'İçerde', 'Hakan: Muhafız', 'Yeşilçam', 'Terzi', 'Kübra', 'Gaddar' ve son olarak 'Eşref Rüya' gibi projelerdeki performansıyla kariyerini her geçen yıl daha da ileri taşıdı.

Canlandırdığı karakterler için fiziksel görünümünü değiştirmekten çekinmeyen Ulusoy, rol gereği zaman zaman kilo alıp verdi, saç ve sakal imajını tamamen yeniledi. Özellikle dramatik karakterlere kattığı psikolojik derinlik ve doğal oyunculuğu sayesinde hem televizyon hem de dijital platformların en çok aranan başrol oyuncularından biri olmayı başardı. Uzun yıllardır göz önünde olmasına rağmen özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, son dönemde ise hem kariyeri hem de ilişkisiyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Çağatay Ulusoy'un özel hayatı da son iki yıldır magazin dünyasının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, 2024 yılında Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Aslıhan Malbora ile bir süre sonra aşk yaşamaya başladı.

Set arkadaşlığıyla başlayan yakınlaşma, Aralık 2024'te birlikte çıktıkları Barselona tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte görüntülenmeleriyle belgelenmişti. O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman katıldıkları davetler, arkadaş düğünleri ve birlikte çıktıkları tatillerle gündeme geliyor.

Özel hayatı konusunda oldukça ketum tavrıyla bilinen Çağatay Ulusoy'un, Aslıhan Malbora ile birlikte daha rahat görüntü vermesi de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Yaklaşık iki yıldır birlikteliklerini sürdüren çift, magazin dünyasının örnek gösterilen ilişkileri arasında gösteriliyor.

Son olarak Bodrum'da teknede tatil yaparken objektiflere yansıyan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, bu kez romantik karelerinden çok oyuncunun değişen görüntüsüyle konuşuldu.

Son olarak Bodrum'da teknede tatil yaparken objektiflere yansıyan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, bu kez romantik karelerinden çok oyuncunun değişen görüntüsüyle konuşuldu.

Gazetemagazin objektiflerine Bodrum Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknede yakalanan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çiftin samimi anları objektiflere yansırken, Çağatay Ulusoy'un zaman zaman teknenin ön kısmında balık tuttuğu da görüldü.

Tatilin ardından Bodrum Türkbükü'nde bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yıllardır fit fiziği ve kaslı görüntüsüyle tanınan oyuncunun son dönemde kilo aldığı ve sakallarını uzattığı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kareler sonrası kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim oyuncunun yeni görünümünü doğal bulup 'rol hazırlığında olabilir' yorumları yaparken, bir kesim ise eski fit halini hatırlatarak büyük bir fiziksel değişim yaşadığını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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