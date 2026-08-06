Pelin Batu'dan Yıllar Sonra Tarihin Arka Odası İtirafı! "Sıfır Kurgu Vardı"
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Pelin Batu, yıllar sonra Tarihin Arka Odası programıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı tarihçi, programdaki tartışmaların zamanla nasıl değiştiğini anlatırken, 'İnanın, gerçekten sıfır kurgu vardı.' sözleriyle gündem oldu.
KAYNAK: Nil Gülsüm/ YouTube
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Tarihçi, yazar ve oyuncu Pelin Batu, Nil Gülsüm'ün YouTube kanalında yayınlanan Maksat Muhabbet programına konuk oldu.
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Pelin Batu, Tarihin Arka Odası programı hakkında şu ifadeleri kullandı:
Pelin Batu, güzelliğinin akademik kariyerinde oluşturduğu önyargılara da değinerek şu sözleri kullandı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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