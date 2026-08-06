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Pelin Batu'dan Yıllar Sonra Tarihin Arka Odası İtirafı! "Sıfır Kurgu Vardı"

Pelin Batu'dan Yıllar Sonra Tarihin Arka Odası İtirafı! "Sıfır Kurgu Vardı"

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2026 - 09:10
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Pelin Batu, yıllar sonra Tarihin Arka Odası programıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı tarihçi, programdaki tartışmaların zamanla nasıl değiştiğini anlatırken, 'İnanın, gerçekten sıfır kurgu vardı.' sözleriyle gündem oldu.

KAYNAK: Nil Gülsüm/ YouTube

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Tarihçi, yazar ve oyuncu Pelin Batu, Nil Gülsüm'ün YouTube kanalında yayınlanan Maksat Muhabbet programına konuk oldu.

Tarihçi, yazar ve oyuncu Pelin Batu, Nil Gülsüm'ün YouTube kanalında yayınlanan Maksat Muhabbet programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Pelin Batu, yıllarca gündemden düşmeyen Tarihin Arka Odası programıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası'nda yaşanan tartışmalar hakkında konuşan Pelin Batu, programdaki görüş ayrılıklarının zamanla reyting unsuru haline geldiğini söyledi.

Pelin Batu, Tarihin Arka Odası programı hakkında şu ifadeleri kullandı:

'O yıllarda 'mansplaining' denilen bir deyim yoktu. Sonraki yıllarda mansplaining’in yüzü oldum resmen. O program örnek olarak kullanıldı. Kavgaların, anlaşmazlıkların ya da görüş ayrılıklarının reyting getirdiği görüldükçe programda dozaj arttı. Farklı görüş olması gayet doğal. Ama bunu ‘Ben bilirim, sen bilmezsin’ diye mansplaining yaparak ve söz keserek yapınca son derece antipatik oluyor. Sonradan 'Keşke sözü gediğine koysaydım, keşke şu lafı etseydim' dediğim çok an oldu. Pek çok insan 'Bunları kurguladınız mı?' diye sordu. İnanın, gerçekten sıfır kurgu vardı.'

Pelin Batu, güzelliğinin akademik kariyerinde oluşturduğu önyargılara da değinerek şu sözleri kullandı:

'Doktora tezimi savunduktan sonra bölüm başkanım beni odasına çağırdı ve, 'Güzel kadın olmak çok zordur. Özellikle bizim gibi ülkelerde, çünkü ciddiye almazlar. Hem güzel hem akıllı bir kadın olmak daha da zordur' dedi.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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