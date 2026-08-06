Pelin Batu'dan Yıllar Sonra Tarihin Arka Odası İtirafı! "Sıfır Kurgu Vardı"

'O yıllarda 'mansplaining' denilen bir deyim yoktu. Sonraki yıllarda mansplaining’in yüzü oldum resmen. O program örnek olarak kullanıldı. Kavgaların, anlaşmazlıkların ya da görüş ayrılıklarının reyting getirdiği görüldükçe programda dozaj arttı. Farklı görüş olması gayet doğal. Ama bunu ‘Ben bilirim, sen bilmezsin’ diye mansplaining yaparak ve söz keserek yapınca son derece antipatik oluyor. Sonradan 'Keşke sözü gediğine koysaydım, keşke şu lafı etseydim' dediğim çok an oldu. Pek çok insan 'Bunları kurguladınız mı?' diye sordu. İnanın, gerçekten sıfır kurgu vardı.'