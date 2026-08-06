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Uzmanlara Göre Sabah Yapılan 5 Hata Gece Uykusunu Bozuyor

Uzmanlara Göre Sabah Yapılan 5 Hata Gece Uykusunu Bozuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 09:09
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Uyku kalitesini artırmak isteyenlerin çoğu, akşam rutinine odaklanıyor. Oysa uzmanlara göre gece nasıl uyuyacağınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri de sabah alışkanlıklarınız. Uyandıktan sonraki ilk saatlerde yapılan bazı hatalar, biyolojik saatin dengesini bozarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. İşte uyku uzmanlarının kaçınılması gerektiğini söylediği sabah alışkanlıkları…

Uyku tıbbı uzmanları, sirkadiyen ritim olarak bilinen biyolojik saatin yalnızca gece yapılan davranışlardan değil, sabah rutininden de önemli ölçüde etkilendiğini belirtiyor.

Uyku tıbbı uzmanları, sirkadiyen ritim olarak bilinen biyolojik saatin yalnızca gece yapılan davranışlardan değil, sabah rutininden de önemli ölçüde etkilendiğini belirtiyor.

Sabah saatlerinde yapılan yanlış tercihler, akşam melatonin hormonunun salgılanmasını geciktirebiliyor ve uykuya dalma süresini uzatabiliyor.

Alarmı erteleyip yeniden uyumak düşündüğünüz kadar masum değil

Sabah alarmı çaldığında 'beş dakika daha' diyerek yeniden uyumak birçok kişinin vazgeçilmez alışkanlığı. Ancak uzmanlara göre bu davranış, uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Harvard Medical School'da yürütülen uyku araştırmalarına göre alarmı erteleyerek tekrar uyumak, özellikle REM uykusunu bölüyor ve vücudun tamamlanmamış bir uyku döngüsüne girmesine neden oluyor. Bunun sonucunda gün boyunca yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve zihinsel performansta düşüş görülebiliyor. Ayrıca bu düzensiz uyanma döngüsü, biyolojik saatin sabah başlangıç sinyalini de zayıflatarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Uzmanlar, uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde doğal gün ışığına çıkmanın sirkadiyen ritmi düzenlemenin en etkili yollarından biri olduğunu vurguluyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden nörobilimci Andrew Huberman'ın aktardığı bilimsel bulgulara göre sabah saatlerinde doğal ışığa maruz kalmak, gece melatonin salgısının doğru zamanda başlamasına yardımcı oluyor. Buna karşılık perdeyi açmadan telefon ekranına bakmak veya karanlık bir ortamda vakit geçirmek, biyolojik saatin gün başlangıcını algılamasını geciktirebiliyor.

Birçok kişi güne kahveyle başlıyor. Ancak uyku uzmanları, kafein tüketimi için biraz beklemenin daha faydalı olabileceğini söylüyor.

Amerika Uyku Tıbbı Akademisi'nin (AASM) 2023 yılında yayımladığı değerlendirmeye göre uyanmanın ardından ilk bir saat içinde vücutta kortizol hormonu doğal olarak yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu dönemde tüketilen kahve, kafeinin etkisini azaltabiliyor ve günün ilerleyen saatlerinde yeniden kafein ihtiyacı doğurabiliyor. Özellikle öğleden sonra alınan fazla kafein ise gece uykusunun kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Araştırmalar, orta yoğunluklu egzersizin sabah veya öğle saatlerinde yapılmasının gece uykusunu olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Araştırmalar, orta yoğunluklu egzersizin sabah veya öğle saatlerinde yapılmasının gece uykusunu olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Düzenli sabah egzersizi yapan kişilerde hem uyku süresinin hem de uyku kalitesinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, kısa süreli bir sabah yürüyüşünün bile biyolojik saati desteklediğini ve gece daha kolay uykuya dalınmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Sağlıklı bir sabah rutini daha kaliteli bir gece uykusu sağlayabilir

Uzmanlara göre kaliteli uyku yalnızca akşam saatlerinde alınan önlemlerle sınırlı değil. Alarmı ertelememek, sabah doğal gün ışığı almak, kahveyi doğru zamanda tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak gibi basit alışkanlıklar, biyolojik saatin dengelenmesine katkı sağlayarak daha dinlendirici bir uyku için önemli rol oynuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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