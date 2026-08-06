Uzmanlara Göre Sabah Yapılan 5 Hata Gece Uykusunu Bozuyor
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Uyku kalitesini artırmak isteyenlerin çoğu, akşam rutinine odaklanıyor. Oysa uzmanlara göre gece nasıl uyuyacağınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri de sabah alışkanlıklarınız. Uyandıktan sonraki ilk saatlerde yapılan bazı hatalar, biyolojik saatin dengesini bozarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. İşte uyku uzmanlarının kaçınılması gerektiğini söylediği sabah alışkanlıkları…
Uyku tıbbı uzmanları, sirkadiyen ritim olarak bilinen biyolojik saatin yalnızca gece yapılan davranışlardan değil, sabah rutininden de önemli ölçüde etkilendiğini belirtiyor.
Uzmanlar, uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde doğal gün ışığına çıkmanın sirkadiyen ritmi düzenlemenin en etkili yollarından biri olduğunu vurguluyor.
Araştırmalar, orta yoğunluklu egzersizin sabah veya öğle saatlerinde yapılmasının gece uykusunu olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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