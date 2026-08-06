Uzmanlara Göre Sabah Yapılan 5 Hata Gece Uykusunu Bozuyor

Sabah saatlerinde yapılan yanlış tercihler, akşam melatonin hormonunun salgılanmasını geciktirebiliyor ve uykuya dalma süresini uzatabiliyor.

Alarmı erteleyip yeniden uyumak düşündüğünüz kadar masum değil

Sabah alarmı çaldığında 'beş dakika daha' diyerek yeniden uyumak birçok kişinin vazgeçilmez alışkanlığı. Ancak uzmanlara göre bu davranış, uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Harvard Medical School'da yürütülen uyku araştırmalarına göre alarmı erteleyerek tekrar uyumak, özellikle REM uykusunu bölüyor ve vücudun tamamlanmamış bir uyku döngüsüne girmesine neden oluyor. Bunun sonucunda gün boyunca yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve zihinsel performansta düşüş görülebiliyor. Ayrıca bu düzensiz uyanma döngüsü, biyolojik saatin sabah başlangıç sinyalini de zayıflatarak gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.