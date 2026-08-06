Tüm Marketlerde Satışa Çıkıyor: 58 Yıllık Su Markasından ‘Yerli Kola’ Atağı

Şirket, uzun süren hazırlık aşamalarının ardından kendi adını taşıyan kolasını üreterek ülke genelindeki tüm illerde aynı anda piyasaya sürdü. Bu büyük adım, sadece yerli ürün yelpazesini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda gazlı içecek pazarındaki dev rakipler arasındaki rekabet dengelerini de tamamen değiştiriyor.

Temelleri 1968 yılında Bursa'nın Gürsu ilçesinde atılan köklü firma, yeni içeceğiyle tüketicilere alışılmışın dışında bir tat vaat ediyor. Piyasaya sürülen yeni kola, günümüz trendlerine uygun modern ambalaj tasarımı ve damağa hitap eden yoğun aroma yapısıyla öne çıkıyor.

Firma yetkilileri tarafından süreçle ilgili yapılan değerlendirmelerde, raflardaki yerini alan bu içeceğin daha ilk yudumda farkını ve kalitesini hissettirdiği ifade edildi. Tüketicilerin ürün hakkındaki düşüncelerinin ve yapacakları değerlendirmelerin şirket için büyük bir önem taşıdığının altı çizildi.