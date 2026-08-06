Tüm Marketlerde Satışa Çıkıyor: 58 Yıllık Su Markasından ‘Yerli Kola’ Atağı
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Türkiye'nin köklü içecek üreticilerinden Aroma, gazlı içecek pazarına iddialı bir giriş yaparak yeni ürünü 'Aroma Kola'yı 81 ildeki market raflarında eş zamanlı olarak tüketicilerin beğenisine sundu.
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Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'nin en çok bilinen markalarından biri olan Aroma, yerli üretim tercih eden vatandaşlar için yepyeni bir alternatif oluşturdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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