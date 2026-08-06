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Tüm Marketlerde Satışa Çıkıyor: 58 Yıllık Su Markasından ‘Yerli Kola’ Atağı

Tüm Marketlerde Satışa Çıkıyor: 58 Yıllık Su Markasından ‘Yerli Kola’ Atağı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.08.2026 - 09:14
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Türkiye'nin köklü içecek üreticilerinden Aroma, gazlı içecek pazarına iddialı bir giriş yaparak yeni ürünü 'Aroma Kola'yı 81 ildeki market raflarında eş zamanlı olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

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Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'nin en çok bilinen markalarından biri olan Aroma, yerli üretim tercih eden vatandaşlar için yepyeni bir alternatif oluşturdu.

Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'nin en çok bilinen markalarından biri olan Aroma, yerli üretim tercih eden vatandaşlar için yepyeni bir alternatif oluşturdu.

Şirket, uzun süren hazırlık aşamalarının ardından kendi adını taşıyan kolasını üreterek ülke genelindeki tüm illerde aynı anda piyasaya sürdü. Bu büyük adım, sadece yerli ürün yelpazesini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda gazlı içecek pazarındaki dev rakipler arasındaki rekabet dengelerini de tamamen değiştiriyor.

Temelleri 1968 yılında Bursa'nın Gürsu ilçesinde atılan köklü firma, yeni içeceğiyle tüketicilere alışılmışın dışında bir tat vaat ediyor. Piyasaya sürülen yeni kola, günümüz trendlerine uygun modern ambalaj tasarımı ve damağa hitap eden yoğun aroma yapısıyla öne çıkıyor. 

Firma yetkilileri tarafından süreçle ilgili yapılan değerlendirmelerde, raflardaki yerini alan bu içeceğin daha ilk yudumda farkını ve kalitesini hissettirdiği ifade edildi. Tüketicilerin ürün hakkındaki düşüncelerinin ve yapacakları değerlendirmelerin şirket için büyük bir önem taşıdığının altı çizildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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