MasterChef Şampiyonu Esra, Eren Kaşıkçı'nın Vefatının 7. Gününde Restoranında Helva Dağıttı

Eren Kaşıkçı'nın vefatı sevenlerini ve yarışma camiasını yasa boğarken, yakın dostu Esra Tokelli'nden anlamlı bir vefa geldi.

Eski MasterChef şampiyonu Esra Tokelli, Eren Kaşıkçı'nın vefatının 7. gününde restoranında helva dağıttı. Tokelli, o anları sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Bugün, can dostum Eren Kaşıkçı (Kızılsakal)’ın vefatının 7. günü…

Onun yokluğunun acısını hâlâ ilk günkü gibi yüreğimde hissediyorum. Güzel kalbi, samimiyeti ve dostluğu hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

Bugün de kendisi için küçük bir hayırda bulunmak istedik. Şampiyon Lezzetler’e gelen kıymetli misafirlerimize, Eren’in ruhuna hediye olmak üzere helva ikram ettik. Rabbim yapılan bu hayrı kabul eylesin, ruhuna ulaştırsın.

Bir kez daha Rabbimden sevgili dostuma rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.

“Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.”

Allah rahmet eylesin. Seni daima sevgiyle, özlemle ve dualarla hatırlayacağız Eren… 🤲🏻🕊️

Bir konuya da gönül rahatlığıyla değinmek istiyorum…

Eren’in vefat ettiği gün, aylar öncesinden planlanmış gastronomi turnesindeydim. Bu acı haberi hiç beklemediğim bir anda aldım. O süreçte beni tanımadan, yaşadığım acıyı bilmeden çok ön yargılı yorumlar yapanlar oldu. Dünyayı durdurmadığım, restoranımdan ekmek yiyen onlarca insanın emeğini ve sorumluluğunu bir anda bırakamadığım için beni yargılayanlar da oldu.

Kimse bilmez, insan bazen en büyük acısını yaşarken bile ayakta kalmak zorunda kalır. İçindeki fırtınayı dışarıya yansıtamadan görevini yerine getirir.

Ben dostuma olan sevgimi de, vefamı da insanların ne söylediğiyle değil; kalbimle, dualarımla ve bugün onun hayrına yaptığımız bu ikramla göstermeyi tercih ediyorum.

Rabbim Eren kardeşime rahmetiyle muamele eylesin. Mekânı cennet olsun. Onu seven herkesin yüreğine sabır versin. 🤲🏻