MasterChef Şampiyonu Esra, Eren Kaşıkçı'nın Vefatının 7. Gününde Restoranında Helva Dağıttı
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MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın vefatının üzerinden 7 gün geçti. Yakın arkadaşı Esra Tokelli, genç şefi anmak için restoranında helva dağıttı ve o anları duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.
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MasterChef Türkiye şampiyonlarından Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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