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Uzak Şehir'e Veda Etmişti! Ceren Moray'ın Yeni Dizisinden İlk Kare Geldi

Uzak Şehir'e Veda Etmişti! Ceren Moray'ın Yeni Dizisinden İlk Kare Geldi

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 12:29
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Uzak Şehir dizisine sezon finali sonrasında veda eden Ceren Moray, yeni dizisi Tuzlu Kahve için sete çıktı. Başarılı oyuncunun yeni projesinden paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başladı.

Uzak Şehir'de Cihan'ın büyük aşkı Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray, yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'e veda eden başarılı oyuncunun, Tuzlu Kahve dizisinin kadrosuna katıldığı açıklanmıştı. Yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren Ceren Moray'dan ilk set karesi de geldi.

Sosyal medyada paylaşılan kare, kısa sürede dizi takipçilerinin ilgisini çekerken, başarılı oyuncunun Tuzlu Kahve'de canlandıracağı karakter şimdiden merak konusu oldu.

İşte Uzak Şehir'e veda eden Ceren Moray'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin setinden ilk karesi:

İşte Uzak Şehir'e veda eden Ceren Moray'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin setinden ilk karesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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