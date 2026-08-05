Uzak Şehir'e Veda Etmişti! Ceren Moray'ın Yeni Dizisinden İlk Kare Geldi
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Uzak Şehir dizisine sezon finali sonrasında veda eden Ceren Moray, yeni dizisi Tuzlu Kahve için sete çıktı. Başarılı oyuncunun yeni projesinden paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başladı.
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İşte Uzak Şehir'e veda eden Ceren Moray'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin setinden ilk karesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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