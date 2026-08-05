Biz Bu Özelliği Sadece İnsanlara Özgü Sanıyorduk! Maymunların Gizli 'Dil' Yeteneği Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/monkeys-show-...
Singapur'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, sesler ve görsel şekiller arasında kurulan içgüdüsel bağlantının yalnızca insanlara özgü olmadığını gözler önüne serdi. Makak maymunları üzerinde denenen asırlık 'Bouba ve Kiki' testi, dil becerilerimizin temelinde yatan algısal kodların, sandığımızdan çok daha eski bir evrimsel geçmişe sahip olabileceğini kanıtlıyor.
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Bilim dünyası, dilin ve algının evrimsel kökenlerine dair ezber bozan yepyeni bir bulguyla karşı karşıya.
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Maymunların deneye önyargısız bir şekilde katılımını sağlamak için oldukça hassas bir eğitim süreci izlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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