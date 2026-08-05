Biz Bu Özelliği Sadece İnsanlara Özgü Sanıyorduk! Maymunların Gizli 'Dil' Yeteneği Ortaya Çıktı

Araştırmacılar, hayvanların önüne iki adet kapaklı bardak yerleştirdi. Bardaklardan birinin kapağı boş bırakılırken, diğerine hem sivri hem de yuvarlak çizgileri barındıran karmaşık bir şekil çizildi ve altına yiyecek saklandı. Bu ilk aşamada ortama hiçbir ses verilmedi ve maymunların sadece üzerinde şekil olan bardağın altında ödül olduğunu öğrenmeleri sağlandı. Hayvanlar bu kuralı kavradıktan sonra ise asıl kritik test aşamasına geçildi.

Gerçek test sırasında maymunların önüne bu kez net bir şekilde sivri ve net bir şekilde yuvarlak şekillerle işaretlenmiş kapalı bardaklar konuldu. Bu seçim esnasında arka planda sürekli olarak 'Bouba' veya 'Kiki' kelimelerinin ses kayıtları dinletildi. Herhangi bir doğru veya yanlış yönlendirme yapılmamasına rağmen ortaya çıkan sonuçlar, insanlarda görülen davranış kalıplarıyla neredeyse birebir aynıydı. İstatistiksel verilere göre maymunlar, ortamda 'Bouba' sesi yankılanırken yuvarlak şekilli bardağa yönelirken, 'Kiki' sesi duyduklarında sivri şekilli bardağı tercih ettiler. Hatta rakamlar, 'Bouba' kelimesi dinletildiğinde yuvarlak kapağı seçme ihtimallerinin, 'Kiki' kelimesinin dinletildiği anlara kıyasla altı kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Şu an için ön baskı platformu bioRxiv üzerinden paylaşılan ve hakem onayından geçmeyi bekleyen bu araştırma, dilin evrimi tartışmalarına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Elde edilen veriler, duyular arası bağlantı kurma yeteneğimizin sadece kendi türümüz içinde gelişmiş özel bir sıçrama olmadığını, aksine omurgalılar arasında çok daha geniş bir alana yayılan eski bir algısal refleks olduğunu fısıldıyor. Bilim insanları, bu ilginç fenomenin tam sınırlarını çizebilmek için ilerleyen dönemde daha kalabalık denek gruplarıyla yeni testler yapmaya hazırlanıyor.