Tayland'da Bir Muay Thai Dövüşçüsü Maç Başına Kaç Baht Kazanıyor?

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Tayland denince akla gelen ilk şeylerden biri hiç şüphesiz ülkenin köklü geleneksel sporu Muay Thai. Her yıl binlerce sporcu ve dövüş tutkunu, bu sert sporu yerinde tecrübe etmek ve efsanevi ringlerde boy göstermek için Tayland’ın yolunu tutuyor. Dövüş gecelerinin heyecanı kadar, bu ringlerde ter döken sporcuların maç başına ne kadar kazandığı da her zaman merak konusu oluyor.
Bir içerik üreticisi, Tayland'daki bir Muay Thai organizasyonunda dövüşçülerin maç başı ücretlerini detaylarıyla paylaştı. Ücret özellikle dövüş sporlarıyla ilgilenenleri ikiye böldü.
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Kazanan da kaybeden de para alıyor!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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