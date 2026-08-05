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Tayland'da Bir Muay Thai Dövüşçüsü Maç Başına Kaç Baht Kazanıyor?

Tayland'da Bir Muay Thai Dövüşçüsü Maç Başına Kaç Baht Kazanıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 12:52

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Tayland denince akla gelen ilk şeylerden biri hiç şüphesiz ülkenin köklü geleneksel sporu Muay Thai. Her yıl binlerce sporcu ve dövüş tutkunu, bu sert sporu yerinde tecrübe etmek ve efsanevi ringlerde boy göstermek için Tayland’ın yolunu tutuyor. Dövüş gecelerinin heyecanı kadar, bu ringlerde ter döken sporcuların maç başına ne kadar kazandığı da her zaman merak konusu oluyor. 

Bir içerik üreticisi, Tayland'daki bir Muay Thai organizasyonunda dövüşçülerin maç başı ücretlerini detaylarıyla paylaştı. Ücret özellikle dövüş sporlarıyla ilgilenenleri ikiye böldü. 

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Kazanan da kaybeden de para alıyor!

Kazanan da kaybeden de para alıyor!

Paylaşılan detaylara göre maçı kazanan tarafa 6.000 Baht veriliyor. Müsabakayı kaybeden dövüşçü ise eli boş dönmüyor ve 5.000 Baht tutarında bir mağlubiyet ödemesi alıyor. Kazanan sporcu veya takım için performans ve nakavt başarısına göre ekstra primler de devreye giriyor. Bu müsabakada kazanan tarafa verilen +1.000 Baht tutarındaki galibiyet bonusuyla birlikte toplam kazanç 6.000 Baht seviyesine ulaşıyor ve gün bu şekilde kapatılıyor. Günün sonunda teslim alınan para zarfları, Tayland'da dövüş sporunun sadece bir şov değil, aynı zamanda ciddi bir geçim kapısı ve piyasa dengesi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Kimileri bu ücreti böyle riskli bir spor için çok yetersiz bulsa da ayda kaç kere dövüşürse borçlarını kapatabileceğini hesaplamaya çalışanlar da oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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