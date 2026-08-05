Tayland'da Bir Muay Thai Dövüşçüsü Maç Başına Kaç Baht Kazanıyor?

Paylaşılan detaylara göre maçı kazanan tarafa 6.000 Baht veriliyor. Müsabakayı kaybeden dövüşçü ise eli boş dönmüyor ve 5.000 Baht tutarında bir mağlubiyet ödemesi alıyor. Kazanan sporcu veya takım için performans ve nakavt başarısına göre ekstra primler de devreye giriyor. Bu müsabakada kazanan tarafa verilen +1.000 Baht tutarındaki galibiyet bonusuyla birlikte toplam kazanç 6.000 Baht seviyesine ulaşıyor ve gün bu şekilde kapatılıyor. Günün sonunda teslim alınan para zarfları, Tayland'da dövüş sporunun sadece bir şov değil, aynı zamanda ciddi bir geçim kapısı ve piyasa dengesi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Kimileri bu ücreti böyle riskli bir spor için çok yetersiz bulsa da ayda kaç kere dövüşürse borçlarını kapatabileceğini hesaplamaya çalışanlar da oldu.