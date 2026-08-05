Hepiyi Sigorta, Anlık Hasar Ödeme Sistemi'ni Hayata Geçirdi!

Hasar Süreci Yaklaşık 30 Saniyede Tamamlanabiliyor

Anlık Hasar Ödeme Sistemi kapsamında müşteriler; hasar evraklarını, fotoğraflarını ve tutanaklarını dijital ortam üzerinden sisteme yüklüyor. Yapay zeka destekli altyapı, yüklenen belgeleri anlık olarak analiz ederek hasar dosyasını değerlendiriyor.

Analiz sonucunda müşteriye ödeme teklifi sunuluyor. Teklifin kabul edilmesi halinde ise hasar tutarı anında müşterinin hesabına aktarılıyor. Yani uygun dosyalarda ödeme süreci yaklaşık 30 saniye içerisinde tamamlanabiliyor.

Yapay Zeka ile Daha Hızlı ve Daha Doğru Süreçler

Temelinde gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri barındıran Anlık Hasar Ödeme Sistemi, yüklenen evrakları ve hasar bilgilerini saniyeler içerisinde analiz ederek hem değerlendirme süresini kısaltıyor hem de operasyonel verimliliği artırıyor.

Şirket, yapay zeka destekli bu sistemle birlikte hasar süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyarak hem müşteri deneyimini güçlendirmeyi hem de sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Anlık Hasar Ödeme Sistemi süreciyle ilgili hazırlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.