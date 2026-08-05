Hepiyi Sigorta, Anlık Hasar Ödeme Sistemi'ni Hayata Geçirdi!
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Hepiyi Sigorta, sigortacılıkta müşteri deneyimini yeniden şekillendirecek Anlık Hasar Ödeme Sistemini hayata geçirdi. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen sistem sayesinde müşteriler, hasar ödemelerini saniyeler içerisinde alabiliyor. Türkiye'de ve Avrupa'da öncü nitelikteki bu uygulama, hasar süreçlerinde hız, verimlilik ve müşteri memnuniyetini aynı anda artırmayı hedefliyor.
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