Arabasını İstanbul Havalimanı Otoparkına Bırakan İçerik Üreticisi 2,5 Günün Sonunda Ödediği Ücreti Paylaştı

Bu sizin seyahat süreniz, bulunduğunuz konum ve konfor tercihlerinize göre değişir elbette. Hangisini tercih etmeniz gerektiğini şu kriterler ile değerlendirebilirsiniz;

Kısa Süreli Seyahatlerde Özel Araç

1 ila 3 gün süren kısa seyahatlerde kendi aracınızla gitmek ve havalimanı otoparkını kullanmak genellikle daha mantıklıdır. Videodaki gibi 2,5 günlük bir park ücreti gidiş-dönüş taksi maliyetiyle hemen hemen aynı seviyeye gelir. Bu durumda taksi sırası beklemeden kendi aracınızın sağladığı konforu tercih etmek öne çıkar.

Uzun Süreli Seyahatlerde Taksi

4 gün ve üzerindeki seyahatlerde ise taksi veya toplu taşıma, transfer alternatiflerini seçmek çok daha ekonomik olur. Otopark ücreti gün sayısı arttıkça katlanarak artacağı için, gidiş-dönüş taksi tutarı toplam otopark maliyetinin belirgin şekilde altında kalır.

Mesafe ve Bağlantı Yolları Maliyeti

Havalimanına olan uzaklığınız ve kullanacağınız güzergah tercihinizi doğrudan etkiler. Çok uzak bir konumdan gelindiğinde taksimetre ve otoyol, köprü ücretleri birleşerek otopark masrafını aşabilir. Ancak yanlışlıkla girilen pahalı paralı yollar özel araç kullanımında beklenmedik sürpriz maliyetler çıkarabilir.

Konfor ve Park Stresi Dengesi

Ulaşım konforu açısından bakıldığında özel araç bagaj taşıma ve dönüşte anında yola çıkma kolaylığı sağlarken, büyük havalimanlarında park yeri aramak veya dönüşte aracı bıraktığınız katı, bloğu bulmak zaman alabilir. Taksi ise park yeri bulma, yön tabelalarını takip etme ve otopark içi yürüme stresini tamamen ortadan kaldırır.