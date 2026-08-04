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Her Gün Farklı Bir Ülkenin Yemeğini Yapan İçerik Üreticisi Türk Mutfağı Menüsüyle İzleyenlerden Tam Not Aldı

Her Gün Farklı Bir Ülkenin Yemeğini Yapan İçerik Üreticisi Türk Mutfağı Menüsüyle İzleyenlerden Tam Not Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 17:01

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Her ülkenin kendine has bir damak tadı ve mutfak kültürü var. Bir ülkenin mutfağı o ülke hakkında tarihinden yaşam tarzına, coğrafyasından insanlarına kadar pek çok konuda fikir veriyor. Bu yüzden herkes, kendi ülkesinin mutfağının en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. 

Her gün erkek arkadaşına farklı bir ülkenin lezzetlerini hazırlayan amatör şef, serisinin beşinci gününde dünya haritası üzerinde Türkiye'ye denk geldi. Türk mutfağına olan sevgisini ve heyecanını gizleyemeyen içerik üreticisi, hazırladığı kapsamlı Türk yemekleri menüsünü takipçileriyle paylaştı. Ortaya çıkan sofra beğeni topladı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbIq7X7uspU/
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İzleyenlerden tam not aldı!

İzleyenlerden tam not aldı!

Amatör şef işe ilk olarak Antep fıstıklarıyla hazırladığı çıtır bir baklava tatlısıyla başladı. Ardından ana yemek hazırlıklarına geçerek tavuk kanatlarını, özel terbiye edilmiş etleri ve zengin baharat harçlarını titizlikle marine etti. Yemeklerin yanında ikram edilmek üzere sıcacık bir tırnak pide hamuru yoğruldu, üzerine çörek otu serpilerek fırına verildi. Sofrayı tamamlamak adına taze doğranmış sebzelerden oluşan nefis bir ezme salatası ve soslar hazırlandı.

Hazırlanan tüm mangal çeşitleri balkondaki ızgarada pişirildikten sonra, yanında bulgur pilavı, patates kızartması, fırından yeni çıkmış pide ve taze salata ile muazzam bir tepsi sunumu haline getirildi. Masadaki et miktarını ve ziyafetin büyüklüğünü gören erkek arkadaşı şaşkınlığını gizleyemezken, mangal lezzetlerini ve ardından servis edilen fıstıklı baklavayı büyük bir iştahla tattı. Türk mutfağının zenginliğini ve misafirperverliğini ev ortamında başarıyla yansıtan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce beğeni ve takdir mesajı aldı. Genel olarak bu tarz içeriklerde menü eksik ya da hatalı bulunsa da pek çok kişi, birinin ilk kez Türk mutfağını tam olarak yansıttığını savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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