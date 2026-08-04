Her Gün Farklı Bir Ülkenin Yemeğini Yapan İçerik Üreticisi Türk Mutfağı Menüsüyle İzleyenlerden Tam Not Aldı

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Her ülkenin kendine has bir damak tadı ve mutfak kültürü var. Bir ülkenin mutfağı o ülke hakkında tarihinden yaşam tarzına, coğrafyasından insanlarına kadar pek çok konuda fikir veriyor. Bu yüzden herkes, kendi ülkesinin mutfağının en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiği konusunda hemfikir.
Her gün erkek arkadaşına farklı bir ülkenin lezzetlerini hazırlayan amatör şef, serisinin beşinci gününde dünya haritası üzerinde Türkiye'ye denk geldi. Türk mutfağına olan sevgisini ve heyecanını gizleyemeyen içerik üreticisi, hazırladığı kapsamlı Türk yemekleri menüsünü takipçileriyle paylaştı. Ortaya çıkan sofra beğeni topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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