Her Gün Farklı Bir Ülkenin Yemeğini Yapan İçerik Üreticisi Türk Mutfağı Menüsüyle İzleyenlerden Tam Not Aldı

Her ülkenin kendine has bir damak tadı ve mutfak kültürü var. Bir ülkenin mutfağı o ülke hakkında tarihinden yaşam tarzına, coğrafyasından insanlarına kadar pek çok konuda fikir veriyor. Bu yüzden herkes, kendi ülkesinin mutfağının en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Her gün erkek arkadaşına farklı bir ülkenin lezzetlerini hazırlayan amatör şef, serisinin beşinci gününde dünya haritası üzerinde Türkiye'ye denk geldi. Türk mutfağına olan sevgisini ve heyecanını gizleyemeyen içerik üreticisi, hazırladığı kapsamlı Türk yemekleri menüsünü takipçileriyle paylaştı. Ortaya çıkan sofra beğeni topladı.

Kaynak