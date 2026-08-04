Trabzonspor Mohamed Salah ile İki Yıllık Anlaşmaya Vardı
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Yağız Sabuncuoğlu'nun X'ten yaptığı paylaşıma göre geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Mısırlı yıldız futbolcu Mohammed Salah, Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Sabuncuoğlu'nun haberine göre resmi imza için sözleşmedeki bir maddenin Trabzonspor tarafından onaylanması bekleniyor.
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Salah Trabzonspor'da!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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