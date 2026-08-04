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Trabzonspor Mohamed Salah ile İki Yıllık Anlaşmaya Vardı

Trabzonspor Mohamed Salah ile İki Yıllık Anlaşmaya Vardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2026 - 17:04
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Yağız Sabuncuoğlu'nun X'ten yaptığı paylaşıma göre geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Mısırlı yıldız futbolcu Mohammed Salah, Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Sabuncuoğlu'nun haberine göre resmi imza için sözleşmedeki bir maddenin Trabzonspor tarafından onaylanması bekleniyor.

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Salah Trabzonspor'da!

Salah Trabzonspor'da!

İsmi geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'la da anılan ve serbest durumda olan Mısırlı yıldız için Trabzonspor, Mohamed Salah'ın temsilcisi ile görüşmüş ve resmi teklifini iletmişti. İddialara göre Salah'a 17 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Salah Karadeniz ekibiyle anlaşmaya çok yakın.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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