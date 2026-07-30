Mali Zorluk Yaşayan Peru Takımı Deportivo Municipal Çözümü Bin Sponsorlu Formada Buldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Peru futbolunun köklü kulüplerinden dört kez şampiyon olan ve “La Academia” olarak bilinen Deportivo Municipal, ağır finansal sorunlar nedeniyle üst üste küme düştü. Finansal krizi aşmayı kafaya takan yönetim Ocak 2026’da başlattığı “Los Mil Sponsors del Muni” (Muni’nin Bin Sponsoru) kampanyasıyla formasını 1000 küçük sponsorluk alanına böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tek bir sponsor değil bin sponsor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece Peru değil dünyada da ilgi gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın