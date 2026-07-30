Mali Zorluk Yaşayan Peru Takımı Deportivo Municipal Çözümü Bin Sponsorlu Formada Buldu

Her bir alan yaklaşık 200 Peru sol’ü (yaklaşık 2400 lira) karşılığında şehirdeki küçük işletmelere, esnafa, girişimcilere ve taraftarlara satıldı. Kampanya sadece üç ayda tamamlandı ve tüm reklam alanları doldu.

Kulüp bu yöntemle yaklaşık 60 bin dolar gelir elde ederken sponsorluk gelirleri borçların bir kısmını kapatmak, maaşları ödemek, erkek ve kadın takımları ile altyapıyı desteklemek için kullanıldı.