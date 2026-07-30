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Mali Zorluk Yaşayan Peru Takımı Deportivo Municipal Çözümü Bin Sponsorlu Formada Buldu

Mali Zorluk Yaşayan Peru Takımı Deportivo Municipal Çözümü Bin Sponsorlu Formada Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2026 - 15:27
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Peru futbolunun köklü kulüplerinden dört kez şampiyon olan ve “La Academia” olarak bilinen  Deportivo Municipal, ağır finansal sorunlar nedeniyle üst üste küme düştü. Finansal krizi aşmayı kafaya takan yönetim Ocak 2026’da başlattığı “Los Mil Sponsors del Muni” (Muni’nin Bin Sponsoru) kampanyasıyla formasını 1000 küçük sponsorluk alanına böldü.

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Tek bir sponsor değil bin sponsor!

Tek bir sponsor değil bin sponsor!

Her bir alan yaklaşık 200 Peru sol’ü (yaklaşık 2400 lira) karşılığında şehirdeki küçük işletmelere, esnafa, girişimcilere ve taraftarlara satıldı. Kampanya sadece üç ayda tamamlandı ve tüm reklam alanları doldu. 

Kulüp bu yöntemle yaklaşık 60 bin dolar gelir elde ederken sponsorluk gelirleri borçların bir kısmını kapatmak, maaşları ödemek, erkek ve kadın takımları ile altyapıyı desteklemek için kullanıldı.

Sadece Peru değil dünyada da ilgi gördü.

Sadece Peru değil dünyada da ilgi gördü.

Kulübün formasındaki klasikleşmiş kırmızı şerit korunurken yöneticiler kampanyanın amacının büyük sponsor bulamayan kulübü küçük desteklerle ayakta tutmak ve eski seviyesine geri döndürmek olarak açıkladı. Kampanyanın dünya çapında yaygınlaşmasıyla Avrupa ve Asya’dan forma koleksiyoncuları bu özel forma için yüklü siparişler vermeye başladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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