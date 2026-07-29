Arda Güler'in Takımı Real Madrid Tarihin En Büyük Gelirini Açıkladı
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Real Madrid Yönetim Kurulu, 28 Temmuz 2026’da yaptığı toplantıda 2025-2026 mali yılı hesaplarını onayladı. Kulüp, oyuncu transferleri hariç işletme gelirlerini 1.221 milyon euro olarak açıkladı. Bu rakam bir önceki sezona göre yüzde 3,1 artış gösterirken, dünya spor tarihinde bir kulübün ulaştığı en yüksek gelir seviyesi oldu.
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Real Madrid böylece 1.2 milyar euro barajını aşan ilk spor organizasyonu unvanını aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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