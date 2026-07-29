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Arda Güler'in Takımı Real Madrid Tarihin En Büyük Gelirini Açıkladı

Arda Güler'in Takımı Real Madrid Tarihin En Büyük Gelirini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 18:05
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Real Madrid Yönetim Kurulu, 28 Temmuz 2026’da yaptığı toplantıda 2025-2026 mali yılı hesaplarını onayladı. Kulüp, oyuncu transferleri hariç işletme gelirlerini 1.221 milyon euro olarak açıkladı. Bu rakam bir önceki sezona göre yüzde 3,1 artış gösterirken, dünya spor tarihinde bir kulübün ulaştığı en yüksek gelir seviyesi oldu.

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Real Madrid böylece 1.2 milyar euro barajını aşan ilk spor organizasyonu unvanını aldı.

Real Madrid böylece 1.2 milyar euro barajını aşan ilk spor organizasyonu unvanını aldı.

Gelirin dağılımı şöyle:

Stadyum gelirleri: 363 milyon euro (yüzde 11 artış)

Yayın ve uluslararası müsabaka gelirleri: 319 milyon euro

Pazarlama gelirleri: 539 milyon euro (yüzde 6 artış)

Stattan rekor gelir

Stattan rekor gelir

Santiago Bernabeu’nun yeniden yapılandırılması sonrası stadyum gelirleri inşaatın başladığı 2018-2019 sezonuna göre iki kattan fazla artarak 175 milyon eurodan 363 milyon euroya yükseldi. 

Vergi sonrası net kâr ise 26,3 milyon euro olurken bu sonuçla Real Madrid, 2000 yılından beri üst üste 26. sezonunu kârla kapatmış oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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