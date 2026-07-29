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Fatih Altaylı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Eleştirdi

Fatih Altaylı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 14:10
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Bir dönem Galatsaray yöneticiliği de yapmış olan gazeteci Fatih Altaylı son yayınında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i sert sözlerle eleştirdi. Transferlerin gecikmesini ve takımın hazırlık kampı performansının alarm verdiğini belirten Altaylı yönetimin şampiyonluğu istemediğini öne sürdü.

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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray hazırlık maçlarına kötü başladı.

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray hazırlık maçlarına kötü başladı.

Rakipleri önemli transferler yaparken sarı-kırmızılıların henüz tek transfer yapması son günlerde ortaya atılan finansal sorunlar iddialarıyla birleşince pek çok Galatasaraylı Dursun Özbek yönetimine eleştiriler getirmeye başladı.

Fatih Altaylı da başkan Dursun Özbek'i eleştirdi. Ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı:

Fatih Altaylı da başkan Dursun Özbek'i eleştirdi. Ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray'da transfer döneminin en kritik haftaları boşa harcanınca herkes, '4 yıllık tatil bitti, Dursun Başkan aslına rücu etti' demeye başladı. Haksız da değiller.

Geçen yıl rekor gelir elde etmiş, harcama limitleri en yüksek takım. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gideceği için yabancılar açısından cazip, yaptığı masrafı geri alma ihtimali yüksek. Üstelik ihtiyaç da var.

Takımda oyun kurucu yok, savunmada yedek yok, santrforda yedek yok. Takım delik deşik. Hazırlık maçları alarm vermiş, beş gol yemiş, gol atamamış bir takım. Ve hâlâ transfer yok.

Tabii şimdi birilerini alacaklar. Hep yaptıkları gibi son dakika. Ama son dakikada alınan oyuncu ligin ancak ikinci yarısında performans vermeye başlıyor.

Taraftar da haklı olarak, 'Ne bekliyorsunuz?' diye soruyor.

Üstelik bu yıl karşınızda çoluk çocuk yok. Aziz Yıldırım gibi sisteme hâkim, başarı için ne yapması gerekiyorsa yapacak biri var.

Yönetim sanki şampiyonluğu istemiyormuş, hatta şampiyon olmamak için emir almış gibi davranıyor. Kim bilir, belki de gerçekten istemiyorlardır.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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