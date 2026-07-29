Fatih Altaylı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Eleştirdi

'Galatasaray'da transfer döneminin en kritik haftaları boşa harcanınca herkes, '4 yıllık tatil bitti, Dursun Başkan aslına rücu etti' demeye başladı. Haksız da değiller.

Geçen yıl rekor gelir elde etmiş, harcama limitleri en yüksek takım. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gideceği için yabancılar açısından cazip, yaptığı masrafı geri alma ihtimali yüksek. Üstelik ihtiyaç da var.

Takımda oyun kurucu yok, savunmada yedek yok, santrforda yedek yok. Takım delik deşik. Hazırlık maçları alarm vermiş, beş gol yemiş, gol atamamış bir takım. Ve hâlâ transfer yok.

Tabii şimdi birilerini alacaklar. Hep yaptıkları gibi son dakika. Ama son dakikada alınan oyuncu ligin ancak ikinci yarısında performans vermeye başlıyor.

Taraftar da haklı olarak, 'Ne bekliyorsunuz?' diye soruyor.

Üstelik bu yıl karşınızda çoluk çocuk yok. Aziz Yıldırım gibi sisteme hâkim, başarı için ne yapması gerekiyorsa yapacak biri var.

Yönetim sanki şampiyonluğu istemiyormuş, hatta şampiyon olmamak için emir almış gibi davranıyor. Kim bilir, belki de gerçekten istemiyorlardır.'