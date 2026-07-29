Fatih Altaylı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Eleştirdi
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Bir dönem Galatsaray yöneticiliği de yapmış olan gazeteci Fatih Altaylı son yayınında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i sert sözlerle eleştirdi. Transferlerin gecikmesini ve takımın hazırlık kampı performansının alarm verdiğini belirten Altaylı yönetimin şampiyonluğu istemediğini öne sürdü.
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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray hazırlık maçlarına kötü başladı.
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Fatih Altaylı da başkan Dursun Özbek'i eleştirdi. Ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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