Baklava ve Künefeden Sonra Şimdi de O! Yunanlılar, Karadeniz'in Meşhur Lezzetini Kendi Tatlıları İlan Etti

Türk mutfağına ait pek çok değeri kendi kültürüymüş gibi sunma alışkanlığını sürdüren Yunanistan, bu kez rotayı Karadeniz'e çevirdi. Bölgenin en sevilen ve yapımı ustalık isteyen simge tatlılarından biri olan Laz böreği, Yunan mutfağının geleneksel bir parçasıymış gibi servis edilmeye başlandı. Yunanistan'da 'Galaktoboureko' adıyla vitrinleri süsleyen bu tatlı, komşu ülkenin basını tarafından köklü bir Yunan lezzeti olarak lanse edilerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tatlının Yunanistan'da kullanılan isminin, Yunancada süt anlamına gelen 'galakto' ile börek kelimesinin karşılığı olan 'boureko' kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıktığı ifade ediliyor. Özellikle Selanik şehrinin zengin gastronomi kültürünün en önemli ve tarihi temsilcilerinden biri olarak gösterilen bu lezzet, iki ülke arasındaki geleneksel yemek rekabetini yeniden alevlendirdi. Ancak Yunan medyası, bu sahiplenme durumunu sadece Karadeniz'in meşhur Laz böreği ile sınırlı tutmuyor.

Yunan basınının yerel lezzetleri tanıttığı son yayınlarında, Selanik'in yöresel tatlı yelpazesi övülürken listede Türkiye'ye ait dünyaca ünlü pek çok başka lezzet de yer alıyor. Baklava, künefe, kazandibi ve tulumba gibi tamamen Türk kültürüne ait şerbetli ve sütlü tatlılar, Yunanistan'ın yerel mirasları arasında peş peşe sıralanıyor. Daha önce de kemençe ve horon gibi Karadeniz'e özgü kültürel unsurları sahiplenmeye çalışan komşu ülkenin gastronomi alanındaki bu son adımı, Türkiye'de hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılanıyor.