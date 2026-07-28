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Baklava ve Künefeden Sonra Şimdi de O! Yunanlılar, Karadeniz'in Meşhur Lezzetini Kendi Tatlıları İlan Etti

Baklava ve Künefeden Sonra Şimdi de O! Yunanlılar, Karadeniz'in Meşhur Lezzetini Kendi Tatlıları İlan Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 14:33
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Türk mutfağının geleneksel tatlarına yönelik bitmek bilmeyen sahiplenme tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan, Karadeniz Bölgesi'nin simge lezzetlerinden Laz böreğini 'Galaktoboureko' ismiyle kendi geleneksel tatlısı olarak tanıtmaya başladı.

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Karşı kıyı ile uzun yıllardır devam eden kültürel miras tartışmalarında yepyeni bir sayfa açıldı.

Karşı kıyı ile uzun yıllardır devam eden kültürel miras tartışmalarında yepyeni bir sayfa açıldı.

Türk mutfağına ait pek çok değeri kendi kültürüymüş gibi sunma alışkanlığını sürdüren Yunanistan, bu kez rotayı Karadeniz'e çevirdi. Bölgenin en sevilen ve yapımı ustalık isteyen simge tatlılarından biri olan Laz böreği, Yunan mutfağının geleneksel bir parçasıymış gibi servis edilmeye başlandı. Yunanistan'da 'Galaktoboureko' adıyla vitrinleri süsleyen bu tatlı, komşu ülkenin basını tarafından köklü bir Yunan lezzeti olarak lanse edilerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tatlının Yunanistan'da kullanılan isminin, Yunancada süt anlamına gelen 'galakto' ile börek kelimesinin karşılığı olan 'boureko' kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıktığı ifade ediliyor. Özellikle Selanik şehrinin zengin gastronomi kültürünün en önemli ve tarihi temsilcilerinden biri olarak gösterilen bu lezzet, iki ülke arasındaki geleneksel yemek rekabetini yeniden alevlendirdi. Ancak Yunan medyası, bu sahiplenme durumunu sadece Karadeniz'in meşhur Laz böreği ile sınırlı tutmuyor.

Yunan basınının yerel lezzetleri tanıttığı son yayınlarında, Selanik'in yöresel tatlı yelpazesi övülürken listede Türkiye'ye ait dünyaca ünlü pek çok başka lezzet de yer alıyor. Baklava, künefe, kazandibi ve tulumba gibi tamamen Türk kültürüne ait şerbetli ve sütlü tatlılar, Yunanistan'ın yerel mirasları arasında peş peşe sıralanıyor. Daha önce de kemençe ve horon gibi Karadeniz'e özgü kültürel unsurları sahiplenmeye çalışan komşu ülkenin gastronomi alanındaki bu son adımı, Türkiye'de hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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