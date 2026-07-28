Baklava ve Künefeden Sonra Şimdi de O! Yunanlılar, Karadeniz'in Meşhur Lezzetini Kendi Tatlıları İlan Etti
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Türk mutfağının geleneksel tatlarına yönelik bitmek bilmeyen sahiplenme tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan, Karadeniz Bölgesi'nin simge lezzetlerinden Laz böreğini 'Galaktoboureko' ismiyle kendi geleneksel tatlısı olarak tanıtmaya başladı.
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Karşı kıyı ile uzun yıllardır devam eden kültürel miras tartışmalarında yepyeni bir sayfa açıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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