Fakir Değil, Ahlaksız mıyız? Bir Cümlenin Peşine Düşmek

Oğuz elinde iki seçenek var: 'biz fakiriz' demek ya da 'biz ahlaksızız' demek. İlki kaderci bir cümle dışarıdan gelen, üstümüze çöken, karşı konulamaz bir eksiklik. İkincisi ise failli bir cümle birilerinin, belki de hepimizin, bir şeyi yanlış yaptığını söylüyor. Ve burada işin felsefi tarafı başlıyor: bir toplum kendi durumunu anlatırken kaderi mi suçlar, kendini mi suçlar? Bu seçim, aslında o toplumun kendine dair ne düşündüğünü bizden çok daha fazla ele veriyor.

Gencebay'ın söylediği tam da birinci yol. 'Ağlatıp da gülene yazıklar olsun' derken suçu dışarıya, adı konmamış bir haksızlığa, kör talihe yıkıyor. Dert var, çare yok, tek yapılabilecek şey acıyı güzel bir ezgiye dökmek. Arabesk denen o büyük Türkiye duygusu zaten böyle çalışır: 'nasip böyleymiş', 'kader bu', 'dünya zaten böyle bir yer, batsın gitsin.' Bu bir teslimiyet felsefesidir ama garip bir onuru da vardır içinde hiç değilse kimseyi suçlamaz, kendini de suçlamaz, sadece ağıt yakar.