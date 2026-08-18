Fakir Değil, Ahlaksız mıyız? Bir Cümlenin Peşine Düşmek
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İtiraf edeyim: ekonomistleri dinlerken gerilirim. Faiz, kur, enflasyon sepeti derken bir yerden sonra beynimde bir alarm çalar, 'bu iş kötüye gidiyor' hissi tepeden tırnağa yayılır ve ben daha fazla dayanamayıp Orhan Gencebay açarım. 'Batsın Bu Dünya, Bitsin Bu Rüya' çalmaya başladığı an tuhaf bir rahatlama gelir üstüme sanki birisi çıkıp 'tamam, dert büyük, çözüm yok, ama en azından bunu güzel söyleyelim' demiş gibi. Şeref Oğuz'un 'biz fakir değiliz, ahlaksızız' sözünü ilk duyduğumda da aynı refleks devreye girdi: rakamlara kaçmadan, sadece bu cümlenin ne söylediğine, aslında neyin peşinde olduğuna bakayım istedim.
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Çünkü bu cümle, iyi bakılırsa bir iktisat tespiti değil, bir teşhis dili tercihi.
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Oğuz ise tam tersi bir yola sapıyor: "Hayır" diyor, "kader falan değil bu, biz kendimiz yaptık bunu kendimize."
Türkçenin bu konuda ilginç bir kelimesi var aslında: "kul hakkı."
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