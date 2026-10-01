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Ronaldo'nun Portekiz Kampını Terk Etmesine Dünyadan Gelen Komik Tepkiler

Ronaldo'nun Portekiz Kampını Terk Etmesine Dünyadan Gelen Komik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 16:31
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Portekiz Milli Takımı'nda bir süredir için için kaynayan gerilim, UEFA Uluslar Ligi'nin Danimarka ayağında patladı. Pazar günü Norveç'in 2-1 yenildiği maçı baştan sona kulübede izleyen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un Danimarka maçı öncesi basın toplantısında ihtiyaç duyarsa kendisine 30 dakika süre vereceğini, duymazsa hiç oynatmayacağını söylemesinin ardından Danimarka'daki kampı terk etti. 41 yaşındaki yıldız, federasyon başkanı Pedro Proença ile görüştükten sonra ayrılma kararı aldığını sosyal medyadan duyurdu ve nedenleri 'zamanı geldiğinde' Portekiz halkına anlatacağını söyledi. Portekiz basını milli takım defterinin kapandığını yazarken 7 numaralı forma da Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leão'ya geçti.

Kriz ciddiydi ama sosyal medya her zamanki gibi işin komik tarafına odaklandı. Portekizli taraftarların bir kısmı kaptanına sahip çıkarken bir kısmı açıkça Jesus'un safında durdu; İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Arapça paylaşımlar da kısa sürede bu ikiye bölünmüş tribüne katıldı. Soyunma odası kutlamalarından özel jet esprilerine, Ronaldo Jr. göndermelerinden Messi kıyaslamalarına uzanan paylaşımların en iyilerini derledik.

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"Ronaldo'yu başından savmayı başaran Jorge Jesus'un milli takım soyunma odasına girişi:"

"Lütfen Ronaldo'yu kötülemeyi bırakın, her şeye beğeni atmaya yetişemiyorum."

"Lütfen Ronaldo'yu kötülemeyi bırakın, her şeye beğeni atmaya yetişemiyorum."
twitter.com

"Son 4 yıldır Cristiano Ronaldo hayranı olmak:"

"Özel jetine binen Ronaldo, yolculuğun tamamını da yedek kulübesinde geçireceğini fark ettiğinde:"

"Arjantinliler Messi gidiyor diye ağlıyor, Portekizliler ise Ronaldo gitmek istemiyor diye. 😭"

"Arjantinliler Messi gidiyor diye ağlıyor, Portekizliler ise Ronaldo gitmek istemiyor diye. 😭"
twitter.com
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"Ronaldo: Milli takım kampından ayrılıyorum. Jorge Jesus: 😂😂😂"

"2030 Dünya Kupası'nda kendisi yerine Ronaldo Jr.'a ısınmasının söylendiğini gören Ronaldo:"

"Ronaldo milli takımdan ayrıldıktan sonra yemekhanedeki Diogo Dalot:"

"*Ronaldo milli takımdan ayrılır* Bütün Portekiz:"

"Ronaldo takım arkadaşlarından kendisini havaya kaldırmalarını istiyor, onlar da görmezden geliyor 😭"

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"Ronaldo'nun Portekiz formasıyla son dokunuşu 😭"

"Bir kariyere yakışan kusursuz bir final, ama herkese nasip olmuyor"

"Ben ve kankalar, Cristiano Ronaldo'yu savunmaya giderken:"

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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