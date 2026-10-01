Ronaldo'nun Portekiz Kampını Terk Etmesine Dünyadan Gelen Komik Tepkiler

Portekiz Milli Takımı'nda bir süredir için için kaynayan gerilim, UEFA Uluslar Ligi'nin Danimarka ayağında patladı. Pazar günü Norveç'in 2-1 yenildiği maçı baştan sona kulübede izleyen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un Danimarka maçı öncesi basın toplantısında ihtiyaç duyarsa kendisine 30 dakika süre vereceğini, duymazsa hiç oynatmayacağını söylemesinin ardından Danimarka'daki kampı terk etti. 41 yaşındaki yıldız, federasyon başkanı Pedro Proença ile görüştükten sonra ayrılma kararı aldığını sosyal medyadan duyurdu ve nedenleri 'zamanı geldiğinde' Portekiz halkına anlatacağını söyledi. Portekiz basını milli takım defterinin kapandığını yazarken 7 numaralı forma da Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leão'ya geçti.

Kriz ciddiydi ama sosyal medya her zamanki gibi işin komik tarafına odaklandı. Portekizli taraftarların bir kısmı kaptanına sahip çıkarken bir kısmı açıkça Jesus'un safında durdu; İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Arapça paylaşımlar da kısa sürede bu ikiye bölünmüş tribüne katıldı. Soyunma odası kutlamalarından özel jet esprilerine, Ronaldo Jr. göndermelerinden Messi kıyaslamalarına uzanan paylaşımların en iyilerini derledik.