Portekiz Kampını Terk Eden Ronaldo'nun Madrid Uçuşu Dünyanın En Çok Takip Edilen Uçuşu Oldu

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Ronaldo, Parken Stadı'ndaki antrenmana çıkmadan otele döndü, eşyalarını topladı ve Madrid'deki özel uçağının kendisini almaya gelmesini istedi. Bombardier Global Express XRS tipi jet, İspanya saatiyle 19.30'u biraz geçe Madrid'den havalandı ve 22.15 sularında Kopenhag'a indi. Uçağın daha gidiş yolundayken 7.500'ü aşkın kişi tarafından dakika dakika izlendiği bildirildi.

Portekiz basınından A Bola, Ronaldo'nun havalimanına kalkıştan yaklaşık yarım saat önce, milli takım kıyafetleri hâlâ üzerindeyken geldiğini yazdı. Jet, Türkiye saatiyle gece yarısını biraz geçe Kopenhag'dan ayrıldı ve sabaha karşı Madrid'e ulaştı. Dönüş seferi de platformda dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu; sosyal medyada uçağın haritadaki rotası dakikalarca paylaşıldı.