article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Portekiz Kampını Terk Eden Ronaldo'nun Madrid Uçuşu Dünyanın En Çok Takip Edilen Uçuşu Oldu

Portekiz Kampını Terk Eden Ronaldo'nun Madrid Uçuşu Dünyanın En Çok Takip Edilen Uçuşu Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerilimin ardından kampı terk eden Cristiano Ronaldo, Kopenhag'dan Madrid'e özel jetiyle döndü. 41 yaşındaki yıldızın yolculuğu kısa sürede FlightRadar24'te dünyanın en çok takip edilen uçuşu hâline geldi. Kriz, Ronaldo'nun pazar günü Oslo'da oynanan ve Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç maçında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmasıyla başladı. Jesus'un Danimarka maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Gonçalo Ramos'un yine forvette başlayacağını açıklaması ise bardağı taşıran damla oldu. Portekiz, Uluslar Ligi'ndeki Danimarka deplasmanına 1 Ekim Perşembe akşamı kaptanı olmadan çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ronaldo'yu almak için Madrid'den Kopenhag'a giden jet, birkaç saat içinde geri döndü; uçuşu binlerce kişi anlık izledi.

Ronaldo'yu almak için Madrid'den Kopenhag'a giden jet, birkaç saat içinde geri döndü; uçuşu binlerce kişi anlık izledi.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Ronaldo, Parken Stadı'ndaki antrenmana çıkmadan otele döndü, eşyalarını topladı ve Madrid'deki özel uçağının kendisini almaya gelmesini istedi. Bombardier Global Express XRS tipi jet, İspanya saatiyle 19.30'u biraz geçe Madrid'den havalandı ve 22.15 sularında Kopenhag'a indi. Uçağın daha gidiş yolundayken 7.500'ü aşkın kişi tarafından dakika dakika izlendiği bildirildi.

Portekiz basınından A Bola, Ronaldo'nun havalimanına kalkıştan yaklaşık yarım saat önce, milli takım kıyafetleri hâlâ üzerindeyken geldiğini yazdı. Jet, Türkiye saatiyle gece yarısını biraz geçe Kopenhag'dan ayrıldı ve sabaha karşı Madrid'e ulaştı. Dönüş seferi de platformda dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu; sosyal medyada uçağın haritadaki rotası dakikalarca paylaşıldı.

İspanyol basınına göre Jesus ve federasyon başkanı Proença, Ronaldo'yu havalimanında son kez ikna etmeye çalıştı.

İspanyol basınına göre Jesus ve federasyon başkanı Proença, Ronaldo'yu havalimanında son kez ikna etmeye çalıştı.

Marca'nın aktardığına göre Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Ronaldo'yu uçağa binmeden önce havalimanında durdurmaya çalıştı ama bu girişim sonuç vermedi. Jesus, saatler önceki basın toplantısında kadro kararlarının yalnızca kendisine ait olduğunu vurgulamış ve hiçbir oyuncunun fikrini değiştiremeyeceğini söylemişti.

Ronaldo ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, teknik direktörün basın toplantısının ve federasyon başkanıyla yaptığı görüşmenin ardından kamptan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Yıldız futbolcu, ayrılığının ardındaki gerçekleri 'zamanı geldiğinde' Portekiz halkına anlatacağını da ekledi. Portekiz gazetesi O Jogo, Ronaldo'nun yakın çevresine milli takıma geri dönmeyeceğini söylediğini iddia etti; ancak bu iddia henüz ne futbolcu ne de federasyon tarafından doğrulandı. 234 maçta attığı 146 golle ülkesinin hem en çok forma giyen hem de en golcü oyuncusu olan Ronaldo'nun milli takım kariyerinin akıbeti, yapacağı açıklamaya kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın