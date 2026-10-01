Portekiz Kampını Terk Eden Ronaldo'nun Madrid Uçuşu Dünyanın En Çok Takip Edilen Uçuşu Oldu
Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerilimin ardından kampı terk eden Cristiano Ronaldo, Kopenhag'dan Madrid'e özel jetiyle döndü. 41 yaşındaki yıldızın yolculuğu kısa sürede FlightRadar24'te dünyanın en çok takip edilen uçuşu hâline geldi. Kriz, Ronaldo'nun pazar günü Oslo'da oynanan ve Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç maçında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalmasıyla başladı. Jesus'un Danimarka maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Gonçalo Ramos'un yine forvette başlayacağını açıklaması ise bardağı taşıran damla oldu. Portekiz, Uluslar Ligi'ndeki Danimarka deplasmanına 1 Ekim Perşembe akşamı kaptanı olmadan çıkıyor.
Ronaldo'yu almak için Madrid'den Kopenhag'a giden jet, birkaç saat içinde geri döndü; uçuşu binlerce kişi anlık izledi.
İspanyol basınına göre Jesus ve federasyon başkanı Proença, Ronaldo'yu havalimanında son kez ikna etmeye çalıştı.
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