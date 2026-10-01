SPK Duyurdu: Fonlardan Fahiş Kazanç Elde Edenler İçin 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' Açıldı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde atılan adımla, tasfiye kapsamındaki her fon için ayrı ayrı 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' oluşturuldu. Hesapların tamamı Birleşik Fon Bankası nezdinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına açıldı. Kapsam, tasfiye kararından önceki dönemde yapılan katılma payı satışlarından elde edilen kazançla sınırlı.

Borsada işlem gören ortaklıkların paylarından fahiş kâr sağlayanlar için ise 'Genel Hisse İade Hesabı' tanımlandı. SPK'nın duyurusunda her fona ait hesap bilgileri ayrıntılı bir liste halinde yer aldı.

İadenin tamamen gönüllü olduğunu da not etmek gerek: Hesaplara yatırılacak tutarlar için bir zorunluluk getirilmedi. SPK, bu paraların akıbetini şu sözlerle açıkladı: 'İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek.' Yani bir fona yatırılan para başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak; yalnızca o fonun yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılacak.

İade hesaplarındaki tutarlar, tasfiye işlemlerinden sorumlu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacak. AA'nın aktardığına göre SPK, 17 Eylül'de aralarında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Bulls ve Pardus'un bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin fonlarını TEFAS'ta işleme kapatıp tasfiyeye almıştı. Fonlarda parası kalan yatırımcılara ise 30 Eylül tarihli kararla, mutabakatı tamamlanan hesaplar için kişi başı en fazla 1 milyon liralık ara ödeme yolu açılmıştı. İade hesaplarına yatacak paraların bu ödemelere destek olması bekleniyor.