SPK Duyurdu: Fonlardan Fahiş Kazanç Elde Edenler İçin 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' Açıldı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenler için para iadesi yolunu açtı. Tasfiye kararından önceki dönemde katılma payı satışlarıyla kazanç sağlayanlar, bu tutarı kendi istekleriyle TMSF adına açılan özel hesaplara yatırabilecek. Borsada işlem gören şirketlerin hisselerinden fahiş kâr elde edenler için de ayrı bir hesap devreye alındı.
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SPK, tasfiyedeki fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin parayı kendi rızalarıyla iade edebilmesi için TMSF adına özel hesaplar açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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