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SPK Duyurdu: Fonlardan Fahiş Kazanç Elde Edenler İçin 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' Açıldı

SPK Duyurdu: Fonlardan Fahiş Kazanç Elde Edenler İçin 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 12:21
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenler için para iadesi yolunu açtı. Tasfiye kararından önceki dönemde katılma payı satışlarıyla kazanç sağlayanlar, bu tutarı kendi istekleriyle TMSF adına açılan özel hesaplara yatırabilecek. Borsada işlem gören şirketlerin hisselerinden fahiş kâr elde edenler için de ayrı bir hesap devreye alındı.

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SPK, tasfiyedeki fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin parayı kendi rızalarıyla iade edebilmesi için TMSF adına özel hesaplar açtı.

SPK, tasfiyedeki fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin parayı kendi rızalarıyla iade edebilmesi için TMSF adına özel hesaplar açtı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde atılan adımla, tasfiye kapsamındaki her fon için ayrı ayrı 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' oluşturuldu. Hesapların tamamı Birleşik Fon Bankası nezdinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına açıldı. Kapsam, tasfiye kararından önceki dönemde yapılan katılma payı satışlarından elde edilen kazançla sınırlı.

Borsada işlem gören ortaklıkların paylarından fahiş kâr sağlayanlar için ise 'Genel Hisse İade Hesabı' tanımlandı. SPK'nın duyurusunda her fona ait hesap bilgileri ayrıntılı bir liste halinde yer aldı.

İadenin tamamen gönüllü olduğunu da not etmek gerek: Hesaplara yatırılacak tutarlar için bir zorunluluk getirilmedi. SPK, bu paraların akıbetini şu sözlerle açıkladı: 'İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek.' Yani bir fona yatırılan para başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak; yalnızca o fonun yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılacak.

İade hesaplarındaki tutarlar, tasfiye işlemlerinden sorumlu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacak. AA'nın aktardığına göre SPK, 17 Eylül'de aralarında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Bulls ve Pardus'un bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin fonlarını TEFAS'ta işleme kapatıp tasfiyeye almıştı. Fonlarda parası kalan yatırımcılara ise 30 Eylül tarihli kararla, mutabakatı tamamlanan hesaplar için kişi başı en fazla 1 milyon liralık ara ödeme yolu açılmıştı. İade hesaplarına yatacak paraların bu ödemelere destek olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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