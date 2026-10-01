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Akın Akınözü'nün Başrol Olduğu Son 4 Dizi de Erken Final Yaptı! Proje Seçimleri Sorgulandı

Akın Akınözü'nün Başrol Olduğu Son 4 Dizi de Erken Final Yaptı! Proje Seçimleri Sorgulandı

Atv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 12:46
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle ekrana veda ediyor. Erken final haberi, dizinin başrolündeki Akın Akınözü'nün son yıllardaki projelerini de yeniden gündeme taşıdı. Peki oyuncunun başrol aldığı son dört dizide neler yaşandı?

Kaynak: https://x.com/tvmuhendisii/status/210...
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Aşk ve Taht, final kararının ardından AB'de 0,86'ya kadar geriledi.

Aşk ve Taht, final kararının ardından AB'de 0,86'ya kadar geriledi.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht için final kararı, ilk bölümlerin 1'li reytinglerde kalmasının ardından geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'siyle birlikte 5. bölümüyle ekrana veda edecek.

Final haberinin ardından yayınlanan 4. bölüm ise tabloyu daha da ağırlaştırdı. 30 Eylül Çarşamba akşamı dizi Total'de 1,18, AB'de 0,86 reyting aldı. Bir hafta önce AB'deki rakam 1,47'ydi.

Detaylar:

Akın Akınözü'nün başrol olduğu son dört dizinin hiçbiri ekranda uzun soluklu olamadı.

Akın Akınözü'nün başrol olduğu son dört dizinin hiçbiri ekranda uzun soluklu olamadı.

Akın Akınözü'nün tablosu Aşk ve Taht'la başlamıyor. Oyuncu, 2022'de TV8'in Acun Medya imzalı dizisi Tuzak'ta Bensu Soral'la başrolü paylaştı. Dizi ilk bölümünden itibaren reyting beklentisini karşılayamadı ve 13. bölümde final yaptı.

2024'te ATV'de başlayan Yaban Çiçekleri ise çok daha kısa sürdü. Aslıhan Malbora'yla başrolde yer aldığı dizi, 2. bölümünde AB'de 0,60 ile 44. sırada kaldı ve yalnızca 3 bölümle ekrana veda etti.

Ardından Show TV'nin Veliaht dizisi geldi. Serra Arıtürk'le partner olduğu, İstanbul'dan sonra Kars'ta çekilen dizi, görselliğiyle sosyal medyada sık sık konuşuldu. Ancak reytingler beklentiyi karşılamadı ve Veliaht 26. bölümüyle final yaptı.

Hercai'den sonra aranan başarı bir türlü gelmedi.

Hercai'den sonra aranan başarı bir türlü gelmedi.

Akın Akınözü'yü geniş kitlelere tanıtan dizi, ATV'de 3 sezon süren Hercai'ydi. Miran karakteriyle yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu, Star TV'deki Kaderimin Oyunu'nda da performansıyla tam not almıştı.

Ancak sonraki projelerde aynı ilgi yakalanamadı. TV Mühendisi'nin 'Son dönemin en düşük reytingli dizilerinin başrolünde Akın Akınözü var. Sizce Akın Akınözü proje tercihinde nerede hata yapıyor?' paylaşımı da bu tabloyu yeniden tartışmaya açtı.

Öte yandan Aşk ve Taht'ın erken finalinin ardından Akın Akınözü'nün yeni projesi henüz netleşmedi. Oyuncunun bundan sonraki tercihi merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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