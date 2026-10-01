Akın Akınözü'nün Başrol Olduğu Son 4 Dizi de Erken Final Yaptı! Proje Seçimleri Sorgulandı

Akın Akınözü'nün tablosu Aşk ve Taht'la başlamıyor. Oyuncu, 2022'de TV8'in Acun Medya imzalı dizisi Tuzak'ta Bensu Soral'la başrolü paylaştı. Dizi ilk bölümünden itibaren reyting beklentisini karşılayamadı ve 13. bölümde final yaptı.

2024'te ATV'de başlayan Yaban Çiçekleri ise çok daha kısa sürdü. Aslıhan Malbora'yla başrolde yer aldığı dizi, 2. bölümünde AB'de 0,60 ile 44. sırada kaldı ve yalnızca 3 bölümle ekrana veda etti.

Ardından Show TV'nin Veliaht dizisi geldi. Serra Arıtürk'le partner olduğu, İstanbul'dan sonra Kars'ta çekilen dizi, görselliğiyle sosyal medyada sık sık konuşuldu. Ancak reytingler beklentiyi karşılamadı ve Veliaht 26. bölümüyle final yaptı.