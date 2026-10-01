Akın Akınözü'nün Başrol Olduğu Son 4 Dizi de Erken Final Yaptı! Proje Seçimleri Sorgulandı
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Kaynak: https://x.com/tvmuhendisii/status/210...
ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle ekrana veda ediyor. Erken final haberi, dizinin başrolündeki Akın Akınözü'nün son yıllardaki projelerini de yeniden gündeme taşıdı. Peki oyuncunun başrol aldığı son dört dizide neler yaşandı?
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Aşk ve Taht, final kararının ardından AB'de 0,86'ya kadar geriledi.
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Akın Akınözü'nün başrol olduğu son dört dizinin hiçbiri ekranda uzun soluklu olamadı.
Hercai'den sonra aranan başarı bir türlü gelmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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