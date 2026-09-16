ATV Dizisi Aşk ve Taht'ın İlk Bölümü Akın Akınözü'nün Vefat Eden Annesine İthaf Edilmiş!
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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümünde anlamlı bir mesaja yer verdi. Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu yapımın birinci bölümü, oyuncunun 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'ne ithaf edildi. Ekrana gelen mesajda, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.
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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
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İşte Aşk ve Taht dizisinin ilk bölümündeki duygulandıran detay:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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