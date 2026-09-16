article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV Dizisi Aşk ve Taht'ın İlk Bölümü Akın Akınözü'nün Vefat Eden Annesine İthaf Edilmiş!

ATV Dizisi Aşk ve Taht'ın İlk Bölümü Akın Akınözü'nün Vefat Eden Annesine İthaf Edilmiş!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 13:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümünde anlamlı bir mesaja yer verdi. Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu yapımın birinci bölümü, oyuncunun 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'ne ithaf edildi. Ekrana gelen mesajda, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği dizinin açılışında, oyuncunun annesi için hazırlanan bir ithaf mesajı yer aldı. Dizinin ilk bölümü, 2024 yılında hayatını kaybeden Özlem Arin Akınözü'ne ithaf edildi. Ekranda şu mesaj gösterildi:

“BU BÖLÜM, OYUNCUMUZ AKIN AKINÖZÜ’NÜN ARAMIZDAN AYRILAN KIYMETLİ ANNESİ ÖZLEM ARIN AKINÖZÜ’NE İTHAF EDİLMİŞTİR.

RUHU ŞAD, MEKÂNI CENNET OLSUN.”

İşte Aşk ve Taht dizisinin ilk bölümündeki duygulandıran detay:

İşte Aşk ve Taht dizisinin ilk bölümündeki duygulandıran detay:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın