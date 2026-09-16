Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam Adana Şivesinin Sırrını Anlattı: Meğer Bilerek Böyle Konuşuyormuş
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Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı gelin Candan'ı canlandıran Şevval Sam, karakterinin konuşma biçimine ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Oyuncu, yoğun bir Adana şivesi yapmanın kendisi için daha kolay olacağını söylerken Candan'ın neden bazı kelimeleri daha düzgün söylemeye çalıştığını anlattı.
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Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve dizisinde Adanalı gelin Candan karakterine hayat veren Şevval Sam, rolü için tercih ettiği konuşma biçimini anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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