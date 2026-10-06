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Bir Anda 2015'e Işınlandık: Güneşin Kızları'nın İki Yıldızı Bir Araya Geldi!

Bir Anda 2015'e Işınlandık: Güneşin Kızları'nın İki Yıldızı Bir Araya Geldi!

İrem Helvacıoğlu
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 23:23
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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Güneşin Kızları, tek sezonluk ekran macerasına rağmen hafızalarımızda kendine kalıcı bir yer edinmişti. Bugün her biri kariyerinin bambaşka bir noktasında olan pek çok yıldızı aynı kadroda buluşturan dizinin unutulmaz isimleri arasında Burcu Özberk ve İrem Helvacıoğlu da vardı. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Özberk ile Tuğçe rolünde izlediğimiz Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde yeniden bir araya geldi. İkilinin buluşması bizi hiç beklemediğimiz anda 2015'e götürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2015 yazında hayatımıza giren Güneşin Kızları, yalnızca 39 bölüm sürmesine rağmen dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden biri olmayı başarmıştı.

2015 yazında hayatımıza giren Güneşin Kızları, yalnızca 39 bölüm sürmesine rağmen dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden biri olmayı başarmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, İzmir'de üç kızıyla yaşayan edebiyat öğretmeni Güneş'in, İstanbullu iş insanı Haluk Mertoğlu'yla tanışmasının ardından değişen hayatını konu alıyordu. Haluk'un evlilik teklifini kabul eden Güneş'in kızları Nazlı, Selin ve Peri'yle birlikte İstanbul'a taşınması, dışarıdan kusursuz görünen Mertoğlu ailesinin bütün dengelerini değiştirmişti. Bir tarafta aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar, diğer tarafta ise genç karakterlerin aşkları vardı.

Dizinin kadrosu ise bugün dönüp baktığımızda başlı başına ayrı bir nostalji sebebi. Evrim Alasya Güneş'e, Emre Kınay Haluk'a hayat verirken; Tolga Sarıtaş Ali, Hande Erçel Selin, Berk Atan Savaş, Miray Akay ise Peri karakteriyle karşımıza çıkıyordu. Aynı kadroda Burcu Özberk'i Nazlı Yılmaz, İrem Helvacıoğlu'nu ise Tuğçe rolünde izliyorduk.

Özellikle Burcu Özberk'in canlandırdığı Nazlı, dizinin en baskın karakterlerinden biriydi. Selin'in ikiz kardeşi olan Nazlı; inatçı, hırçın, dobra ve başı beladan eksik olmayan tavırlarıyla hikayenin en renkli karakterleri arasındaydı. Savaş'la yaşadığı aşk da dizinin en çok sevilen hikayelerinden birine dönüşmüştü.

İrem Helvacıoğlu ise dizide Tuğçe karakteriyle kadroda yer alıyordu. Bugün Sen Anlat Karadeniz başta olmak üzere pek çok yapımla özdeşleşen Helvacıoğlu'nu kariyerinin ilk dönemlerinde Güneşin Kızları'nda izlediğimizi unutmuş olanlar bile vardır. 

Hande Erçel, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan ve İrem Helvacıoğlu gibi bugün kendi başlarına başrol taşıyan isimleri aynı kadroda buluşturan Güneşin Kızları, 2016 yılında yayınlanan 39. bölümüyle final yaptı. Tek sezonluk bir macera olmasına rağmen Ali-Selin ve Nazlı-Savaş gibi çiftleri, bol entrikalı aile hikayesi ve genç kadrosuyla dönemin unutulmayan işlerinden biri olarak kaldı.

Geçtiğimiz saatlerde ise hiç beklemediğimiz yerden küçük bir Güneşin Kızları nostaljisi geldi! Dizinin Nazlı'sı Burcu Özberk ile Tuğçe'si İrem Helvacıoğlu yeniden bir araya geldi.

2015'te aynı dizinin kadrosunda izlediğimiz iki oyuncunun bugün yan yana gelmesi, Güneşin Kızları'nı hatırlayanları doğal olarak eski günlere götürdü.

Üstelik o günden bugüne iki ismin de kariyerinde çok şey değişti. Burcu Özberk, Nazlı'nın ardından pek çok televizyon projesinde başrol üstlenerek özellikle romantik komedi türünün öne çıkan yüzlerinden biri haline geldi. İrem Helvacıoğlu ise Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışlarından birini yaptı ve sonrasında art arda farklı projelerle izleyici karşısına çıktı.

Hal böyle olunca onları bugün yeniden aynı karede görmek yalnızca iki ünlü oyuncunun buluşması olarak kalmadı. Nazlı ve Tuğçe'yi yeniden yan yana görmüş gibi olduk. Bir anda takvimler 2015'i gösterdi, Güneşin Kızları jeneriği kulaklarımızda çalmaya başladı desek yeridir!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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