Bir Anda 2015'e Işınlandık: Güneşin Kızları'nın İki Yıldızı Bir Araya Geldi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, İzmir'de üç kızıyla yaşayan edebiyat öğretmeni Güneş'in, İstanbullu iş insanı Haluk Mertoğlu'yla tanışmasının ardından değişen hayatını konu alıyordu. Haluk'un evlilik teklifini kabul eden Güneş'in kızları Nazlı, Selin ve Peri'yle birlikte İstanbul'a taşınması, dışarıdan kusursuz görünen Mertoğlu ailesinin bütün dengelerini değiştirmişti. Bir tarafta aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar, diğer tarafta ise genç karakterlerin aşkları vardı.

Dizinin kadrosu ise bugün dönüp baktığımızda başlı başına ayrı bir nostalji sebebi. Evrim Alasya Güneş'e, Emre Kınay Haluk'a hayat verirken; Tolga Sarıtaş Ali, Hande Erçel Selin, Berk Atan Savaş, Miray Akay ise Peri karakteriyle karşımıza çıkıyordu. Aynı kadroda Burcu Özberk'i Nazlı Yılmaz, İrem Helvacıoğlu'nu ise Tuğçe rolünde izliyorduk.

Özellikle Burcu Özberk'in canlandırdığı Nazlı, dizinin en baskın karakterlerinden biriydi. Selin'in ikiz kardeşi olan Nazlı; inatçı, hırçın, dobra ve başı beladan eksik olmayan tavırlarıyla hikayenin en renkli karakterleri arasındaydı. Savaş'la yaşadığı aşk da dizinin en çok sevilen hikayelerinden birine dönüşmüştü.

İrem Helvacıoğlu ise dizide Tuğçe karakteriyle kadroda yer alıyordu. Bugün Sen Anlat Karadeniz başta olmak üzere pek çok yapımla özdeşleşen Helvacıoğlu'nu kariyerinin ilk dönemlerinde Güneşin Kızları'nda izlediğimizi unutmuş olanlar bile vardır.

Hande Erçel, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan ve İrem Helvacıoğlu gibi bugün kendi başlarına başrol taşıyan isimleri aynı kadroda buluşturan Güneşin Kızları, 2016 yılında yayınlanan 39. bölümüyle final yaptı. Tek sezonluk bir macera olmasına rağmen Ali-Selin ve Nazlı-Savaş gibi çiftleri, bol entrikalı aile hikayesi ve genç kadrosuyla dönemin unutulmayan işlerinden biri olarak kaldı.