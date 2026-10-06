Bir Anda 2015'e Işınlandık: Güneşin Kızları'nın İki Yıldızı Bir Araya Geldi!
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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Güneşin Kızları, tek sezonluk ekran macerasına rağmen hafızalarımızda kendine kalıcı bir yer edinmişti. Bugün her biri kariyerinin bambaşka bir noktasında olan pek çok yıldızı aynı kadroda buluşturan dizinin unutulmaz isimleri arasında Burcu Özberk ve İrem Helvacıoğlu da vardı. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Özberk ile Tuğçe rolünde izlediğimiz Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde yeniden bir araya geldi. İkilinin buluşması bizi hiç beklemediğimiz anda 2015'e götürdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2015 yazında hayatımıza giren Güneşin Kızları, yalnızca 39 bölüm sürmesine rağmen dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden biri olmayı başarmıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde ise hiç beklemediğimiz yerden küçük bir Güneşin Kızları nostaljisi geldi! Dizinin Nazlı'sı Burcu Özberk ile Tuğçe'si İrem Helvacıoğlu yeniden bir araya geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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