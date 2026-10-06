Şok Olacaksınız: Aliye Uzunatağan Hayatının En Büyük Aşkının Usta Oyuncu Olduğunu İlk Kez Açıkladı!
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Son dönemde adı hem Kızılcık Şerbeti'ne vedası hem de kendisine yöneltilen şaşırtıcı cenaze sorusuyla sık sık magazin gündemine gelen Aliye Uzunatağan, bu kez çok daha özel bir açıklamayla karşımızda. Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan usta oyuncu, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Uzunatağan, bugüne dek pek bilinmeyen büyük aşkını da ilk kez anlattı. Üstelik hayatının en büyük aşkı olarak gösterdiği isim, Türk tiyatrosunun unutulmaz usta oyuncularından biri çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yarım asrı aşan kariyeriyle tiyatrodan televizyona uzanan sayısız projede karşımıza çıkan Aliye Uzunatağan'ı son dönemde magazin manşetlerinde de sık sık görüyoruz.
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Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Aliye Uzunatağan, hayatının en büyük aşkının kim olduğunu ilk kez açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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