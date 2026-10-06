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Şok Olacaksınız: Aliye Uzunatağan Hayatının En Büyük Aşkının Usta Oyuncu Olduğunu İlk Kez Açıkladı!

Şok Olacaksınız: Aliye Uzunatağan Hayatının En Büyük Aşkının Usta Oyuncu Olduğunu İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 22:23
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Son dönemde adı hem Kızılcık Şerbeti'ne vedası hem de kendisine yöneltilen şaşırtıcı cenaze sorusuyla sık sık magazin gündemine gelen Aliye Uzunatağan, bu kez çok daha özel bir açıklamayla karşımızda. Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan usta oyuncu, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. 

Uzunatağan, bugüne dek pek bilinmeyen büyük aşkını da ilk kez anlattı. Üstelik hayatının en büyük aşkı olarak gösterdiği isim, Türk tiyatrosunun unutulmaz usta oyuncularından biri çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yarım asrı aşan kariyeriyle tiyatrodan televizyona uzanan sayısız projede karşımıza çıkan Aliye Uzunatağan'ı son dönemde magazin manşetlerinde de sık sık görüyoruz.

Yarım asrı aşan kariyeriyle tiyatrodan televizyona uzanan sayısız projede karşımıza çıkan Aliye Uzunatağan'ı son dönemde magazin manşetlerinde de sık sık görüyoruz.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan; oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, seslendirme ve eğitmenlik de yapan Aliye Uzunatağan, yeni neslin yakından tanıdığı isimlerden biri olmayı ise Kızılcık Şerbeti ile başardı. Dizinin ilk bölümünden itibaren Sönmez karakterine hayat veren Uzunatağan, dört sezon boyunca hikayenin değişmez isimlerinden biri oldu.

Ancak yeni sezon öncesinde usta oyuncunun diziye veda edeceğinin ortaya çıkması, beraberinde uzun süre konuşulan bir ayrılık sürecini getirdi. İlk olarak Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve bu nedenle yolların ayrıldığı gündeme geldi. Uzunatağan ise daha sonra konuyla ilgili sorulara, eski projesi hakkında olumsuz konuşmayı iş terbiyesi gereği doğru bulmadığını söyleyerek yanıt verdi ve yapımcı Faruk Turgut'la aralarında bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtti.

Sönmez'in yeni sezonda öldüğünün açıklanmasıyla Aliye Uzunatağan'ın Kızılcık Şerbeti macerası da resmen sona erdi. Fakat konu bununla da kapanmadı. Uzunatağan, geçtiğimiz günlerde Yasemin Bozkurt'un programında ayrılığın perde arkasını kendi cephesinden daha açık anlattı. Dört yıl boyunca verilen ücreti kabul ettiğini söyleyen usta oyuncu, beşinci yıl ücretinin artırılmasını talep ettiğini ve sonrasında karakterinin öldürüldüğünü dile getirdi. Hatta durumu esprili ama bir o kadar da dikkat çekici bir ifadeyle, “4 sene zam istemedim, son sene istedim ve öldürdüler” sözleriyle özetledi.

Usta oyuncunun son haftalardaki tek gündemi bu da değildi. Gülsen Tuncer'in cenazesinin ardından bazı Aşk-ı Memnu oyuncularının törende görülmemesi üzerine başlayan tartışma Aliye Uzunatağan'a da sorulmuştu. Uzunatağan, kendisinin de cenazeye katılamadığını hatırlatarak bir insanın cenazede bulunmamasının sevgisizlik anlamına gelmeyeceğini söylemişti. Tam bu sırada bir muhabirin konuyu Uzunatağan'ın kendi cenazesine getirerek Kızılcık Şerbeti ekibinden birinin cenazesine katılmaması halinde ne düşüneceğini sorması ise sosyal medyada ayrı bir gündem yaratmıştı.

Kısacası Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'ne olaylı vedasından kendisine yöneltilen o beklenmedik cenaze sorusuna kadar son haftalarda sık sık karşımıza çıktı. Usta oyuncunun bu kez gündeme gelme sebebi ise ne eski dizisi ne de bir polemik. Konu doğrudan kalp meseleleri!

Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Aliye Uzunatağan, hayatının en büyük aşkının kim olduğunu ilk kez açıkladı.

Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Aliye Uzunatağan, hayatının en büyük aşkının kim olduğunu ilk kez açıkladı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatından da bahseden Uzunatağan, hayatının en büyük aşkının 2012 yılında kaybettiğimiz usta oyuncu Cüneyt Türel olduğunu açıkladı. Böylece yıllardır aynı sanat dünyasının iki önemli ismi olarak tanıdığımız Uzunatağan ile Türel arasında çok daha özel bir bağ olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Cüneyt Türel, Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biriydi. Tiyatro sahnesinin yanı sıra sinema, televizyon, radyo tiyatrosu ve seslendirme çalışmalarında da yer alan Türel ile Uzunatağan'ın mesleki yolları da kesişmişti.

Cüneyt Türel, 1 Mayıs 2012 tarihinde kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aliye Uzunatağan da o dönem Türel'in ardından yaptığı açıklamada onu çok büyük bir tiyatro ustası olarak anlatmış, tanıdığı günden itibaren kalbinin tiyatro için attığını söylemişti.

Ancak Uzunatağan, aradan geçen zamanda aralarındaki duygusal bağdan bu kadar açık şekilde bahsetmemişti. Şimdi Yasemin Bozkurt'la sohbetinde hayatının en büyük aşkı sorusuna doğrudan Cüneyt Türel yanıtını veren usta oyuncu, bugüne dek pek bilinmeyen bir aşk hikayesini de ilk kez paylaşmış oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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