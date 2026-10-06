Şok Olacaksınız: Aliye Uzunatağan Hayatının En Büyük Aşkının Usta Oyuncu Olduğunu İlk Kez Açıkladı!

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan; oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, seslendirme ve eğitmenlik de yapan Aliye Uzunatağan, yeni neslin yakından tanıdığı isimlerden biri olmayı ise Kızılcık Şerbeti ile başardı. Dizinin ilk bölümünden itibaren Sönmez karakterine hayat veren Uzunatağan, dört sezon boyunca hikayenin değişmez isimlerinden biri oldu.

Ancak yeni sezon öncesinde usta oyuncunun diziye veda edeceğinin ortaya çıkması, beraberinde uzun süre konuşulan bir ayrılık sürecini getirdi. İlk olarak Uzunatağan ile yapım şirketinin ekonomik şartlarda anlaşamadığı ve bu nedenle yolların ayrıldığı gündeme geldi. Uzunatağan ise daha sonra konuyla ilgili sorulara, eski projesi hakkında olumsuz konuşmayı iş terbiyesi gereği doğru bulmadığını söyleyerek yanıt verdi ve yapımcı Faruk Turgut'la aralarında bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtti.

Sönmez'in yeni sezonda öldüğünün açıklanmasıyla Aliye Uzunatağan'ın Kızılcık Şerbeti macerası da resmen sona erdi. Fakat konu bununla da kapanmadı. Uzunatağan, geçtiğimiz günlerde Yasemin Bozkurt'un programında ayrılığın perde arkasını kendi cephesinden daha açık anlattı. Dört yıl boyunca verilen ücreti kabul ettiğini söyleyen usta oyuncu, beşinci yıl ücretinin artırılmasını talep ettiğini ve sonrasında karakterinin öldürüldüğünü dile getirdi. Hatta durumu esprili ama bir o kadar da dikkat çekici bir ifadeyle, “4 sene zam istemedim, son sene istedim ve öldürdüler” sözleriyle özetledi.

Usta oyuncunun son haftalardaki tek gündemi bu da değildi. Gülsen Tuncer'in cenazesinin ardından bazı Aşk-ı Memnu oyuncularının törende görülmemesi üzerine başlayan tartışma Aliye Uzunatağan'a da sorulmuştu. Uzunatağan, kendisinin de cenazeye katılamadığını hatırlatarak bir insanın cenazede bulunmamasının sevgisizlik anlamına gelmeyeceğini söylemişti. Tam bu sırada bir muhabirin konuyu Uzunatağan'ın kendi cenazesine getirerek Kızılcık Şerbeti ekibinden birinin cenazesine katılmaması halinde ne düşüneceğini sorması ise sosyal medyada ayrı bir gündem yaratmıştı.

Kısacası Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'ne olaylı vedasından kendisine yöneltilen o beklenmedik cenaze sorusuna kadar son haftalarda sık sık karşımıza çıktı. Usta oyuncunun bu kez gündeme gelme sebebi ise ne eski dizisi ne de bir polemik. Konu doğrudan kalp meseleleri!