Bir Dönemin “Çıtır Kız”ıydı: Melda Gür 30 Yıl Sonra Görüntülendi!
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90'lı yılların Türkçe pop dünyasını hatırlayanların hafızasında Çıtır Kızlar'ın yeri ayrı. Hepsi ve Manifest gibi kız gruplarından yıllar önce sahneye çıkan grubun en dikkat çeken üyelerinden biri de Melda Gür'dü. Çıtır Kızlar kurulduğunda 20'li yaşlarında olan Gür, aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından katıldığı bir davette görüntülendi. Şimdilerde 55 yaşında olan Melda Gür'ün yıllara meydan okuyan görünümü dikkat çekerken, eski grubuyla ilgili yaptığı espri de yüzleri güldürdü. Gür, son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından Manifest hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti.
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Hepsi'den Manifest'e Türkiye'de birçok kız grubu gelip geçti. 90'lara döndüğümüzde ise karşımıza Çıtır Kızlar çıkıyor!
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Çıtır Kızlar'ın kurulduğu dönemde yaklaşık 25 yaşında olan Melda Gür, aradan geçen 30 yılın ardından katıldığı bir davette Gece Muhabiri Samet Aday tarafından görüntülendi.
Melda Gür, Manifest'i oldukça başarılı bulduğunu söylerken grubun son dönemde sahne kıyafetleri üzerinden yaşadığı tartışmalara da kayıtsız kalmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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