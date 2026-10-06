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Bir Dönemin “Çıtır Kız”ıydı: Melda Gür 30 Yıl Sonra Görüntülendi!

Bir Dönemin “Çıtır Kız”ıydı: Melda Gür 30 Yıl Sonra Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 20:58
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90'lı yılların Türkçe pop dünyasını hatırlayanların hafızasında Çıtır Kızlar'ın yeri ayrı. Hepsi ve Manifest gibi kız gruplarından yıllar önce sahneye çıkan grubun en dikkat çeken üyelerinden biri de Melda Gür'dü. Çıtır Kızlar kurulduğunda 20'li yaşlarında olan Gür, aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından katıldığı bir davette görüntülendi. Şimdilerde 55 yaşında olan Melda Gür'ün yıllara meydan okuyan görünümü dikkat çekerken, eski grubuyla ilgili yaptığı espri de yüzleri güldürdü. Gür, son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından Manifest hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti.

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Hepsi'den Manifest'e Türkiye'de birçok kız grubu gelip geçti. 90'lara döndüğümüzde ise karşımıza Çıtır Kızlar çıkıyor!

Hepsi'den Manifest'e Türkiye'de birçok kız grubu gelip geçti. 90'lara döndüğümüzde ise karşımıza Çıtır Kızlar çıkıyor!

Türkçe popun altın çağını yaşadığı 90'lı yıllarda müzik dünyası yalnızca solo yıldızlarıyla değil, renkli gruplarıyla da oldukça hareketliydi. Türkiye'deki kız gruplarının en çok hatırlanan örneklerinden biri de 1996 yılında Yonca Evcimik'in öncülüğünde kurulan Çıtır Kızlar oldu.

Melda Gür, Serap Türk ve Deniz Kurtoğlu'ndan oluşan ilk kadro, dansları, sahne kostümleri ve dönemin ruhunu sonuna kadar taşıyan enerjileriyle kısa sürede dikkat çekti. Deniz Kurtoğlu'nun ardından gruba Ebru Kıran dahil oldu. “Çıtır Kızlar”, “Çal Çamuru”, “Bana Mı Sordun?” ve “Yaşanacaksa Yaşanacak” gibi parçalarla özellikle 90'ları yaşayanların hafızasında yer edinen grup, uzun yıllar müzik hayatına devam edemese de dönemin popüler kültüründe kendisine kalıcı bir yer açmayı başardı.

Bugün kız grubu denildiğinde genç kuşağın aklına Manifest, 2000'leri yaşayanların aklına ise Hepsi geliyor. Fakat onlardan çok daha önce sahnede Çıtır Kızlar vardı. Grubun en akılda kalan üyelerinden biri de Melda Gür'dü.

Çıtır Kızlar'ın kurulduğu dönemde yaklaşık 25 yaşında olan Melda Gür, aradan geçen 30 yılın ardından katıldığı bir davette Gece Muhabiri Samet Aday tarafından görüntülendi.

Çıtır Kızlar'ın kurulduğu dönemde yaklaşık 25 yaşında olan Melda Gür, aradan geçen 30 yılın ardından katıldığı bir davette Gece Muhabiri Samet Aday tarafından görüntülendi.

1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Melda Gür'ün sanatla ilişkisi aslında Çıtır Kızlar'dan çok daha öncesine uzanıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi alan Gür, aynı zamanda Sait Sökmen'den caz, step, modern ve Latin dansları üzerine eğitim aldı. Çıtır Kızlar macerasının ardından kariyerine oyunculukla devam eden Gür'ü Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Reyting Hamdi, Arka Sokaklar ve Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok yapımda izledik.

Ancak bir neslin hafızasında hâlâ 90'ların enerjik “Çıtır Kız”ı olarak duran Melda Gür'ü uzun zaman sonra yeniden görünce biz de ister istemez geçmişe ışınlandık. Şimdilerde 55 yaşında olan Melda Gür'ün görünümüne bakınca yılların kendisine pek de uğramadığını söylemeden geçmek zor. Yaklaşık 30 yıl önceki enerjisinden pek bir şey kaybetmediği görülen Gür'e Çıtır Kızlar'ın yeniden bir araya gelme ihtimali de soruldu.

Melda Gür'ün cevabı ise oldukça eğlenceliydi: “Çıtır Kızlar değil ama geri dönersek Kıtır Kızlar olarak döneriz.”

“Kıtır Kızlar” esprisiyle yüzümüzü güldüren Melda Gür'e, günümüzün en çok konuşulan kız gruplarından Manifest de soruldu.

Melda Gür, Manifest'i oldukça başarılı bulduğunu söylerken grubun son dönemde sahne kıyafetleri üzerinden yaşadığı tartışmalara da kayıtsız kalmadı.

Yaklaşık 30 yıl önce kendisi de bir kız grubunun parçası olarak sahneye çıkan Gür, yeni neslin en çok konuşulan gruplarından Manifest'e destek verdi. Manifest üyelerinin sahne kostümleri üzerinden aldığı eleştirileri değerlendiren Melda Gür, düşüncesini oldukça açık bir ifadeyle dile getirdi: “Nişantaşı'na çıksanız daha çok çıplak insan var.”

Gür böylece grubun kıyafetleri üzerinden yapılan eleştirilere katılmadığını belirtirken Manifest üyelerini de başarılı bulduğunun altını çizdi. Bir zamanlar Çıtır Kızlar'la sahneye çıkan Melda Gür'ün yaklaşık 30 yıl sonra yeni neslin kız grupları hakkında konuştuğunu görmek ise başlı başına bir nostalji anı oldu.

Hele bir de “Kıtır Kızlar” ihtimalini ortaya atmışken, insanın aklına tek bir soru geliyor: Çıtır Kızlar gerçekten yeniden bir araya gelse nasıl olurdu?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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