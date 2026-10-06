Bir Dönemin “Çıtır Kız”ıydı: Melda Gür 30 Yıl Sonra Görüntülendi!

Türkçe popun altın çağını yaşadığı 90'lı yıllarda müzik dünyası yalnızca solo yıldızlarıyla değil, renkli gruplarıyla da oldukça hareketliydi. Türkiye'deki kız gruplarının en çok hatırlanan örneklerinden biri de 1996 yılında Yonca Evcimik'in öncülüğünde kurulan Çıtır Kızlar oldu.

Melda Gür, Serap Türk ve Deniz Kurtoğlu'ndan oluşan ilk kadro, dansları, sahne kostümleri ve dönemin ruhunu sonuna kadar taşıyan enerjileriyle kısa sürede dikkat çekti. Deniz Kurtoğlu'nun ardından gruba Ebru Kıran dahil oldu. “Çıtır Kızlar”, “Çal Çamuru”, “Bana Mı Sordun?” ve “Yaşanacaksa Yaşanacak” gibi parçalarla özellikle 90'ları yaşayanların hafızasında yer edinen grup, uzun yıllar müzik hayatına devam edemese de dönemin popüler kültüründe kendisine kalıcı bir yer açmayı başardı.

Bugün kız grubu denildiğinde genç kuşağın aklına Manifest, 2000'leri yaşayanların aklına ise Hepsi geliyor. Fakat onlardan çok daha önce sahnede Çıtır Kızlar vardı. Grubun en akılda kalan üyelerinden biri de Melda Gür'dü.