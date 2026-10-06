Vücudunda Boş Yer Bırakmamaya Kararlı: Çakal Bu Kez Sırtının Tamamını Dövmeyle Kaplattı!

Gerçek adı Emirhan Çakal olan genç rapçi, 2020 yılında Reckol ile yayımladığı “Kanalım Yok” ile müzik dünyasına adım attı. Ardından “Perros Blancos”, “Glock”, “Lütfen”, “Mahvettim” ve özellikle “İmdat” gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri ilerledikçe Çakal'ın görünümü de epey değişti. Saçından giyim tarzına kadar sık sık farklı görünümler deneyen rapçinin vücudundaki dövmelerin sayısı da yıllar içerisinde giderek arttı.

Hatta Çakal daha önce katıldığı bir röportajda vücudundaki dövmelerden bahsederken sağında ve solunda kadın figürleri, para sembolleri, “95” yazısı, kelebekler ve farklı tasarımlar bulunduğunu anlatmıştı. Göğsünden kollarına ve boynuna kadar birçok bölgesini dövmelerle kaplatan Çakal, belli ki koleksiyonuna küçük bir parça daha eklemekle yetinmek istemedi.

Çünkü bu sefer işi biraz büyüttü!