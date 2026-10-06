Vücudunda Boş Yer Bırakmamaya Kararlı: Çakal Bu Kez Sırtının Tamamını Dövmeyle Kaplattı!
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Dövmeleriyle tarzını tamamlayan isimlerden Çakal, koleksiyonuna bu kez oldukça iddialı bir parça ekledi. Vücudunun büyük bölümünde farklı tasarımlar bulunan ünlü rapçi, sırtının neredeyse tamamını kaplayan yeni dövmesini takipçileriyle paylaştı. Antik Roma temalı dev tasarımın merkezindeki imparator figürü ve etrafını çevreleyen detaylar dikkat çekti. Çakal'ın saatler süren bir çalışma olduğu anlaşılan yeni dövmesi, önceki dövmelerinin yanında bile kendisini göstermeyi başardı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, tarzıyla da kendine oldukça belirgin bir imaj yaratan Çakal'ın bu görünümünün en önemli parçalarından biri dövmeleri.
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Çakal, sırtının neredeyse tamamını kaplayan yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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