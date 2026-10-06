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Vücudunda Boş Yer Bırakmamaya Kararlı: Çakal Bu Kez Sırtının Tamamını Dövmeyle Kaplattı!

Vücudunda Boş Yer Bırakmamaya Kararlı: Çakal Bu Kez Sırtının Tamamını Dövmeyle Kaplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 18:42
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Dövmeleriyle tarzını tamamlayan isimlerden Çakal, koleksiyonuna bu kez oldukça iddialı bir parça ekledi. Vücudunun büyük bölümünde farklı tasarımlar bulunan ünlü rapçi, sırtının neredeyse tamamını kaplayan yeni dövmesini takipçileriyle paylaştı. Antik Roma temalı dev tasarımın merkezindeki imparator figürü ve etrafını çevreleyen detaylar dikkat çekti. Çakal'ın saatler süren bir çalışma olduğu anlaşılan yeni dövmesi, önceki dövmelerinin yanında bile kendisini göstermeyi başardı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, tarzıyla da kendine oldukça belirgin bir imaj yaratan Çakal'ın bu görünümünün en önemli parçalarından biri dövmeleri.

Son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, tarzıyla da kendine oldukça belirgin bir imaj yaratan Çakal'ın bu görünümünün en önemli parçalarından biri dövmeleri.

Gerçek adı Emirhan Çakal olan genç rapçi, 2020 yılında Reckol ile yayımladığı “Kanalım Yok” ile müzik dünyasına adım attı. Ardından “Perros Blancos”, “Glock”, “Lütfen”, “Mahvettim” ve özellikle “İmdat” gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri ilerledikçe Çakal'ın görünümü de epey değişti. Saçından giyim tarzına kadar sık sık farklı görünümler deneyen rapçinin vücudundaki dövmelerin sayısı da yıllar içerisinde giderek arttı.

Hatta Çakal daha önce katıldığı bir röportajda vücudundaki dövmelerden bahsederken sağında ve solunda kadın figürleri, para sembolleri, “95” yazısı, kelebekler ve farklı tasarımlar bulunduğunu anlatmıştı. Göğsünden kollarına ve boynuna kadar birçok bölgesini dövmelerle kaplatan Çakal, belli ki koleksiyonuna küçük bir parça daha eklemekle yetinmek istemedi.

Çünkü bu sefer işi biraz büyüttü!

Çakal, sırtının neredeyse tamamını kaplayan yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çakal, sırtının neredeyse tamamını kaplayan yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Rapçinin yeni dövmesinde Antik Roma esintileri taşıyan oldukça büyük ve detaylı bir kompozisyon tercih ettiği görülüyor. Tasarımın merkezinde tahtında oturan bir Roma imparatoru bulunurken figürün çevresini mimari detaylar ve farklı klasik dönem motifleri tamamlıyor. Omuzlardan bel hizasına kadar uzanan çalışma, Çakal'ın sırtındaki mevcut dövmelerle de birleştirilmiş.

Yani karşımızda tek başına yapılmış küçük bir figürden ziyade, sırtın büyük bölümünü adeta bir tablo gibi kullanan devasa bir çalışma var. Çakal'ın paylaştığı karede dövmenin bazı bölgelerindeki kızarıklıklar ve uygulama sonrası sarılan alan da çalışmanın oldukça yeni olduğunu gösteriyor.

Özellikle son dönemde görünümünde sık sık değişikliğe giden Çakal'ın yeni tercihi, bugüne kadar yaptırdığı dövmeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri olmaya aday. Sırtını neredeyse tamamen kapatan rapçinin bundan sonra yeni dövmeler için nerede yer bulacağını ise merak etmedik desek yalan olur!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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