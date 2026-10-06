Yıllar Sonra Bunu da İtiraf Etti: Oya Başar Levent Kırca'yla Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı!

Oya Başar ile Levent Kırca'nın yolları, Başar'ın anlattığına göre Kenter Tiyatrosu'nun merdivenlerinde kesişti. Zamanla başlayan aşkları sahneye de taşındı ve ikili yıllarca hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde yan yana yürüdü. Özellikle Olacak O Kadar ile hafızalara kazınan Başar ve Kırca, ekranın en tanınan çiftlerinden birine dönüştü.

İkili 1985 yılında evlendi ve bu evlilikten Umut ile Ayşe adında iki çocukları dünyaya geldi. Ancak uzun yıllar süren beraberlikleri 2000 yılında sona erdi. O dönem Oya Başar'ın açtığı boşanma davasında resmi gerekçe “şiddetli geçimsizlik” olarak kayıtlara geçti. Fakat birbirlerinden kopmaları uzun sürmedi. Ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, 2001'de ikinci kez nikâh masasına oturdu. İkinci deneme de kalıcı olmadı ve 2005 yılında anlaşmalı olarak bir kez daha boşandılar.

Başar, yıllar sonra o günleri anlatırken evliliğini kötü hatırlamadığının da özellikle altını çizmişti. Birlikte başarıyı, zorluğu ve alkışı paylaştıklarını söyleyen oyuncu, zaman içerisinde insanların tahammülünün azalabildiğini ve birbirlerini üzmeye başladıklarında ayrılmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü anlatmıştı.