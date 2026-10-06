Yıllar Sonra Bunu da İtiraf Etti: Oya Başar Levent Kırca'yla Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı!
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz çiftlerinden Oya Başar ve Levent Kırca, yalnızca özel hayatlarını değil yıllarca aynı sahneyi ve ekranı da paylaştı. İki kez evlenip iki kez boşanan çiftin ilişkisinin neden sona erdiği ise aradan geçen yıllara rağmen merak edilmeye devam ediyor. Nilgün Belgün'le yaptığı samimi sohbette eski eşiyle yaşadıklarını anlatan Oya Başar, bu kez Levent Kırca'nın kıskançlığına dikkat çekti. Başar'ın “Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı” sözleri, yıllar süren ilişkinin bilinmeyen tarafını yeniden gündeme getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Oya Başar ve Levent Kırca'nın hikâyesi yalnızca bir aşk değil, Türk televizyonunun en unutulmaz ortaklıklarından biriydi.
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Peki iki kez nikâh masasına oturmalarına rağmen bu büyük aşk neden yürümedi?
Oya Başar'ın yıllar sonra anlattıkları ise ilişkilerindeki bir başka önemli sorunu ortaya çıkardı: Levent Kırca'nın yoğun kıskançlığı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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