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Yıllar Sonra Bunu da İtiraf Etti: Oya Başar Levent Kırca'yla Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı!

Yıllar Sonra Bunu da İtiraf Etti: Oya Başar Levent Kırca'yla Evliliğinin Neden Bittiğini Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 21:24
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz çiftlerinden Oya Başar ve Levent Kırca, yalnızca özel hayatlarını değil yıllarca aynı sahneyi ve ekranı da paylaştı. İki kez evlenip iki kez boşanan çiftin ilişkisinin neden sona erdiği ise aradan geçen yıllara rağmen merak edilmeye devam ediyor. Nilgün Belgün'le yaptığı samimi sohbette eski eşiyle yaşadıklarını anlatan Oya Başar, bu kez Levent Kırca'nın kıskançlığına dikkat çekti. Başar'ın “Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı” sözleri, yıllar süren ilişkinin bilinmeyen tarafını yeniden gündeme getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Oya Başar ve Levent Kırca'nın hikâyesi yalnızca bir aşk değil, Türk televizyonunun en unutulmaz ortaklıklarından biriydi.

Oya Başar ve Levent Kırca'nın hikâyesi yalnızca bir aşk değil, Türk televizyonunun en unutulmaz ortaklıklarından biriydi.

Oya Başar ile Levent Kırca'nın yolları, Başar'ın anlattığına göre Kenter Tiyatrosu'nun merdivenlerinde kesişti. Zamanla başlayan aşkları sahneye de taşındı ve ikili yıllarca hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde yan yana yürüdü. Özellikle Olacak O Kadar ile hafızalara kazınan Başar ve Kırca, ekranın en tanınan çiftlerinden birine dönüştü.

İkili 1985 yılında evlendi ve bu evlilikten Umut ile Ayşe adında iki çocukları dünyaya geldi. Ancak uzun yıllar süren beraberlikleri 2000 yılında sona erdi. O dönem Oya Başar'ın açtığı boşanma davasında resmi gerekçe “şiddetli geçimsizlik” olarak kayıtlara geçti. Fakat birbirlerinden kopmaları uzun sürmedi. Ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, 2001'de ikinci kez nikâh masasına oturdu. İkinci deneme de kalıcı olmadı ve 2005 yılında anlaşmalı olarak bir kez daha boşandılar.

Başar, yıllar sonra o günleri anlatırken evliliğini kötü hatırlamadığının da özellikle altını çizmişti. Birlikte başarıyı, zorluğu ve alkışı paylaştıklarını söyleyen oyuncu, zaman içerisinde insanların tahammülünün azalabildiğini ve birbirlerini üzmeye başladıklarında ayrılmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü anlatmıştı.

Peki iki kez nikâh masasına oturmalarına rağmen bu büyük aşk neden yürümedi?

Peki iki kez nikâh masasına oturmalarına rağmen bu büyük aşk neden yürümedi?

Aslında yıllar boyunca bunun için tek bir neden konuşulmadı.

İlk boşanmada mahkemeye yansıyan gerekçe “şiddetli geçimsizlik” olurken ikinci ayrılığın ardından Oya Başar, oturup konuşarak dostça yollarını ayırdıklarını söylemişti. Dönemin basınında ise çiftin yakın çevresine dayandırılan çok daha farklı iddialar yer aldı. Bazı haberlerde çeşitli isimler nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklardan söz edilirken, çiftin birlikte yürüttüğü prodüksiyon şirketindeki iş ve para konularında fikir ayrılıkları yaşadığı da öne sürüldü. Başar'ın şirketin mali tarafıyla ilgilendiği, Kırca'nın hayata geçirmek istediği bazı projeleri ekonomik açıdan riskli bulduğu iddia edildi. Bunların çift tarafından ortak bir “boşanma nedeni” olarak doğrulanmadığını da belirtelim.

Oya Başar'ın yıllar içerisindeki kendi anlatımı ise çok daha farklı bir tablo çiziyor. Başar, Levent Kırca ile aralarında tek ve büyük bir problem olmadığını; yoğun bir aşkın ardından ilişkinin zamanla dinginleştiğini, tahammüllerinin azaldığını ve birbirlerini üzmeye başladıklarını söylemişti. Yani yaklaşık 20 yıla yayılan, iki evlilik ve iki boşanma gören ilişkinin sonunu tek bir olaya bağlamak pek mümkün görünmüyor.

Oya Başar'ın yıllar sonra anlattıkları ise ilişkilerindeki bir başka önemli sorunu ortaya çıkardı: Levent Kırca'nın yoğun kıskançlığı.

Nilgün Belgün'ün sunduğu Bana Bir Sırrını Söyle programına konuk olan Başar, eski eşiyle yaşadığı büyük aşktan söz ederken Kırca'nın kendisini yalnızca erkeklerden değil, kadın arkadaşlarından bile kıskandığını anlattı. Başar, Kırca'nın tavrını şu sözlerle anlattı: “Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı beni. ‘Dün görüştünüz, tekrar neden görüşüyorsunuz?’ derdi.”

Ardından söylediği söz ise yaşadıkları ilişkinin dinamiğini belki de en kısa şekilde özetledi: “Beni sadece kendisi sevmek isterdi. Paylaşmayı istemezdi.”

Yıllarca aynı evi, sahneyi, ekranı ve başarıyı paylaşan ikilinin ilişkisi iki boşanmayla sona erse de Oya Başar'ın Levent Kırca'ya duyduğu sevgi tamamen bitmedi. Başar, Kırca'nın 2015'teki ölümünün ardından da eski eşinden birçok kez sevgiyle söz etti. Hatta yakın zamanda yaptığı bir başka açıklamada, ayrılıklarının ardından kendisinin Kırca için bir “denge unsuru” olduğunu düşündüğünü söylemiş ve tüm yaşananlara rağmen onu her zaman sevdiğini dile getirmişti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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