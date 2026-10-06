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Brad Pitt'in Genleri Şaşırtmadı: Angelina Jolie'nin Oğlu Knox Kaslı Fiziğiyle Dikkat Çekti!

Brad Pitt'in Genleri Şaşırtmadı: Angelina Jolie'nin Oğlu Knox Kaslı Fiziğiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 20:04
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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin gözlerden uzak büyüyen ikizlerinden Knox artık 18 yaşında. Daha dün anne ve babasının kucağında görüyormuşuz gibi gelen Knox, son yıllarda geçirdiği değişimle dikkat çekmeye başladı. Muay Thai'yle ilgilenen genç ismin sporla şekillenen fiziği ve renkli saçları tarzının da bir parçası haline geldi. Kardeşleri gibi 'Pitt' soyadını kullanmamasıyla da gündeme gelen Knox, son görüntülerinde kaslı fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Babası Brad Pitt'e benzerliği ise yeniden gündeme geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilişkisi Hollywood'un en çok konuşulan aşklarından biri olurken, altı çocukları da daha küçücük yaşlardan itibaren tüm dünyanın gözü önünde büyüdü.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilişkisi Hollywood'un en çok konuşulan aşklarından biri olurken, altı çocukları da daha küçücük yaşlardan itibaren tüm dünyanın gözü önünde büyüdü.

2000'li yılların magazin gündemini hatırlayanlar, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocuklarıyla çıktıkları neredeyse her gezinin paparazziler tarafından adım adım takip edildiğini de hatırlayacaktır. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne'den oluşan kalabalık ailenin en küçük üyeleri ise ikizler Knox Léon ve Vivienne Marcheline'di. İkizler, 12 Temmuz 2008'de Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Knox'un ikinci adı Léon'un Brad Pitt'in büyükbabasından, Vivienne'in ikinci adı Marcheline'ın ise Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand'dan geldiği biliniyor.

İkizlerin dünyaya gelişi öylesine büyük bir magazin olayıydı ki ilk fotoğrafları için People ve Hello! dergilerinin milyonlarca dolar ödediği haberleri uzun süre konuşuldu. Jolie ve Pitt ise bu fotoğraflardan elde edilen gelirin Jolie-Pitt Foundation'a aktarılacağını açıklamıştı. Knox'u takip eden yıllarda çoğunlukla anne ve babasının yanında gördük. Kimi zaman havalimanında, kimi zaman alışveriş sırasında, kimi zaman da kardeşleriyle çıktığı gezilerde kameralara yansıyan Knox, sarı saçları ve yüz hatları nedeniyle daha çocukluk yıllarında babası Brad Pitt'e benzetilmeye başlamıştı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'da ayrılmasıyla başlayan ve yıllarca devam eden boşanma sürecinde ise çocukların özel hayatı çok daha hassas bir mesele haline geldi. Jolie ve Pitt'in boşanması Aralık 2024'te anlaşmayla sonuçlanırken, çocukların birçoğunun ilerleyen yıllarda babalarının soyadıyla arasına mesafe koyması da ayrıca gündem olacaktı.

Yıllarca ailenin sessiz sakin küçük çocuğu olarak gördüğümüz Knox artık 18 yaşında. Son birkaç yılda geçirdiği değişim ise yalnızca görüntüsüyle sınırlı değil.

Yıllarca ailenin sessiz sakin küçük çocuğu olarak gördüğümüz Knox artık 18 yaşında. Son birkaç yılda geçirdiği değişim ise yalnızca görüntüsüyle sınırlı değil.

Knox'un hayatındaki en dikkat çekici detaylardan biri spor tutkusu. Genç isim bir süredir Muay Thai'yle yakından ilgileniyor ve düzenli olarak antrenman yapıyor. Hatta bu ilgi yalnızca hobi seviyesinde de kalmadı. Knox, 2025 yılında katıldığı bir Muay Thai turnuvasında altın madalya kazanarak annesi Angelina Jolie'yi de gururlandırdı. Jolie'nin oğlunun müsabakalarını yakından takip ettiği ve antrenmanlarında yanında olduğu görüntüler de daha önce basına yansıdı.

Düzenli antrenmanlar Knox'un fiziksel değişimini de beraberinde getirdi. Çocukluk yıllarında ince yapısıyla hatırladığımız Knox, zaman içerisinde çok daha atletik ve kaslı bir görünüme kavuştu. Değişen tek şey fiziği de olmadı. Knox son dönemde saçlarında pembe ve turuncu gibi dikkat çekici renkler kullanmaya başladı. Bir dönem Brad Pitt'in sarı saçlı küçük kopyası olarak anılan genç isim, artık renkli saçları ve daha özgün kombinleriyle kendi tarzını oluşturuyor.

Knox, Haziran 2026'da lise eğitimini de tamamladı. Mezuniyetinin ardından üniversite ya da kariyer konusunda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak mezuniyeti sırasında dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Knox'un diplomasında babasının 'Pitt' soyadını kullanmadığı bildirildi. Bu tercih, Jolie-Pitt ailesinde ilk değildi. Shiloh, Maddox ve Zahara babalarının soyadını yasal olarak bırakırken, ikizi Vivienne de 'Pitt' soyadını kullanmayan kardeşleri arasına katıldı. Knox'un ise kardeşlerinin aksine soyadını yasal olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yani Knox, Hollywood'un en ünlü soyadlarından birinin sahibi olmasına rağmen gözlerden uzak büyümeye ve kendi yolunu çizmeye devam ediyor.

Knox'un son görüntülerinde ise gözler doğrudan kaslı fiziğine çevrildi. "Pitt" soyadını kullanmasa da babasından aldığı genler yeniden gündeme gelmekte gecikmedi!

Knox'un son görüntülerinde ise gözler doğrudan kaslı fiziğine çevrildi. "Pitt" soyadını kullanmasa da babasından aldığı genler yeniden gündeme gelmekte gecikmedi!

18 yaşındaki Knox'un sporla birlikte geçirdiği fiziksel değişim, çocukluk görüntülerini hatırlayanların dikkatini çekecek cinsten. Bir zamanlar Brad Pitt'in kucağında gördüğümüz küçük Knox gitmiş; yerine uzun boyu, atletik yapısı, belirginleşen kasları ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken genç bir adam gelmiş durumda.

Özellikle Muay Thai antrenmanlarının etkisiyle şekillenen fiziği son görüntülerinde iyice dikkat çekerken, Knox'un babası Brad Pitt'e benzerliği de yeniden konuşulmaya başladı. Zaten çocukluk yıllarından beri babasına benzetilen Knox'un yüz hatlarında yaş aldıkça bu benzerliği daha fazla görenler de var.

Bizim aklımızda hala Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yanında gördüğümüz küçük Knox varken, karşımızda 18 yaşında ve bambaşka bir genç görmek tek bir şeyi düşündürüyor: 18 yıl ne ara geçti?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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