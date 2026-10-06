Brad Pitt'in Genleri Şaşırtmadı: Angelina Jolie'nin Oğlu Knox Kaslı Fiziğiyle Dikkat Çekti!
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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin gözlerden uzak büyüyen ikizlerinden Knox artık 18 yaşında. Daha dün anne ve babasının kucağında görüyormuşuz gibi gelen Knox, son yıllarda geçirdiği değişimle dikkat çekmeye başladı. Muay Thai'yle ilgilenen genç ismin sporla şekillenen fiziği ve renkli saçları tarzının da bir parçası haline geldi. Kardeşleri gibi 'Pitt' soyadını kullanmamasıyla da gündeme gelen Knox, son görüntülerinde kaslı fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Babası Brad Pitt'e benzerliği ise yeniden gündeme geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilişkisi Hollywood'un en çok konuşulan aşklarından biri olurken, altı çocukları da daha küçücük yaşlardan itibaren tüm dünyanın gözü önünde büyüdü.
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Yıllarca ailenin sessiz sakin küçük çocuğu olarak gördüğümüz Knox artık 18 yaşında. Son birkaç yılda geçirdiği değişim ise yalnızca görüntüsüyle sınırlı değil.
Knox'un son görüntülerinde ise gözler doğrudan kaslı fiziğine çevrildi. "Pitt" soyadını kullanmasa da babasından aldığı genler yeniden gündeme gelmekte gecikmedi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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