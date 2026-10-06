Brad Pitt'in Genleri Şaşırtmadı: Angelina Jolie'nin Oğlu Knox Kaslı Fiziğiyle Dikkat Çekti!

2000'li yılların magazin gündemini hatırlayanlar, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocuklarıyla çıktıkları neredeyse her gezinin paparazziler tarafından adım adım takip edildiğini de hatırlayacaktır. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne'den oluşan kalabalık ailenin en küçük üyeleri ise ikizler Knox Léon ve Vivienne Marcheline'di. İkizler, 12 Temmuz 2008'de Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Knox'un ikinci adı Léon'un Brad Pitt'in büyükbabasından, Vivienne'in ikinci adı Marcheline'ın ise Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand'dan geldiği biliniyor.

İkizlerin dünyaya gelişi öylesine büyük bir magazin olayıydı ki ilk fotoğrafları için People ve Hello! dergilerinin milyonlarca dolar ödediği haberleri uzun süre konuşuldu. Jolie ve Pitt ise bu fotoğraflardan elde edilen gelirin Jolie-Pitt Foundation'a aktarılacağını açıklamıştı. Knox'u takip eden yıllarda çoğunlukla anne ve babasının yanında gördük. Kimi zaman havalimanında, kimi zaman alışveriş sırasında, kimi zaman da kardeşleriyle çıktığı gezilerde kameralara yansıyan Knox, sarı saçları ve yüz hatları nedeniyle daha çocukluk yıllarında babası Brad Pitt'e benzetilmeye başlamıştı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'da ayrılmasıyla başlayan ve yıllarca devam eden boşanma sürecinde ise çocukların özel hayatı çok daha hassas bir mesele haline geldi. Jolie ve Pitt'in boşanması Aralık 2024'te anlaşmayla sonuçlanırken, çocukların birçoğunun ilerleyen yıllarda babalarının soyadıyla arasına mesafe koyması da ayrıca gündem olacaktı.