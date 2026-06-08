Sinemaseverler Buraya! Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler Listesinden Kült Filmler

IMDb: 7,6

The Boy Who Harnessed the Wind, maddi imkansızlıklar sonucu okuldan atılan 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. William Kamkwamba, Malavili’de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuktur. Zeki bir çocuk olan William, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar yüzünden çok sevdiği okulundan atılır. Fakat bu William’ın çalışma isteğine engel olmaz. William, kimsenin haberi olmadan geceleri okulun kütüphanesine gitmeye başlar. Kütüphanede saatlerce çalışan William, bir süre sonra büyük bir başarı elde eder. William, yaptığı çalışmaların sonunda babasına ait olan eski bir bisikletini parçalarını kullanarak bir rüzgar jeneratörü yapar. Bu başarı sadece onun ve ailesinin hayatını değiştirmekle kalmayacak, köyün de sefaletten kurtulmasını sağlayacaktır.

William Kamkwamba ve Bryan Mealer’ın aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Chiwetel Ejiofor oturuyor. Maxwell Simba’nın 13 yaşındaki çocuğa hayat verdiği filmin kadrosunda Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga, Joseph Marcell, Noma Dumezweni, Lemogang Tsipa gibi isimler yer alıyor.