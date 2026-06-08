Sinemaseverler Buraya! Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler Listesinden Kült Filmler
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Sinema dünyasının büyülü evreninde kaybolmayı sevenler, 'Bu akşam ne izlesem?' sorusundan yorulanlar ve gerçek bir sinefil olduğunu kanıtlamak isteyenler buraya! Sinema tarihi boyunca vizyona girmiş, izleyicinin zihninde derin izler bırakmış ve kült mertebesine ulaşmış binlerce yapım var. Peki, bunlardan hangileri 'ölmeden önce mutlaka izlenmesi gerekenler' listesinde yer alıyor? Esaretin Bedeli'nden Baba'ya, Dövüş Kulübü'nden sinema tarihinin az bilinen ama hayran bırakan başyapıtlarına kadar tam 130 kült filmlik dev bir rehber hazırladık. Patlamış mısırlarınızı hazırlayın, çünkü bu liste sinema vizyonunuzu baştan aşağı değiştirecek!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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1. The Lord of the Rings: The Return of the King - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
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2. Fight Club - Dövüş Kulübü (1999)
3. 12 Angry Men - 12 Öfkeli Adam (1957)
4. The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli (1994)
5. The Godfather - Baba (1972)
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6. I Am a Fugitive from a Chain Gang - Prangalı Hapishane Kaçağıyım (1932)
7. Back to the Future - Geleceğe Dönüş (1985)
8. Il buono, il brutto, il cattivo - İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
9. Hotaru no haka - Ateşböceklerinin Mezarı (1988)
10. Forrest Gump (1994)
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11. The Matrix - Matrix (1999)
12. Schindler's List - Schindler'in Listesi (1993)
13. One Flew Over the Cuckoo's Nest - Guguk Kuşu (1975)
14. Gaav - İnek (1969)
15. Letter from an Unknown Woman - Meçhul Kadının Mektupları (1948)
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16. Sen to Chihiro no kamikakushi - Ruhların Kaçışı (2001)
17. The Usual Suspects - Olağan Şüpheliler (1995)
18. The Pianist - Piyanist (2002)
19. Modern Times - Asri Zamanlar (1936)
20. Oldeuboi - İhtiyar Delikanlı (2003)
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21. Cidade de Deus - Tanrı Kent (2002)
22. A Clockwork Orange - Otomatik Portakal (1971)
23. Pulp Fiction - Ucuz Roman (1994)
24. Once Upon a Time in America - Bir Zamanlar Amerika (1984)
25. Braveheart - Cesur Yürek (1995)
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26. It's a Wonderful Life - Şahane Hayat (1946)
27. Det sjunde inseglet - Yedinci Mühür (1957)
28. Ladri di biciclette - Bisiklet Hırsızları (1948)
29. Zerkalo - Ayna (1975)
30. Sans toit ni loi - Yersiz Yurtsuz (1985)
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31. Se7en - Yedi (1995)
32. Deewaar (1975)
33. Memento - Akıl Defteri (2000)
34. Amadeus (1984)
35. City Lights - Şehir Işıkları (1931)
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36. Requiem for a Dream - Bir Rüya İçin Ağıt (2000)
37. Scarface - Yaralı Yüz (1983)
38. The Silence of the Lambs - Kuzuların Sessizliği (1991)
39. Faustrecht der Freiheit - Özgürlüğün Zorbalık Hakkı (1975)
40. Chung Hing sam lam - Hong Kong Ekspresi (1994)
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41. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back - Yıldız Savaşları: İmparator (1980)
42. Shichinin no samurai - Yedi Samuray (1954)
43. Stalker - İz Sürücü (1979)
44. Seven Brides for Seven Brothers - Yedi Kardeşe Yedi Gelin (1954)
45. Orphée (1950)
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46. Amelie (2001)
47. Saving Private Ryan - Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)
48. Trois couleurs: Bleu - Üç Renk: Mavi (1993)
49. Mononoke-hime - Prenses Mononoke (1997)
50. Full Metal Jacket (1987)
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51. Gladiator - Gladyatör (2000)
52. Ikiru - Yaşamak (1952)
53. Being There - Merhaba Dünya (1979)
54. Edward Scissorhands - Makas Eller (1990)
55. Idi i smotri - Gel ve Gör (1985)
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56. La double vie de Véronique - Veronique'nin İkili Yaşamı (1991)
57. A Matter of Life and Death - Aşk ve Ölüm (1946)
58. Kill Bill: Vol. 1 (2003)
59. The Sixth Sense - Altıncı His (1999)
60. 2001: A Space Odyssey - 2001: Uzay Yolu Macerası (1968)
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61. North by Northwest - Gizli Teşkilat (1959)
62. Dancer in the Dark - Karanlıkta Dans (2000)
63. Psycho - Sapık (1960)
64. Taxi Driver - Taksi Şoförü (1976)
65. Terminator 2: Judgment Day - Terminatör 2: Mahşer Günü (1991)
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66. Groundhog Day - Bugün Aslında Dündü (1993)
67. Network - Şebeke (1976)
68. Yol (1982)
69. Rain Man - Yağmur Adam (1988)
70. Journal d'un curé de campagne - Bir Taşra Papazının Güncesi (1951)
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71. Sátántangó - Şeytanın Tangosu (1994)
72. The Shining - Cinnet (1980)
73. L.A. Confidential - Los Angeles Sırları (1997)
74. Reservoir Dogs - Rezervuar Köpekleri (1992)
75. American Beauty - Amerikan Güzeli (1999)
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76. Amores perros - Paramparça Aşklar Köpekler (2000)
77. It Happened One Night - Bir Gecede Oldu (1934)
78. Good Bye Lenin! - Elveda Lenin! (2003)
79. No Man's Land - Tarafsız Bölge (2001)
80. Underground - Yeraltı (1995)
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81. The Purple Rose of Cairo - Kahire'nin Mor Gülü (1985)
82. Hable con ella - Konuş Onunla (2002)
83. Såsom i en spegel - Aynanın İçinden (1961)
84. Au hasard Balthazar - Rastgele Balthazar (1966)
85. Angst essen Seele auf - Korku Ruhu Kemirir (1974)
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86. Pickpocket - Yankesici (1959)
87. The Killing of a Chinese Bookie - Çinli Bir Bahisçinin Ölümü (1976)
88. Salt of the Earth - Toprağın Tuzu (1954)
89. Goodfellas - Sıkı Dostlar (1990)
90. Casablanca - Kazablanka (1942)
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91. Singin' in the Rain - Yağmur Altında (1952)
92. Mulholland Dr. - Mulholland Çıkmazı (2001)
93. Titanic - Titanik (1997)
94. Gandhi (1982)
95. Delicatessen - Şarküteri (1991)
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96. Million Dollar Baby - Milyonluk Bebek (2004)
97. The Breakfast Club - Kahvaltı Kulübü (1985)
98. The Boy Who Harnessed the Wind "Rüzgarı Dizginleyen Çocuk" (2019)
99. Freaks - Ucubeler (1932)
100. The Aviator - Göklerin Hakimi (2004)
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101. Fahrenheit 9/11 (2004)
102. The Platform - Platform (2019)
103. Cinema Paradiso - Cennet Sineması (1988)
104. La Dolce Vita - Tatlı Hayat (1960)
105. The Sleepers - Kardeş Gibiydiler (1996)
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106. Soul (2020)
107. Elephant Man - Fil Adam (1980)
108. Persona (1966)
109. Inception - Başlangıç (2010)
110. Inside Out - Ters Yüz (2015)
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111. Parasite - Parazit (2019)
112. The Green Mile - Yeşil Yol (1999)
113. Dead Poets Society - Ölü Ozanlar Derneği (1989)
114. Léon / Sevginin Gücü (1994)
115. Caphernaum - Kefernahum (2018)
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116. Jagten - Onur Savaşı (2012)
117. El Laberinto del Fauno - Pan'ın Labirenti (2006)
118. Snatch - Kapışma (2000)
119. Whiplash (2014)
120. The Prestige - Prestij (2006)
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121. Inglourious Basterds - Soysuzlar Çetesi (2009)
122. The Artist (2011)
123. A Separation - Bir Ayrılık (2011)
124. La Vita é Bella - Hayat Güzeldir (1997)
125. Good Will Hunting - Can Dostum (1997)
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126. Interstellar - Yıldızlararası (2014)
127. Citizen Kane - Yurttaş Kane (1941)
128. Green Book - Yeşil Rehber (2018)
129. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan (2004)
130. Rear Window - Arka Pencere (1954)
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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