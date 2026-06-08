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Sinemaseverler Buraya! Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler Listesinden Kült Filmler

Sinemaseverler Buraya! Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler Listesinden Kült Filmler

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 12:36
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Sinema dünyasının büyülü evreninde kaybolmayı sevenler, 'Bu akşam ne izlesem?' sorusundan yorulanlar ve gerçek bir sinefil olduğunu kanıtlamak isteyenler buraya! Sinema tarihi boyunca vizyona girmiş, izleyicinin zihninde derin izler bırakmış ve kült mertebesine ulaşmış binlerce yapım var. Peki, bunlardan hangileri 'ölmeden önce mutlaka izlenmesi gerekenler' listesinde yer alıyor? Esaretin Bedeli'nden Baba'ya, Dövüş Kulübü'nden sinema tarihinin az bilinen ama hayran bırakan başyapıtlarına kadar tam 130 kült filmlik dev bir rehber hazırladık. Patlamış mısırlarınızı hazırlayın, çünkü bu liste sinema vizyonunuzu baştan aşağı değiştirecek!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Ucuz Roman
Film

Ucuz Roman

Esaretin Bedeli
Film

Esaretin Bedeli

Matrix
Film

Matrix

Piyanist
Film

Piyanist

Yıldız Savaşları: Bölüm 5 - İmparator'un Dönüşü
Film

Yıldız Savaşları: Bölüm 5 - İmparator'un Dönüşü

Forrest Gump
Film

Forrest Gump

Başlangıç
Film

Başlangıç

Titanik
Film

Titanik

Baba
Film

Baba

Sil Baştan
Film

Sil Baştan

Sapık
Film

Sapık

Whiplash
Film

Whiplash

Otomatik Portakal
Film

Otomatik Portakal

Taksi Şoförü
Film

Taksi Şoförü

2001: Uzay Yolu Macerası
Film

2001: Uzay Yolu Macerası

Akıl Defteri
Film

Akıl Defteri

Kill Bill: Vol. 1
Film

Kill Bill: Vol. 1

Schindler'in Listesi
Film

Schindler'in Listesi

Prestij
Film

Prestij

Gladyatör
Film

Gladyatör

Yaralı Yüz
Film

Yaralı Yüz

Yedi
Film

Yedi

Geleceğe Dönüş
Film

Geleceğe Dönüş

Ters Yüz
Film

Ters Yüz

Soysuzlar Çetesi
Film

Soysuzlar Çetesi

Sıkı Dostlar
Film

Sıkı Dostlar

Rezervuar Köpekleri
Film

Rezervuar Köpekleri

Kuzuların Sessizliği
Film

Kuzuların Sessizliği

Yeşil Yol
Film

Yeşil Yol

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1. The Lord of the Rings: The Return of the King - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

1. The Lord of the Rings: The Return of the King - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar.

2. Fight Club - Dövüş Kulübü (1999)

2. Fight Club - Dövüş Kulübü (1999)

Jack, hayatın sıradanlığına kapılmış bir sigorta memurudur. Uzun bir süredir 'insomnia' yani uykusuzluk hastalığından şikayetçidir. Kendi psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adına grup terapilerine katılmaktadır. Terapiler esnasında Marla adında bir kızla tanışır. Bir süre sonra da hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile... Durden, Jack'in ulaşmak istediği tüm hedeflere ulaşmış olan bir adamdır ve Jack'i asla hakkında konuşulmaması gereken bir organizasyon olan 'Dövüş Kulübü' ile tanıştıracaktır.

3. 12 Angry Men - 12 Öfkeli Adam (1957)

3. 12 Angry Men - 12 Öfkeli Adam (1957)
www.egegirisimcilik.com

Latin Amerikalı bir genç adam, babasını öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanır. Sanığın kaybettiğini söylediği bir bıçak ise cinayetin işlendiği odada bulunmuştur, gencin mahkemeye sunduğu savunma zayıftır ve olan biteni duyduklarını söyleyen pek çok tanık vardır. Sanık suçlu bulunduğu taktirde idama mahkum edilecektir. 12 jüri üyesinden sadece sekiz numaralı jüri üyesi Davis 'suçsuz' hükmü yönünde oy vermiştir. Davis’in jüri üyelerini ikna etmeye çalışması esnasında her jüri üyesinin 'suçlu' kararı vermesinin arkasında ise, aralarında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebepler olduğu ortaya çıkacaktır.

4. The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli (1994)

4. The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli (1994)

Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır: Red.

5. The Godfather - Baba (1972)

5. The Godfather - Baba (1972)

Baba, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.

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6. I Am a Fugitive from a Chain Gang - Prangalı Hapishane Kaçağıyım (1932)

6. I Am a Fugitive from a Chain Gang - Prangalı Hapishane Kaçağıyım (1932)

Amerika’nın Güney bölgesindeki hapishanelerin kötü şartlarını anlatan film, kara film janrının en iyilerinden biri sayılır. Film, belgesel havasıyla 1940’ların İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin havasını taşır.

7. Back to the Future - Geleceğe Dönüş (1985)

7. Back to the Future - Geleceğe Dönüş (1985)
i0.wp.com

Geleceğe Dönüş'te, deli dolu bilimadamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir. Otuz yıl öncesine dönen Marty’nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir. Artık Marty’nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır.

8. Il buono, il brutto, il cattivo - İyi, Kötü ve Çirkin (1966)

8. Il buono, il brutto, il cattivo - İyi, Kötü ve Çirkin (1966)

Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri İyi, Kötü ve Çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı bir araçtır. İyi ile Çirkin’in risk barındıran ancak iyi para getiren işleri mevcuttur. Çirkin, aranan azılı bir suçlu olduğu için İyi onu adalete teslim edip önce ödülünü alıyor sonra da darağacından riskli bir metot ile kurtarıp bir sonraki işe kadar sağ kalmasını sağlamaktadır. Bir gün gizli bir hazinenin ortaya çıkmasıyla ikilinin araları bozulur. Onlar birbirleriyle didişirken ortaya üçüncü bir hazine avcısı çıkar; o da Kötü adındaki kişidir. Artık her şeyin başka türlü yaşanma zamanıdır.

9. Hotaru no haka - Ateşböceklerinin Mezarı (1988)

9. Hotaru no haka - Ateşböceklerinin Mezarı (1988)

Annelerini savaşa kurban veren Seita ve Setsuka babalarının da savaşta olması nedeniyle yakın bir akrabalarına gönderilirler. Burada tutunamayan bu iki küçük çocuk evden kaçarak, kendilerini savaşın izlerinin anbean körüklendiği sokaklara atarlar. Ancak bu yolculuk bildiğimiz türden yolculukların aksine, kan kokulu sokaklarda verilen bir yaşam savaşına dönüşecektir.

10. Forrest Gump (1994)

10. Forrest Gump (1994)

Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Ancak bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğundan da haberi yoktur.

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11. The Matrix - Matrix (1999)

11. The Matrix - Matrix (1999)

Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo, son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?

12. Schindler's List - Schindler'in Listesi (1993)

12. Schindler's List - Schindler'in Listesi (1993)

Schindler’in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazandıran bir yapımdır.

13. One Flew Over the Cuckoo's Nest - Guguk Kuşu (1975)

13. One Flew Over the Cuckoo's Nest - Guguk Kuşu (1975)

Mahkumun aykırı tavırları cezaevi otoritesinin gözüne batmaya başlayınca bir süre sonra teşhis için akıl hastanesine gönderilir ve kafadan çatlak olduğuna kanaat getirilir. Artık yeni meskeni, tımarhanedir... Randle hastanede de kurumun kurallarına uymaması ve arkadaşları ile olan ilişkileri ile dikkatleri üzerine çeker. Kısa süre içinde soğuk tavırlı, suratsız, otoriter bir görevli olan hemşire Ratched, Randle’ı yakın takibe alır ve her hareketini izlemeye başlar.

14. Gaav - İnek (1969)

14. Gaav - İnek (1969)

Masht Hassan ıssız bir köydeki tek ineğe sahip olan bir adamdır. İneğine sanki çocuğuymuş gibi davranan Hassan, bir gün köyün dışına çıkar ve o gün de ineği ölür. Diğer köylüler Hassan’ın ineğine olan bağlılığını bildikleri için cesedi saklarlar. Hassan geri geldiğinde ise ona ineğinin kaçtığını söylerler. Bu haberle adeta dağılan Hassan, tüm vaktini eskiden ineğinin kaldığı ahırda geçirmeye başlar. Ve yavaş yavaş da kendisinin inek olduğuna inanmaya başlar...

15. Letter from an Unknown Woman - Meçhul Kadının Mektupları (1948)

15. Letter from an Unknown Woman - Meçhul Kadının Mektupları (1948)

Stefan Brand ünlü bir piyanisttir. Bir gün tanımadığı bir kadından bir mektup alır. İsmi Lisa Brendle'dır ve toplu konut tarzı bir yerde yaşamaktadır. Mektuptan öğrendikleriyle kafasında geri dönüşler yaşar ve onun bir zamanlar komşusu olduğunu ve bir ilişkileri olduğunu hatırlar. Aynı zamanda Lisa'nın ondan bir çocuğu olduğunu fakat tifo yüzünden onu kaybettiğini öğrenir. Genç kadın Stefan'a olan aşkı için diplomat olan kocası Johann'ı terk etmiştir. Mektup ilerledikçe zaman da ilerler ve Stefan, Lisa'nın hüzünlü hikayesi ve birlikte yaşadıklarıyla ilgili daha çok şey öğrenmiş olur.

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16. Sen to Chihiro no kamikakushi - Ruhların Kaçışı (2001)

16. Sen to Chihiro no kamikakushi - Ruhların Kaçışı (2001)

Alice Harikalar Diyarında, maceraya fazlaca meraklı küçük bir kızın kendininkinden çok farklı bir dünyaya yaptığı yolculuğun başta eğlenceli, ancak sonraları bir o kadar gerilimli öyküsünü anlatır. Oz Büyücüsü'nde de başka bir küçük kızımız Dorothy Gale, yine bambaşka bir dünyaya giderek tuhaf arkadaşları ile birlikte büyük büyücünün sırrını ortaya çıkarır. Bu iki öyküde de kızlarımız kahramanca hareket ederler ve pek fazla korktukları söylenemez. Oysa içine düştüğü durum itibari ile onlara benziyormuş gibi görünen Ruhların Kaçışı'nın Chihiro'su hiç de onlar kadar maceracı ruhlu değil. Hatta bırakın maceracı ruhu, anne ve babasından daha olgun davranabilen bir çocuk.

17. The Usual Suspects - Olağan Şüpheliler (1995)

17. The Usual Suspects - Olağan Şüpheliler (1995)

Olağan Şüpheliler'de, San Pedro’da patlayan bir tekneyi araştıran polis, teknede 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulur. Olaydan kurtulan iki kişiden biri yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve diğeri de Verbal Kint adında bir tetikçidir. Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak tüm olayları anlatır. Beş suçlunun nasıl bir araya geldiğinden, kaçırılan bir kamyondan ve bir suç lordundan polislere bahseder.

18. The Pianist - Piyanist (2002)

18. The Pianist - Piyanist (2002)

Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesine odaklanır. Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır.

19. Modern Times - Asri Zamanlar (1936)

19. Modern Times - Asri Zamanlar (1936)
www.mcny.org

Film, döneminin sosyal ve ekonomik konumu üzerine gerçekçi yorumlar getirir. Bir fabrikada sıkı bir mesaiyle çalışan Şarlo’nun, bu tempoya ayak uyduramaması, beraberinde türlü yanlış anlaşılmalarla akıl sağlının yerinde olmadığına karar verilip hastaneye yatırılması gibi trajedileri konu alır. Hastaneden çıkan Şarlo, bu kez amaçsızca elinde salladığı kırmızı bayrak yüzünden komünist zannedilerek hapse atılır. Her haliyle kara komedi ve esaslı bir eleştiri niteliği taşıyan filmde Şarlo’nun hayatını değiştiren şey ise kimsesiz bir kızla yollarının kesişmesi olur.

20. Oldeuboi - İhtiyar Delikanlı (2003)

Oh Dae-Soo adında bir adam, bir gün kaçırılır ve 15 yıl boyunca eski püskü bir hücrede tutuklu kalır. Hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sonra bir gün serbest bırakılır. Eline, para, cep telefonu ve pahalı kıyafetler verilir. Bu adam başına gelen bu durumun nasıl ve neden olduğunu anlamak ve gereken intikamı almak konusunda kararlıdır. Bu sırada Oh Dear-Soo aslında kendisini kaçıranların daha da büyük bir planının olduğunu keşfeder. Ancak bu planın özü acı dolu bir yoldan geçmektedir. Gerçeği bulmak ise bu yolun ta kendisidir.

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21. Cidade de Deus - Tanrı Kent (2002)

21. Cidade de Deus - Tanrı Kent (2002)

Tanrı Kent, şiddet dolu arka sokaklarda yaşayan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Filmde kendilerine farklı yollar seçen çocukların gözünden Tanrı Kent’in yok edici gelişimine tanıklık ederiz. Tanrı Kent 2002’nin olay filmlerinden biri. Rio De Janerio’nun suç dolu gecekondu mahallelerinden geçen, izleyiciyi altüst eden bir film.

22. A Clockwork Orange - Otomatik Portakal (1971)

22. A Clockwork Orange - Otomatik Portakal (1971)
i0.wp.com

Otomatik Portakal, şiddet bağımlısı gençlerden kurulu bir çetenin, çevrelerine saçtığı dehşet ve korkuyu işleyerek bir korku imparatorluğunun resmini çizmektedir. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır. Ama hapse atılmaz; cezası bir şiddet deneyine kobay olarak kullanılmak olur. Bu deney insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koyma amaçlıdır ama deneyin kendisi de bir o kadar insan doğasına aykırıdır.

23. Pulp Fiction - Ucuz Roman (1994)

23. Pulp Fiction - Ucuz Roman (1994)
i1.wp.com

Ucuz Roman'da Honey Bunny ve Pumpkin, hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirine aşık bir çift küçük soyguncudur. Öte yandan, iki kaşarlanmış gangster, Vincent Vega ve Jules, günlük işlerinden biri olarak, patronlarına ödemeyi geciktiren bir kaç sahtekar genci vurmaya giderler. Vincent patronun güzel ve genç karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. Cesur bir boksör ise para karşılığı hile yapmayı reddederek şehirden kaçar. Kader bu aykırı tipleri muhteşem bir şekilde bir araya getirecek, yollarını kesiştirecektir.

24. Once Upon a Time in America - Bir Zamanlar Amerika (1984)

24. Once Upon a Time in America - Bir Zamanlar Amerika (1984)

Bir Zamanlar Amerika’da filminde, David 'Noodles' Aaronson, Manhattan'ın banliyölerinden birindeki Yahudi mahallesinde hayatta kalmaya çalışan yoksul bir çocuktur. Kendisi gibi arkadaşlarından oluşan ve Noodles'ın liderliğini yaptığı ufak çaplı suç çetesi, zamanla yükselişe geçer ve sonunda 30'lu yılların en azılı gangsterleri haline gelirler. Ancak bu ün, ekibin dağılmaya başlamasıyla sona erer. Yaklaşık 30 yıl sonra New York'a dönen Noodles, burada eski günlere geri dönüp geçmişiyle baş başa kalır.

25. Braveheart - Cesur Yürek (1995)

25. Braveheart - Cesur Yürek (1995)

Cesur Yürek'te, William Wallace yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya'ya döner. Onun asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürmektir. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değildir. Bir gün İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verecektir.

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26. It's a Wonderful Life - Şahane Hayat (1946)

26. It's a Wonderful Life - Şahane Hayat (1946)

Şahane Hayat'da, üst üste gelen olaylar yüzünden iş adamı George Bailey intiharın eşiğine gelmiştir ve köprünün kenarında sallanmaktadır. Tam o sırada Clarence adlı ‘koruyucu melek’ belirir ve George’u intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George’a küçük bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyunda George eski hayatına geri dönecektir ve George, hayatındaki insanların George’la hiç tanışmamış olsalardı ne şekilde bir hayat süreceklerini görecektir. Bu sıradışı deneyim sonucunda George iyi niyetinden dolayı ne kadar çok insana yardım ettiğini anlar ve hayatının değerinin farkına varır.

27. Det sjunde inseglet - Yedinci Mühür (1957)

27. Det sjunde inseglet - Yedinci Mühür (1957)
www.eastman.org

Savaştan bıkmış bir Orta Çağ şövalyesi, yanında bayraktarı ile Haçlı Seferi'nden dönmektedir. Vebanın kasıp kavurduğu Avrupa'yı gördükçe Tanrı'dan kuşku duymaya ve onun yolundan sapmaya başlayan şövalye, çok geçmeden ölümün eşiğine gelir. Ancak ölüme meydan okuyarak Ölümsatranç oynamaya davet eden şövalye, kaybederse canını vermeye razıdır.

28. Ladri di biciclette - Bisiklet Hırsızları (1948)

28. Ladri di biciclette - Bisiklet Hırsızları (1948)

Bisiklet Hırsızları'nda, savaş sonrası yaşanan iki senelik işsizlik döneminin ardından nihayet iş bulabilen Antonio mutluluktan havalara uçmaktadır. İşi için kendisine lazım olan bisikleti almak için yataklarını satmaları gerekmiştir; ancak Antonio en sonunda para kazanabileceği için mutludur. Yeni işinin ilk gününde bisikleti çalınan Antonio neye uğradığını şaşırır. Yaşadığı ailevi ve dünyevi problemleri çözebilmesi için acilen bisikletine yeniden kavuşması gerekmektedir.

29. Zerkalo - Ayna (1975)

29. Zerkalo - Ayna (1975)

Ayna, yönetmen Andrei Tarkovsky’nin kendi hayatı üzerinden aşk, bağlılık, anılar ve hayata dair birçok şeyi gözler önüne seriyor. II. Dünya Savaşı öncesinde geçen film, ormanın içinde bir kulübede geçiyor. Ünlü yönetmen Tarkovsky’nin hayatına odaklanılan filmde, yönetmenin eski karısı, annesi, babası, kendi hayatı ve ebeveynlerinin kuşakları arasında bir yolculuğu çıkılıyor.

30. Sans toit ni loi - Yersiz Yurtsuz (1985)

30. Sans toit ni loi - Yersiz Yurtsuz (1985)
i0.wp.com

Fransa'nın güneyindeki üzüm bağlarındayız. Dondurucu kış soğuğunda, Mona adlı bir evsizin cesedi bulunur. Çevresinde Mona'yı tanıyanlarla onun geçmişine yarı-belgesel bir yolculuk yaparız. Onu hayatının son haftalarında tanımış insanlarla Mona'nın hayatına bol geriye dönüşlerle bir bakış atarız. Sokaklarda oradan oraya sürüklenen bir yaşamda yollarının kesiştiği, tanımaya çalıştığımız bu gizemli karakteri, köhne bir evde esrar içen yaşlı bir adam ve bir kadın, ağaçların korunmasını isteyen bir çevreci ve Mona'nın üzüm bağlarında hasat zamanı beraber çalışırken aşık olduğu Tunuslu bir adamın gözünden izleriz.

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31. Se7en - Yedi (1995)

31. Se7en - Yedi (1995)

Yedi, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor. Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Yedi Ölümcül Günah, Hıristiyanlık inançlarına göre Kibir, Açgözlülük, Şehvet Düşkünlüğü, Kıskançlık, Oburluk, Yıkıcılık ve Tembellik'tir. İki polis dedektifi bu seri katilin peşindedir.

32. Deewaar (1975)

32. Deewaar (1975)

Anand Verma, çalıştığı firmadaki yönetim tarafından itibarı zedelenen bir adamdır. Olaylar sonrasında yaşadıkları çevrenin verdiği tepkiler nedeniyle ailesini terk etmek zorunda kalınca iki oğlu Vijay ve Ravi'yi annelerine bırakır. İki çocuk, anneleriyle birlikte Bombay'a taşınır, burada sorunlarla dolu bir hayata atılırlar. Babasız büyümek iki çocuk için de yeterince zor olur. Aradan yıllar geçtiğinde Ravi halen daha babasının yaşadığı haksızlıkları aklından çıkarmamış ve adaleti sağlamak için polis olmuştur. Kardeşi Vijay ise kaçakçı olup suç dünyasını atılmıştır. İkisinin hayatı trajik bir şekilde kesişir...

33. Memento - Akıl Defteri (2000)

33. Memento - Akıl Defteri (2000)
i1.wp.com

Akıl Defteri, kısa süreli hafıza kaybı olan bir adamın karısını öldürenleri bulma çabasını konu ediyor. Leonard Shelby, ucuz otel odalarında konaklayan ve sadece nakit para kullanan biridir. Şık giysiler giyip, Jaguar marka araba kullanan Leonard, dışarıdan iş adamı gibi görünmektedir. Fakat aslında hayatını karısına tecavüz edip öldüren kişiyi bulmak için adayan biridir.

34. Amadeus (1984)

34. Amadeus (1984)

Amadeus'da, dünya müzikal tarihine yön veren deha Mozart, gündelik yaşamında gerçek bir arıza karakter olarak yaşamdan bir hayli kopuk bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak için ilginç bir yol seçen sanatçı tutarsız davranışlarda bulunmayı bir alışkanlık edinmiştir. Yaşamı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, yeteneğini sergilemek için mantıksız hareketlerde bulunur. Adeta bir 'tutunamayan' profili çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı yüzünden Antonio Salieri'yi endişelendirmektedir. Diğerine göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Antonio, müziğin tanrısı kadar başarılı olamamaktadır. Bu düşünceler zamanla farklı bir ilişki kurmalarına neden olur...

35. City Lights - Şehir Işıkları (1931)

35. City Lights - Şehir Işıkları (1931)

Şehir Işıkları, görme engelli genç bir kızla evsiz bir gencin hikayesini anlatıyor. Kör bir çiçekçiye aşık olan ve sokaklarda yaşayan iyi niyetli bir serseri, kıza kendisini varlıklı biri olarak tanıtır. Bir milyonerin hayatını kurtarmıştır ve onun kendisine yardım edeceğine güvenmektedir. Adamı ziyaret edip sevdiği kızın gözlerini ameliyat ettirebilecek kadar para ödünç alabileceğini düşünür. Ama zengin insanlar aslında ikiyüzlü bir yaşam sürmektedirler.

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36. Requiem for a Dream - Bir Rüya İçin Ağıt (2000)

36. Requiem for a Dream - Bir Rüya İçin Ağıt (2000)
i0.wp.com

Bir Rüya İçin Ağıt, Hubert Selby’nin romanından uyarlanmıştır. Uyuşturucu bağımlısı bir genç, televizyon bağımlısı annesi ve aralarında günden güne yükselen bir uçurum... Uyuşturucu batağı içerisindeki Harry’nin hayattaki tek amacı daha fazla uyuşturucuyken; umutsuz annesini hayata bağlayan tek şey en sevdiği yarışma programıdır. Bir gün bu yarışmaya katılmaya hak kazandığında tek derdi, ödül olan kırmızı elbiseye girebilmek olacaktır. Yaşlı ve mutsuz kadın zayıflama hapları kullanmaya başlar...

37. Scarface - Yaralı Yüz (1983)

37. Scarface - Yaralı Yüz (1983)

Yaralı Yüz'de, Fidel Castro, Küba’da istenmeyen rejim muhaliflerine Amerika’ya göç etme hakkı tanır. Küba’ya göç edecek olan binlerce insanın içerisinde azılı suçlular ve akıl hastaları da vardır. Bu azılı suçluların en bilinenlerinden Tony Montana da yakın arkadaşı Manny Ribera ile Miami’ye göç eder. Montana kendisini ülkenin uyuşturucu babalarından biri olan Frank Lopez’in kanatlarının altında bulur. Montana’nın ise geldiği yerlerden daha yükseklere ulaşmak yönünde oldukça iddialı ve cesur hedefleri vardır.

38. The Silence of the Lambs - Kuzuların Sessizliği (1991)

38. The Silence of the Lambs - Kuzuların Sessizliği (1991)

Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katile ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.

39. Faustrecht der Freiheit - Özgürlüğün Zorbalık Hakkı (1975)

39. Faustrecht der Freiheit - Özgürlüğün Zorbalık Hakkı (1975)

 Eşcinsel olan Franz 'Fox' Biberkopf, işçi olarak gezici bir karnavalda görev yapmaktadır. Para sıkıntısına çare olarak erkeklerle ilişki yaşamaya başlar. Bu esnada Eugen çıkar karşısına. Eugen, burjuvazi kültüründen gelmektedir ve maddi durumu gayet iyidir. Eugen'in seçkin düzeydeki dünyası, sosyal yapısı ve kültür düzeyi Fox'u etkisi altına alır. Tam da bu sırada piyangodan 500.000 Mark kazanarak bambaşka bir hayatın kapılarını aralar. Artık hep hayalini kurduğu çevreye Eugen'in sayesinde kavuşma zamanıdır. Ancak bu pek de o kadar basit değildir. Ait olduğu sınıf, geçiş yapmaya özendiği sosyal çevre için sorun teşkil edecek; Fox'un parası ve duyguları, parayı ve insanları nasıl yönlendirebileceğini iyi bilen Eugen tarafından sömürülecektir.

40. Chung Hing sam lam - Hong Kong Ekspresi (1994)

40. Chung Hing sam lam - Hong Kong Ekspresi (1994)

Film iki farklı kırık kalpli insanın içine düştüğü benzer çıkmazları, hem dokunaklı hem de eğlenceli bir üslupla anlatır. İlk yarısında sevgilisinden ayrılan ve bu ayrılığın üstesinden gelemeyen bir polis memuru olan Cop 223 (He Zhiwu)’ün dramını izlerken, ikinci yarıda da benzer bir şekilde sevgilisinden ayrılan ve benzer bir bunalımlı ruh haliyle bu ayrılığın üstesinden gelmeye çalışan bir diğer polisin, Cop 663’ün hikayesine tanık oluruz. Bu benzer hikayeler dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinde, mucizevi bir şekilde ortak noktalarda kesişir.

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41. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back - Yıldız Savaşları: İmparator (1980)

41. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back - Yıldız Savaşları: İmparator (1980)

Yıldız Savaşları: İmparator'da, İmparator Darth Vader’ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışmaktadır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenir ve birlikleri oraya gönderirler.Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Lea, son anda Bulut Şehri’ne kaçarlar. Luke bu arada Yoda’yı bulmak ve Jedi eğitimini tamamlamak üzere yola çıkar.Kahramanlarımız bir araya gelip İmparator’u yenebilecekler midir?

42. Shichinin no samurai - Yedi Samuray (1954)

42. Shichinin no samurai - Yedi Samuray (1954)

Yedi Samuray, haydutların saldırdığı fakir bir köyü korumaya çalışan samurayların hikayesini anlatıyor. Usta Samurai Kambei’nin cesareti ve fedakarlığına şahit bir grup köylü ondan sürekli olarak haydutlardan köylerini korumasını isterler. Kambei bu isteği herhangi bir çıkarı olmamasına rağmen kabul eder ve ilk olarak kısa süre sonra müridi olan genç samuray Katsushiro’yu, ardından da güç kullanmaya meraklı bir samuray olarak görünen, fakat sonradan bir çiftçinin oğlu olduğu ortaya çıkan Kikuchiyo’yu yanına alır.Takımına dört yeni samuray daha ekleyerek köyü savunmaya girişen Kambei köylüler tarafından heyacanla karşılanır, herkesin sevgisini kazanır; bir süre sonra onlara kendilerini savunmayı öğretmeye başlar. Bu arada haydutlar köyün sınırlarında dolaşmakta ve yeni saldırıları için uygun bir zaman kollamaktadırlar...

43. Stalker - İz Sürücü (1979)

43. Stalker - İz Sürücü (1979)
dusunbil.com

Stalker'da uzak bir gelecekte, bambaşka bir yaşam düzeni içerisinde, ismi olmayan bir ülkedeyiz. Dünyaya düşen dev gök taşı yaşamı yerle bir ederken Zone adında esrarengiz, yeni bir bölge oluşmuştur. Bu bölgeden içeriye girebilen insanların tutkularının gerçekleşeceğine dair söylentiler vardır. İçeride yaşayan 'güç' insan zihni tarafından hayal edilmesi mümkün olmayacak güçteki bir varlıktır. Askerler tarafından korunan Zone bölgesine sadece gerekli olgunluğa erişmiş cesur Stalker'lar girebilmekte, bölgeye giren insanlara eşlik etmektedirler.

44. Seven Brides for Seven Brothers - Yedi Kardeşe Yedi Gelin (1954)

44. Seven Brides for Seven Brothers - Yedi Kardeşe Yedi Gelin (1954)

1850 yılında Oregon'da geçen hikayede, ormanlık bir bölgede 6 tane erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Adam'ın hikayesine tanık oluruz. Adam için evlenme vakti gelmiştir ve bu amaçla şehir merkezine gider. Aynı gün içerisinde Milly adında bir kadınla tanışır, evlenmeye karar verirler. Milly'i de yanına alıp yaşadığı kasabaya geri döndüklerinde ise Milly beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Adam, altı kardeşiyle birlikte aynı kulübenin içinde yaşamaktadır. Milly kısa zaman içerisinde aileye bir düzen getirmeye kararlıdır...

45. Orphée (1950)

45. Orphée (1950)

Mitolojik bir efsane olarak bilinen Orpheus'un bir çeşitlemesi olarak düşünülebilecek filmin mekanı yakın geçmişteki Paris. Orpheus, çok ünlü bir şairdir ve şairlerin kafesi olarak bilinen Café des Poètes'te oturmaktadır. O sırada kafeye bir prenses yanında sarhoş bir başka şair olan Cégéste ile içeri girer. Cégéste içkinin de etkisiyle agresifleşmeye başlar ve kavga çıkarmaya çalışır. Polis onu gözaltına almaya çalışırken bir şekilde kaçmayı başarır. Ancak bu kez de başından bir kaza geçer ve Cégéste ölür. Prenses onu 'hastaneye götürüyorum' diyerek arabasına alır ve Orpheus'u da yanında götürür. Orpheus, prensesin onları hastaneye götürmediğini anlar. Şatoya giderler ve Orpheus orada akıl almaz bir olaya tanık olur.

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46. Amelie (2001)

46. Amelie (2001)

Bu Fransız komedisi bizi genç ve özel bir kadınla tanışmaya davet ediyor; her daim hayat dolu, yaşama sevgi dolu gözlerle tanıklık eden ve sahip olduğu özel ışıltıyı her anında yanında taşıyan Amelie’nin hikayesine... Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. Peki başkalarının mutluluğu için çabalayan Amelie, yalnızlığının farkına vardığı an kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacak mıdır?

47. Saving Private Ryan - Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

47. Saving Private Ryan - Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

Er Ryan’ı Kurtarmak'ta, dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Yakarışları karşılık bulur ve Başkan tarafından verilen bir emirle James Ryan’ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkması sağlanacaktır. Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir asker birliği farklı bir göreve, Ryan’ı kurtarma görevine atanır. Ancak yüzbaşı John Miller tarafından yönetilen bu birim, can pazarının yaşandığı bu zorlu ortamda hakikatli bir yaşam mücadelesine atılacak; tek bir adamı kurtarmak için sekiz kişinin hayatının tehlikeye atılmasının meşruluğunu sorgulayacaktır.

48. Trois couleurs: Bleu - Üç Renk: Mavi (1993)

48. Trois couleurs: Bleu - Üç Renk: Mavi (1993)

Film, bir üçlemenin ilk bölümüdür. Bir müzisyen olan kocasını ve çocuğunu kaybeden bir kadının bu gerçekle ne şekilde baş ettiğini inceler. Julie, bir kazada kocasını da kızını da ölüme teslim eder. Julie’nin iki seçeneği kalır geriye. Ya geçmişin gölgeleri ile yaşamak ya da geleceği şekillendirmek üzere şimdide yeni bir hayat kurmak. O yaşama tutunmayı ve yeni hayatı yaratmayı seçer. Ancak özgürlük kolay elde edilen bir kavram değildir. Acı veren hatıralardan, geçmişten uzaklaşarak tam anlamıyla özgürleşmek kolay değildir. Yolu hiç şüphesiz zorlu ve çetin olacaktır. Çok şeyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

49. Mononoke-hime - Prenses Mononoke (1997)

49. Mononoke-hime - Prenses Mononoke (1997)

Prenses Mononoke, Ashitaka'nın maceralarını anlatıyor. Huzurlu bir şekilde yaşamını devam ettiren Ashitaka, bir gün ormandan gelen bir kötülüğün farkına varır. Orman Tanrısı, tüm tavizsizliğiyle ve sınırsız gücüyle, temas ettiği her varlığı yıkarak yoluna devam etmektedir. Küçük bir kızı kurtarmak için Orman Tanrı’sına karşı koymaya çabalayan Ashitaka lanetlenir. Bu lanetten kurtulabilmesi için ona yardım edebilecek tek varlık olan ‘Ormanın Ruhu’nu bulması gerekmektedir. Ancak bu arayış için çıkacağı yolculuk, pek de tekin ya da tehlikesiz değildir. Ashitaka kendi korkularıyla yüzleşirken adına savaş denilen bu mücadelede herkesin zarar gördüğünü gözlemleyecektir.

50. Full Metal Jacket (1987)

50. Full Metal Jacket (1987)
i0.wp.com

Full Metal Jacket'de bir grup acemi asker kendilerini nasıl bir eğitimin beklediğinden ve nasıl bir işin içine girdiklerinden habersiz bir biçimde üslerinin önünde dikilmektedirler. Askerlik ve savaş kavramlarının ciddiyetlerini fark etmeleri için savaşa gitmeleri gerekmeyecektir.

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51. Gladiator - Gladyatör (2000)

51. Gladiator - Gladyatör (2000)

Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak. Ridley Scott’ın bol ödüllü filmi, gösterildiği sene hem gişedeki büyük başarısıyla hem de aldığı Oscar’larla isminden epeyce söz ettirmişti.

52. Ikiru - Yaşamak (1952)

52. Ikiru - Yaşamak (1952)

Yaşamak, kanser olduğunu öğrenen bir adamın hayatının anlamını sorgulamasını konu ediyor. Kanji Watanabe, yıllardır aynı sıkıcı işte çalışan, hayatından hiçbir beklentisi olmayan, sıradan bir adamdır. Etrafında onu umursarmış gibi görünen bir oğlu bir de üvey kızı vardır. Karısı ise bu dünyadan ayrılmıştır. Bir süre sonra Kanji, kanser olduğunu öğrenir. Bu, uzun zamandır hiçbir şeyin değişmediği hayatında, taze bir yeniliktir. Kanji, bugüne kadar hiç sorgulamadığı hayatının onun için ne anlama geldiğini sorgulamaya başlayacaktır.

53. Being There - Merhaba Dünya (1979)

53. Being There - Merhaba Dünya (1979)

Chance, kendisini bildi bileli yanında yaşadığı yaşlı adamın evinde bahçıvanlık yaparak büyümüş ve hayatında bir kez olsun sokağa çıkmamıştır. Bütün hayatı bahçede bakımını yapıp büyüttüğü çiçeklerden ve televizyondan ibaret olan Chance, yaşlı adam bir gün ölünce ortada kalır. Çünkü ev artık satılacaktır. Kendi varlığının haricinde yaşadığına dair hiçbir kanıt olmayan Chance, avukatlara yıllardır yaşlı adamın yanında kaldığını kabul ettiremez. Nüfus kağıdı bile yoktur. Kendini birden sokaklarda bulunca yıllardır görüp bilmediği hayatın rutinleri ile tanışır. İlk defa sokaklarda yürür, arabaya biner... Ve birden şansı hiç tahmin etmediği bir yerde dönüverir.

54. Edward Scissorhands - Makas Eller (1990)

54. Edward Scissorhands - Makas Eller (1990)
i0.wp.com

Edward Scissorhands’i yatan mucit, işini tam olarak bitiremeden ölmüş ve Edward’ı makaslardan oluşan elleriyle bırakmak zorunda kalmıştır. Münzevi bir yaşam süren genç, Peg Boggs’in onu evine götürmesiyle birlikte topluma karışmaya başlayacaktır. Fakat kimi sürprizler içeren bu buluşma, üzücü olaylara da gebedir...

55. Idi i smotri - Gel ve Gör (1985)

55. Idi i smotri - Gel ve Gör (1985)

Gel ve Gör'de İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık dönemlerinden birinde, Alman işgali altındaki küçük bir Belarus kasabasındayız. Naziler tüm Yahudi köyleri yerle bir edip yerli halkı acımasızca katlederken 13 yaşındaki Florya sahip olduğu tek şeyi, annesini bırakıp Sovyet partizanların güçlerine katılır. Partizanlar Almanlara karşı savaşmaya gittiklerinde küçük Florya, Glascha isimli bir kızla arkadaş olur. Bu sevimli dostluk esnasında Florya kendi köyünün adım adım yok oluşuna şahit olur. Savaş bir kez daha acımasızlığını kanıtlayıp insan hayatının ne derece ucuz olduğunu su yüzüne çıkarırken, suçsuz siviller bir kez daha hiç uğruna kaybeden tarafta olurlar.

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56. La double vie de Véronique - Veronique'nin İkili Yaşamı (1991)

56. La double vie de Véronique - Veronique'nin İkili Yaşamı (1991)
1.bp.blogspot.com

Veronika Polonya’da yaşamaktadır, Veronique ise Paris’de. Birbirinden haberleri bile olmayan bu iki insan, bir şekilde birbirlerinin hayatlarını etkileyeceklerdir. Veronika bir müzik okulunu girer ve çok çalışır. Ancak ilk performansını verirken ölür. Veronique’nın hayatı da bu noktadan sonra değişmeye başlar ve aniden şarkıcı olmamaya karar verir.

57. A Matter of Life and Death - Aşk ve Ölüm (1946)

57. A Matter of Life and Death - Aşk ve Ölüm (1946)

Pilot Peter Carter, II. Dünya Savaşı'nda bir bombardımandan dönerken kullandığı uçak kontrolden çıkar ve düşer. Paraşütünü açmayı başaramayan pilot sisin içinde kaybolur. Kendisine geldiğinde yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgidedir. Yukarıda işler karışmıştır ve öteki dünyaya gitmesi gerekirken Carter'ın eline ikinci bir şans geçer. Araf'tan dünyaya ve aşık olduğu kadına dönme şansı vardır...

58. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

58. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Kill Bill: Volume 1'de birbirinden farklı olağanüstü yeteneklere sahip bir kadın ölüm çetesi çeşitli büyük suikastlerde aktif rol almışlardır. Bill tarafından yönetilen çeteden ayrılan eski 'kara mamba' lakaplı, 'Gelin' in eski takım arkadaşlarından ve Bill'den intikam almak için haklı sebepleri vardır. Bir arabada hissiz bir halde uyanan Gelin, düğün günü kendisine yapılanları anbean hatırlamaktadır. Şimdi sıra kendisine büyük kötülükler yapan bu ölüm çetesine karşı esaslı bir intikam planı yürütmeye gelmiştir.

59. The Sixth Sense - Altıncı His (1999)

59. The Sixth Sense - Altıncı His (1999)

Altıncı His'te, uzun yıllardır mesleğinden uzakta yaşayan psikiyatr Crowe geçmişinde yaşadığı korkunç bir tecrübenin canlı anılarını halen daha taşımaktadır. Crowe yıllar önce ağır bir saldırıyı uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmıştır. Şimdilerde küçük bir çocuğun, Cole'un doktorluğunu yapan bu adam zamanla Cole ile yakınlaşacak, küçük çocuğun daha önce kimseyle paylaşamadığı bir sırra tanık olacaktır. Küçük çocuğun sahip olduğu bu sır hem kendisinin hem de doktor Crowe'un hayatında fırtınalar koparacak bir kırılma noktasını doğuracaktır.

60. 2001: A Space Odyssey - 2001: Uzay Yolu Macerası (1968)

60. 2001: A Space Odyssey - 2001: Uzay Yolu Macerası (1968)

2001: Uzay Macerası'nda bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları, aniden yanı başlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanların şafağı gelmiştir.

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61. North by Northwest - Gizli Teşkilat (1959)

61. North by Northwest - Gizli Teşkilat (1959)

Gizli Teşkilat, yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamın yanlış anlaşılmalarla örülü hikayesini anlatır. Prestijli reklamcı Roger Tornhill, bir yanlış anlaşılma sonucunda George Kaplan isimli bir casus zannedilir ve iki casus tarafından kaçırılıp sorguya çekilir. Kendisini kaçıranlara ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu izah etmeye çalışsa da casusları inandıramaz. Bir uçurumun kenarına bırakılır, buradan kurtulmayı başardıktan sonra casus Kaplan gizeminin peşine düşer. Ancak bir talihsizlik daha baş gösterir ve artık işlemediği bir cinayetin faili konumundadır, böylece polis ve gizli teşkilatlarla arasında nefes kesen bir kovalamaca başlar.

62. Dancer in the Dark - Karanlıkta Dans (2000)

62. Dancer in the Dark - Karanlıkta Dans (2000)
i0.wp.com

Selma Jezkova, derme çatma bir karavanda 10 yaşındaki oğluyla beraber hayatını sürdürmeye çabalayan bir kadındır. Genetik ve kalıtsal bir hastalığı nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetmek üzeredir. Bir gün kendi hastalığının kalıtsallığı nedeniyle oğlunun da bu hastalıkta muzdarip olacağını bilmektedir. Bu nedenle kazandığı tüm geliri oğlunu ameliyat ettirmek üzere kenara koymaktadır. Ancak hayatın seyri, bu ikiliyi hiç olmadık bir uçuruma doğru itmek üzeredir.

63. Psycho - Sapık (1960)

63. Psycho - Sapık (1960)

Marion Crane’e patronuyla iş yapan zengin bir adam para emanet eder ve ardından Marion yola koyulur. Polisler Marion’un şüpheli davranışları üzerine peşine takılır. Ancak Marion’un peşine takılan sadece polisler değil, aynı zamanda tanıdıkları da Marion’un peşindedir. Sevgilisi ile buluşmayı planlayan Marion geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip şeyler olduğunun farkın varan Marion uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder. Norman'ın kişiliğinde sorunlar olduğunu, annesine ve kuşlara karşı bir takıntısı olduğunu öğrenen Marion, odasına gidip duş almaya karar verir.

64. Taxi Driver - Taksi Şoförü (1976)

64. Taxi Driver - Taksi Şoförü (1976)

Taksi Şoförü, Vietnam’da savaşının izlerini henüz atamayan bir askerin, geceleri taksi şoförlüğü yaparak gördüğü kirli ve adaletsiz dünyaya uyum sağlamayı reddetme hikayesini anlatıyor. Film, Robert De Niro’nun canlandırdığı Travis Bickle karakteriyle kültleşmiştir. Taksi şoförü Travis, sosyal hayatındaki başarısızlığını, saplantılı bir tutku beslediği Bickle’la tersine döndürmeye çalışsa da beklediği karşılığı bulamıyor. Bu kırılma anından sonra bir silah alıp harekete geçmeyi, sokakların pisliğini temizlemeye karar veriyor; bu esnada kendini bir fahişeyi kurtarmaya adıyor.

65. Terminator 2: Judgment Day - Terminatör 2: Mahşer Günü (1991)

65. Terminator 2: Judgment Day - Terminatör 2: Mahşer Günü (1991)

Terminatör 2: Mahşer Günü, 2009 yılında geçmektedir. Sarah Connor’ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni “Terminatör” geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah’ın oğlu John Connar’ı öldürmeye programlanır. Fakat bir diğer robot T-800 de John’u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John’u daha önce bulacaktır?

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66. Groundhog Day - Bugün Aslında Dündü (1993)

66. Groundhog Day - Bugün Aslında Dündü (1993)

Phil Connors, ekranlardaki samimi kişiliği ve eğlenceli yüzüyle kendine has bir şöhrete sahip olan, ancak kameralardan kurtulduğu an kendini beğenmiş ve kibirli kişiliğine geri dönen bir hava durumu spikeridir. Bu huysuz adam, hiç sevmediği kırsal yaşamın hüküm sürdüğü Pensilvanya’nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog Day etkinlikleri için gönderilir. Burada yaşanan hayat ve mütevazi insanlardan iğrense de bu hayata bir günlüğüne, görevi için katlanmak zorundadır. Ancak ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle baş başa kalır. Ertesi sabah uyandığında ise daha büyük bir sürpriz kapıdadır: Phil, zaman döngüsüne yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır!

67. Network - Şebeke (1976)

67. Network - Şebeke (1976)

Şebeke, uzun yıllardır UBS Akşam Haberleri isimli programda haber spikerliği yapan Howard Beale’nin hikayesini konu alır. Beale’in ratingleri günden güne düşmektedir ve nihayetinde bir çalışma arkadaşından, iki hafta içerisinde işinden kovulacağını öğrenir. Bunu öğrendiğinde büyük bir depresyona giren adam, ertesi akşam canlı yayında, gelecek Salı günü canlı yayında intihar edeceğini anons eder. Haliyle bu şok duyurudan sonra işler fazlasıyla karışır.

68. Yol (1982)

68. Yol (1982)

Sıkı yönetim döneminin en iç acıtıcı dönemlerindeyiz... İmralı Cezaevi'nde yatan beş mahkum, kendilerine verilen bir izin sayesinde bir haftalığına köylerine dönebileceklerdir. Ancak yol uzundur, yol tehlikelidir, yol can alır. Dışarıdaki dünya içeridekinden hiç farklı değildir. Zulüm her yerdedir, bu topraklarda insan olmak hiç kolay değildir.

69. Rain Man - Yağmur Adam (1988)

69. Rain Man - Yağmur Adam (1988)

Serseri Charlie, yıllardır uzak kaldığı babasının ölümü üzerine 3 milyon dolarlık mirastan yararlanacağını düşünerek hayaller kurar. Oysa kendisine sadece 1949 model bir Buick bırakan babası, servetin tamamını Charlie’nin daha önce varlığından haberdar olmadığı ağabeyi Raymond’a bırakmıştır. Önemli bir ayrıntı ise, Raymond’un bakıma muhtaç, otistik bir dahi olmasıdır! Maddiyatçı Charlie mirasın en azından bir kısmından vazgeçmek niyetinde değildir. Bunun için Raymond’u kaldığı klinikten kaçırıp ülke çapında bir seyahate çıkarır. Yol boyunca ağabeyinin yaşamı zorlaştıran alışkanlıklarıyla çileden çıksa da otistik adamın matematik ve hafızalama konusundaki insanüstü yeteneği karşısında bol bol hayrete düşer. Nihayetinde Las Vegas’taki kumarhanelerde bu az bulunan kabiliyetten yararlanarak hile yapmaya bile çalışır. Yol boyunca Charlie, sadece Raymond’u değil, geçmişinin bir parçasını ve belki de kendini keşfetme fırsatı da bulacaktır.

70. Journal d'un curé de campagne - Bir Taşra Papazının Güncesi (1951)

70. Journal d'un curé de campagne - Bir Taşra Papazının Güncesi (1951)

Georges Bernanos'un romanından uyarlanan film, taşrada yaşayan, bir yandan günlük hayatın zorluklarıyla uğraşırken diğer yandan kendi davranışlarını, inancını sorgulayan genç bir papazın öyküsünü anlatır. Son derece idealist bir genç olan papaz, İsa gibi yaşama yolunu benimsemiştir. Ancak çalışmaya başladığı yeni kasabada yaptıkları yanlış anlaşılınca toplum tarafından dışlanmaya başlar...

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71. Sátántangó - Şeytanın Tangosu (1994)

71. Sátántangó - Şeytanın Tangosu (1994)

1980'lerin komünizm sonrası Macaristan'ının tahrip olmuş küçük bir köyünde, hayat fiili olarak durmuştur. Güz yağmurları başlamıştır. O akşamüstü köylüler büyük bir ödeme beklemektedirler, sonrasında da, bazıları hakkettiğinden fazlasını alma planlarıyla oradan ayrılmayı düşünmektedirler. Fakat o sırada iki yıl önce öldüğünü düşündükleri karizmatik Irimias'ın konuşmasını duyarlar, geri gelmiştir. Onlar da topluluğun devamlılığını koruma amacıyla Irimias'ın çevireceği tantanalı planla paralarını alacağı düşüncesiyle korkmuşlardır.

72. The Shining - Cinnet (1980)

72. The Shining - Cinnet (1980)

Cinnet, yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack’in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.

73. L.A. Confidential - Los Angeles Sırları (1997)

73. L.A. Confidential - Los Angeles Sırları (1997)

Los Angeles Sırları'nda, 50’lerin Los Angeles’ında yer altı dünyasının patronu sayılan Mickey Cohen’in hapse girmesiyle doğan boşluktan dolayı şehirdeki diğer suç örgütleri arasında liderlik savaşı başlar. Bir gece Cohen’in adamlarına bir baskın düzenlenir ve hepsi öldürülür. Öldürülenler arasında eski bir poliste vardır. Bu olayı soruşturmak üzere L.A. Polis Departmanı üç polisi görevlendirir. Görevlendirilen polisler karekter olarak birbirlerinden çok farklıdırlar. Ed Exley, L.A. Polis Departmanının altın çocuğudur. Kurallara bağlı ve her şeyi kanunlara göre yapar. Bud White, çabuk sinirlenen, agresif, gerçeğe ve doğruya ulaşmak için her türlü yola başvuran biridir. Üçüncü ve son polis Jack Vincennes ise; L.A. Polis Departmanını anlatan bir televizyon dizisine danışmanlık yapmakta, tanınmış ve gündemde olmayı seven biridir. Bu üç kişi olayı soruşturmak için bir araya gelirler. Ancak soruşturma çok çabuk sonuca ulaşır. Bu durum üç polisi rahatsız eder. Soruşturmada bu kadar çabuk sonuca ulaşılmasında bir bit yeniği olduğunu düşünürler ve araştırmaya devam ederler. Ve araştırmaları onları çok güzel bir kadına kadar götürür.

74. Reservoir Dogs - Rezervuar Köpekleri (1992)

74. Reservoir Dogs - Rezervuar Köpekleri (1992)

Rezervuar Köpekleri orijinal bir soygun hikayesini konu alıyor. Büyük bir hırsızlık olayı için bir araya gelen bir ekip, birbirlerinin isimlerini bile bilmeyen bir grup hırsızdan oluşuyor. Soygunda yaşanan bir aksaklık nedeniyle kan gölüne dönen atmosferde polisten kaçmaya çalışan ekip, aralarında bir polis casusunun olduğunu öğreniyorlar ve bu kanlı mücadele fiziksel şiddeti de anbean artan psikolojik bir savaşa dönüşüyor.

75. American Beauty - Amerikan Güzeli (1999)

75. American Beauty - Amerikan Güzeli (1999)

Amerikan Güzeli'nde, orta sınıf bir Amerikan ailesinin içinde bulunduğu çöküntü ve dağılma konu ediliyor. Lester, kızıyla ve orta yaş bunalımındaki karısıyla iletişim kurmakta başarısızlığa uğrayan, rutinlerle dolu yaşamından tiksinerek yaşlanan bir babadır. İşini bırakıp zamanını hiç yapmadığı gibi değerlendirmeye başlayarak yeniden genç hissetmeye çalışırken, henüz onaltı yaşındaki kızının, güzeller güzeli arkadaşı Angela ile arasında tuhaf bir cinsel gerilim doğar. Bu ilişki kızı ve karısıyla arasındaki zaten kopuk olan bağı koparacak, her bir aile ferdini farklı kaderlere sürükleyecektir.

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76. Amores perros - Paramparça Aşklar Köpekler (2000)

76. Amores perros - Paramparça Aşklar Köpekler (2000)

Paramparça Aşklar Köpekler, sinemanın son yıllarda sıkça işlediği çıkış noktalarından bir 'kesişen hayatlar' hikayesini ele alıyor. Film Meksika'nın çeşitli sosyal statülerine sahip üç insanın kesişen ve benzeşen öykülerini işliyor. Genç ve yakışıklı Octavio, geçimsiz ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşıyor. Hiçbir işi olmayan Octavio'nun tek derdi yengesine karşı beslediği büyük aşk. Diğer yandan başarılı bir kariyere sahip olan Daniel ise yolunda giden evliliğini bırakıp başka bir kadını seçiyor. Eski bir suçlu olan El Chiavo ise kendinden yaşça küçük bir kıza vurulmuş durumda.

77. It Happened One Night - Bir Gecede Oldu (1934)

77. It Happened One Night - Bir Gecede Oldu (1934)

Bir Gecede Oldu'da Ellie Andrews, kocasıyla arasındaki ilişkiye girmeye çabalayan zengin babasından kaçmaktadır. Kaçışı esnasında New York yolunda işsiz ve hikâye peşindeki bir haberciyle tanışır. İkilinin bundan sonraki amaçları, otostop çekerek varmak istedikleri yere ulaşmak olacaktır.

78. Good Bye Lenin! - Elveda Lenin! (2003)

78. Good Bye Lenin! - Elveda Lenin! (2003)

1989 yılında, Doğu Almanya’da yaşayan Alex’in annesi aniden komaya girer. Komada kaldığı sekiz ay boyunca dünya politik düzeninde hiç beklenmedik gelişmeler olur. Komünist Parti’nin en sıkı savunucularından ve aktif destekçilerinden biri olan Christiane, sekiz ay sonra uyandığında artık yaşadığı dünya sandığından çok farklıdır.

79. No Man's Land - Tarafsız Bölge (2001)

79. No Man's Land - Tarafsız Bölge (2001)

IMDb: 7.9

1993 yılında, Bosna savaşının en kanlı günleri cereyan etmektedirler. Sırp askerler ile Bosnalılar arasındaki, tampon bölgede yollarını kaybeden bir grup Bosnalı asker, kendilerine doğru açılan ateşten kaçmak üzere buldukları boş bir siperi sığınak olarak kullanmaya başlarlar. Geriye sadece Chiki kalmıştır. Yaralı olan bir diğer Sırp asker de kısa bir süre sonra aynı sipere sığınmak zorunda kalacaktır. Bu bölgeden kurtulmak için bu iki düşman asker, birbirlerinden faydalanmak durumunda kalacaklardır.

80. Underground - Yeraltı (1995)

80. Underground - Yeraltı (1995)

Belgrad’da komünist Marko'nun hedeflediği ortam fazlasıyla sağlanmıştır. Marko, arkadaşı Blacky ve yoldaşlarını yeraltında bulunan bir mahzene yerleştirir. Orada silah üreteceklerdir. Markonun fikrine göre savaş sone erdiğinde ve onlar dışarı çıktıklarında yeryüzünde bir cennet karşılayacaktır herkesi. Zaman geçip de barış ilan edildiğinde yer üstünde çok şey değişir. Ama yeraltında her şey aynı şekilde devam eder. Marko yeraltındakilere faşist yönetimin tüm acımasızlığıyla hükmünü sürdürdüğünü belirterek, yeraltında silah üreten yoldaşlarına yaşamın tüm karanlığıyla devam ettiğine inandırır.

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81. The Purple Rose of Cairo - Kahire'nin Mor Gülü (1985)

81. The Purple Rose of Cairo - Kahire'nin Mor Gülü (1985)

Cecilia, 1930’ların ekonomik kriz dönemi Amerikası’nda, çok az para için ölümüne çalışan, işe yaramaz kocası tarafından sürekli taciz edilen mutsuz bir garsondur. Tek kaçışı, tutku derecesinde sevdiği sinemadır. Kahire’nin Mor Gülü isimli filmse favorisidir. Defalarca kez gittiği filmde bir gün baş karakter Tom Baxter perdeden inip gerçek hayata karışır. Üstelik Cecilia’ya aşık olur!

82. Hable con ella - Konuş Onunla (2002)

82. Hable con ella - Konuş Onunla (2002)

Talk To Her'de, Altın rengi, üzeri somon güllerle dolu perde, Pina Bausch'un Café Müller adlı izletisini sergilemek üzere açılır. İzleyenler arasında birbirini tanımayan iki genç adam vardır. Bir hemşire olan Benigno ve kırklı yaşlarında bir yazar olan Marco. Sahnede ahşap iskemleler ve masalar arasında, Henry Purcell'in The Fairy Queen adlı eseriyle, kollarını açmış danseden iki kadın vardır. Performansın duygusallığı karşısında Marco ağlamaya başlar. Benigno yanında oturan adamın ağladığını farkeder ve kendisinin de bu gösteriden çok etkilendiğini söylemek ister ama cesaret edemez. Aylar sonra iki adam 'El Bosque' adlı Benigno'nun çalıştığı özel bir klinikte tekrar karşılaşırlar. Lydia, Marco'nun profesyonel boğa güreşçisi olan kızarkadaşı yaralanmış ve komadadır. Benigno ise klinikte çalışmakta ve komada bir başka genç kadına, bir bale öğrencisi olan Alicia'ya bakmaktadır. Marco, Alicia'nın odasının önünden geçerken Benigno onunla konuşmaya başlar. Bu her şeyin altüst olduğu yakın bir dostluğun başlangıcı olur. Kliniğin dört duvarı arasında ne kadar süreceği belli olmayan bu zaman dilimi; 4 insanın hayatını, geçmişini, bugününü ve geleceğini bilinmeyen bir kadere doğru taşır.

83. Såsom i en spegel - Aynanın İçinden (1961)

83. Såsom i en spegel - Aynanın İçinden (1961)

Karin, eşi Martin, babası David ve kardeşi Minus’la birlikte bir adada tatil yapmaktadır. Hastalığı nedeni ile birkaç ay akıl hastanesinde kalmıştır. Kocası Martin, karısını çok sevmesine rağmen onunla iletişim kurmakta ve ona ulaşmakta güçlük çekmektedir. Babası David, kendi dünyasına kapanmış bir yazardır. Minus, sevgi ve şefkate açtır. Aile içinde gelişen beklenmedik olaylar, tüm ilişkileri kökten değiştirecektir.

84. Au hasard Balthazar - Rastgele Balthazar (1966)

84. Au hasard Balthazar - Rastgele Balthazar (1966)

Rastgele Balthazar, bir eşeğin öyküsü. Aynı zamanda onunla birlikte büyüyen ve şüphesiz aynı kaderi paylaşan Marie'nin de. Balthazar henüz bir sıpayken çocukların sevgisiyle büyür ancak her eşek gibi onun kaderi de çalışmaktır. Elden ele dolaşır ve sahiplerinin her türlü eziyetine katlanır. Bol bol kırbaç, sopa yer, üstüne çok fazla yük bindirilir, daha hızlı gitmesi için kuyruğu bile tutuşturulur. Karşılaştığı tüm bu zulme karşı verebileceği tek tepki anırmaktır. Marie ise saflığını hala yitirmemiş, ancak bu vahşi dünyada, ayakta durmakta zorlanan genç bir kızdır. Eskiden zengin olan babasının durumunun gitgide kötüleşmesi, çocukluk aşkının artık onun için hiçbir şey ifade etmemesi ve sevgilisinin ona kötü davranması mutsuz olmasına neden olur. Gerçek huzuru kendisiyle aynı kaderi paylaştığından emin olduğu Balthazar'ın yanında bulur...

85. Angst essen Seele auf - Korku Ruhu Kemirir (1974)

85. Angst essen Seele auf - Korku Ruhu Kemirir (1974)

Emmi artık altmış yaşlarına yaklaşmış olan üç çocuk sahibi bir annedir. Hayatını temizlik yaparak kazanmaktadır. Bir gün gittiği bir yerde 30'lu yaşlarındaki Ali ile karşılaşır. Evlenmeleri pek uzun sürmez. Ancak aralarındaki yaş farklı nedeniyle etraflarındaki insanlardan büyük bir tepki almaya başlarlar. Bu tepki üzerlerindeki büyük bir baskıya dönüşür ve toplumun içerisinde yapayalnız kalırlar.

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86. Pickpocket - Yankesici (1959)

86. Pickpocket - Yankesici (1959)

Film, biraz keyif için biraz da sisteme gıcıklık olsun diye yankesicilik yapan Michel'in ve onun peşindeki polisin hikayesini anlatıyor. Çalışmak yerine hırsızlık yapmayı tercih eden Michel, sonunda insanlardan ne kadar para çalarsa çalsın, zamanın ondan çaldıklarını bir türlü yerine koyamayacağını geç de olsa anlayacaktır.

87. The Killing of a Chinese Bookie - Çinli Bir Bahisçinin Ölümü (1976)

87. The Killing of a Chinese Bookie - Çinli Bir Bahisçinin Ölümü (1976)

Cosmo Vitelli, California'da bir striptiz kulübü olan Crazy Horse West'in sahibidir. Az konuşan biri olan Vitelli, Kore Savaşı gazisidir ve bir kumarbazdır. Onunla tanıştığımız zaman, bir kumar borcunun son ödemesini yapmaktadır. Hemen ardından yasa dışı bir kumarhanede poker oynayarak 23.000 dolar kaybeder. Borçlu olduğu adamlar pek dostane davranmazlar ve borcunu hemen ödemesi için ona baskı yaparlar. Sonunda, borcunun silinmesi karşılığında Çinli bir bahisçiyi öldürmesini teklif ederler. Film bir yanda kumarcıların dolandırıcılığı ve ikiyüzlülüğü ile diğer yanda Vitelli, dansçılar, bir dansçının annesi ve kulübün şarkıcısı Bay Sofistike arasındaki arkadaşlık ve sevgi arasında gider gelir.

88. Salt of the Earth - Toprağın Tuzu (1954)

88. Salt of the Earth - Toprağın Tuzu (1954)

Bu dramatik belgeselde, New Mexico'daki maden işçilerinin direnişi ve başlattıkları greve tanık oluyoruz. İşçiler adım adım haklarını kazanabilmek için mücadele veriyor. Öte yandan da madencilerin eşlerinin grevdeki rollerinin önemi ve feminizmin o dönemdeki yükselişi ele alınıyor. Belgesel, zamanında senatör McCarthy döneminde 'kara liste'deki filmlerden biriydi.

89. Goodfellas - Sıkı Dostlar (1990)

89. Goodfellas - Sıkı Dostlar (1990)
i1.wp.com

Sıkı Dostlar'da, Henry Hill adında bir gangster, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adlı iki arkadaşıyla birlikte bir soyguna kalkışır. Gözleri daha yukarda olan iki arkadaşı soyguna katılan diğerlerini öldürür ve mafya içinde yükselmeye başlarlar. Bu durum Henry’i olumsuz etkilemiştir ve bu konuda bir şeyler yapması gerekmektedir.

90. Casablanca - Kazablanka (1942)

90. Casablanca - Kazablanka (1942)

2. Dünya Savaşı sırasında Fas’ın Kazablanka kenti, Hitler’den kaçan Avrupalılarla rengarenk, çeşitli bir görünüm kazanmıştır. Rick Blaine karakteri, şehrin en popüler barını işletmektedir. Bir gün eski aşkı Ilsa, direniş lideri kocası Victor Laszlo ile birlikte gelir. Rick, Ilsa ve Victor’un şehirden kaçmalarını sağlayabilecek tek kişidir.

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91. Singin' in the Rain - Yağmur Altında (1952)

91. Singin' in the Rain - Yağmur Altında (1952)

Singin' in the Rain'de Don Lockwood, kendi yeteneklerini günden güne bileyerek geldiği bu son noktada, nihayet beyaz perdenin en çok aranan ve en çok parıldayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. Ulaştığı noktada yeri sağlam olan bu ünlü şahsiyetin güvenini kıracak kişi ise aktörleri birer birer reddedecek olan Kathy Selden olacaktır. Don, kendisine yapılanların üstesinden gelir gelmez Kathy’ye aşık olacaktır. Ancak öte yandan da seksi ve bencil Lina Lamont, Don’u kendisi için istemektedir.

92. Mulholland Dr. - Mulholland Çıkmazı (2001)

92. Mulholland Dr. - Mulholland Çıkmazı (2001)

Betty Elms, en büyük hayali Hollywood'da ünlü bir aktris olmak olan bir kadındır. Bunun için Hollywood'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Burada kendi hayatında mükemmel bir noktaya ulaşmış olan bir kadınla tanışır ve onun başarılarına hayran kalır. O kadın da Betty'den hoşlanmaya başlar ve aralarında gizemli ve oldukça erotik bir ilişki başlar. Mulholland kavşağında bir trafik kazası gerçekleşir. Bilinç ve bilinçaltı birbirlerine karışırlar. Bütün bu hayatlar, birbirlerine gireceklerdir.

93. Titanic - Titanik (1997)

93. Titanic - Titanik (1997)

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi'nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibrine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

94. Gandhi (1982)

94. Gandhi (1982)

Gandhi, Hindistan tarihinin en önemli kişiliği Mahatma Gandhi'nin hayatını ele alıyor. 1900'lü yılların başında, Hindistan'dayız... İngiliz sömürüsü altındaki ülke, esareti tüm iliklerinde hissetmekte, özgürlük kavramının hissettirdiklerini günden güne yitirmektedir. Bu dönem ortaya çıkan bir kişilik, epik bir tarih yazarak, insanlık tarihinin en önemli kahramanlarından biri haline gelecektir. Tüm zamanların en ilham verici kişiliklerinden biri olacak bu adam, Hindistan tarihinin en önemli kişiliği Mahatma Gandhi'den başkası değildir.

95. Delicatessen - Şarküteri (1991)

95. Delicatessen - Şarküteri (1991)

Kıyamet sonrası bir insan toplumunda, insani besin maddelerine ulaşmak imkânsız gibidir. Bu nedenle oldukça tuhaf gıda alışkanlıkları türemeye başlamıştır. Palyaçoluğu bırakmış bir adam bir şarküteriye başvurur. Dükkanda tanıştığı ve dükkan sahibinin kızı olan çekici bir kadına aşık olur. Ancak kızın babası olan dükkan sahibinin, dükkanına aldığı bu adamla ilgili oldukça garip planları vardır. Bu planlar kısa sürede su yüzüne çıkacaktır.

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96. Million Dollar Baby - Milyonluk Bebek (2004)

96. Million Dollar Baby - Milyonluk Bebek (2004)

Milyonluk Bebek'te Frankie Dunn, tüm hayatını ring üzerinde dehşet dövüşçüler yetiştirerek geçirmiştir. Boksörlerine öğrettiği en önemli ders hayatın temel kuralıdır : Her şeyin ötesinde daima kendini koru! Zaman içinde kızından kopmanın acısı ile uyanışa geçen Frankie, uzun zamandır hiç kimseyle fazla yakınlaşmayı tercih etmeyen bir adamdır. Frankie’nin salonuna bakan tek arkadaşı eski boksör Scrap, onun hırçın mizacının ardında 25 yıldır affedilmeyi bekleyen bir adamın var olduğunu bilir. Bir gün Maggie Fitzgerald kapıdan içeri girer ve boks öğrenmek istediğini söyler.

97. The Breakfast Club - Kahvaltı Kulübü (1985)

97. The Breakfast Club - Kahvaltı Kulübü (1985)

1985 yılına ait bir gençlik klasiği ile karşı karşıyayız. Filmde bir nerd 'inek öğrenci modeli', atletik bir sportmen, bir freak 'ucube anarşist', bir entelektüel ve bir 'sarışın' aralarında keşfedecekleri ortaklığa doğru yol alacaklardır. Amerikan lise hayatından bu beş benzemez, cezalı oldukları cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek gibi bir işkenceye maruz kalmışlardır. Bir yandan da at gözlüklü lise müdürünün tacizi altında inlemektedirler.

98. The Boy Who Harnessed the Wind "Rüzgarı Dizginleyen Çocuk" (2019)

98. The Boy Who Harnessed the Wind "Rüzgarı Dizginleyen Çocuk" (2019)

IMDb: 7,6

The Boy Who Harnessed the Wind, maddi imkansızlıklar sonucu okuldan atılan 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. William Kamkwamba, Malavili’de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuktur. Zeki bir çocuk olan William, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar yüzünden çok sevdiği okulundan atılır. Fakat bu William’ın çalışma isteğine engel olmaz. William, kimsenin haberi olmadan geceleri okulun kütüphanesine gitmeye başlar. Kütüphanede saatlerce çalışan William, bir süre sonra büyük bir başarı elde eder. William, yaptığı çalışmaların sonunda babasına ait olan eski bir bisikletini parçalarını kullanarak bir rüzgar jeneratörü yapar. Bu başarı sadece onun ve ailesinin hayatını değiştirmekle kalmayacak, köyün de sefaletten kurtulmasını sağlayacaktır.

William Kamkwamba ve Bryan Mealer’ın aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Chiwetel Ejiofor oturuyor. Maxwell Simba’nın 13 yaşındaki çocuğa hayat verdiği filmin kadrosunda Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga, Joseph Marcell, Noma Dumezweni, Lemogang Tsipa gibi isimler yer alıyor.

99. Freaks - Ucubeler (1932)

99. Freaks - Ucubeler (1932)

Çalışanları hilkat garibelerinden oluşan bir sirkte trapez sanatçısı olarak çalışan güzeller güzeli Cleopatra, sirkin çeşitli şovlarında çalışan Hans isimli cüceye onunla evlenmek istediğini söyler. Cleopatra'nın bu ilginç teklifinin altında yatan gerçek ise Hans'ın kısa zaman içerisinde yüklü bir mirasa sahip olacak olmasıdır. Zira Cleopatra, Hercules isimli bir başka sirk sanatçısıyla ilişki içerisindedir. Ancak beklenen evlilik gerçekleşir ve ucubeler düğün sırasında Cleopatra'nın türlü hakaretlerine maruz kalırlar. İntikam planlarını hazırlamaları da çok zaman almaz.

100. The Aviator - Göklerin Hakimi (2004)

100. The Aviator - Göklerin Hakimi (2004)

Film, hiçbir şey olanı milyarlara dönüştüren Howard Huges üzerine bir biyografik çalışmadır. Kendisi havacılık ve sinema alanında parlasa da aşk hayatı da yeterince göz kamaştırıcıdır. İkinci Dünya Savaşında bile uçaklarını savaş uçaklarına uyarlayarak kariyerini yukarılara çıkartmıştır. Ancak her şey Hughes için doğru değildir çünkü onun kendi üzerinde yarattığı baskı birçok erkeğin asla tahammül edemeyeceği türdendir. Gökler Hakimi’nde dikkati çeken isimler Leonardo DiCaprio ve Cate Blanchett olarak seyircisi ile buluşuyor.

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101. Fahrenheit 9/11 (2004)

101. Fahrenheit 9/11 (2004)

Paranoya, korku, belirsizlik, hata değerleri ve vatanseverlik kavramlarını bir araya getirip George Washington Bush’un 11 Eylül saldırısının ardındaki gerçeklere ulaşmak yerine Irak’a savaş açmayı planladığını ileri sürüyor. Bu belgesel aynı zamanda bazı Suudiler’in nasıl güvenli bir biçimde ve gizlice Amerika’dan çıkarıldığını mercek altına alıyor. Ve elbette ki silah tüccarları ile petrol şirketleri ile ilgili kısmına da.

102. The Platform - Platform (2019)

102. The Platform - Platform (2019)
images.app.goo.gl

Goreng, platforma sigarayı bırakmak ve hapishaneden alacağı diplomayı düşünerek kendi isteği ile girer, fakat sistemin nasıl çalıştığını bilmemektedir. Uyandığında oda arkadaşından sistemin ne olduğu ne nasıl çalıştığını öğrenir.

'Delik' adlı hapishanede yerleri 30 günde bir rastgele değiştirilen mahkumlar 1. kattan 333. kata kadar ikişerli olarak odalarda tutulmaktadır. Ayrıca, mahkumlara bir eşya seçme hakkı tanınır. Goreng Cervantes’in Don Kişot romanını seçer.

Hapishaneye girmeden önce herkese en sevdiği yemek ve yanında getirmek isteyeceği bir şey sorulur. Kişilerin en sevdiği yemek platformun menüsüne eklenir ve kişiler istedikleri bir eşyayı yanlarında alarak hapishaneye girerler. Odaların ortasında bir boşluk bulunur ve bu boşluktan günde bir kez yemek iner. Üst kattakiler istediklerini yiyebilirken aşağı doğru indikçe arta kalan yemekler alt katlara indirilir. Herkesin kendisine yetecek kadar yemesi durumunda herkesin doyacağı kadar yemek platform tarafından verilir, fakat herkes kendisi için gerekenden fazlasını yediği için alt kattakilere yemek kalmaz. 30 günün ardından yerleri değiştirilen mahkumlar bir önce kaldıkları kata göre daha fazla yeme eğilimindedirler.

103. Cinema Paradiso - Cennet Sineması (1988)

103. Cinema Paradiso - Cennet Sineması (1988)

Sinema aşkının ne olduğunu yoğun duygularla anlatan filmde bir sinemacı, çocukken, doğduğu köyün sinemasındaki resimlere aşık olduğunu ve sinemanın makinistiyle derin bir dostluk kurduğunu hatırlar.

104. La Dolce Vita - Tatlı Hayat (1960)

104. La Dolce Vita - Tatlı Hayat (1960)

Klasikleşen film, Roma'da yaşayan çapkın bir magazin gazetecisinin hayatından bir haftalık kesit sunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Federico Fellini oturuyor. Genç gazeteci Marcello Rubini, bütün hayatını bir şaheser yaratmaya adar.

105. The Sleepers - Kardeş Gibiydiler (1996)

105. The Sleepers - Kardeş Gibiydiler (1996)

Robert DeNiro, Kevin Bacon ve Brad Pitt gibi yıldız isimlere ev sahipliği yapan filmde, masum düşüncelerle yapılan bir şaka feci şekilde ters gidince, bir grup erkek çocuk, vahşice muamele görecekleri bir ıslah evine gönderilir. On üç yıl sonra, eski bir gardiyanla beklenmedik bir rastlantısal karşılaşma, onlara intikam alma şansı verir.

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106. Soul (2020)

106. Soul (2020)

Bu bambaşka Pixar animasyonunda, bir New York caz piyanisti olan Joe, hayatının konserini verdikten sonra ani bir düşüş ile kendisini arafta kapana kısılmış bulur. Joe, bu süreçte yaşamın başlangıcı ve sonu ile ilgili çok farklı tecrübeler edinir.

107. Elephant Man - Fil Adam (1980)

107. Elephant Man - Fil Adam (1980)

Yürek burkan hikâyede, Victoria döneminden bir cerrah, bir yandan gösteri ucubesi olarak geçimini sağlarken diğer yandan kötü muameleye maruz kalan, ciddi şekilde şekil bozukluğu olan bir adamı kurtarır. John Merrick isimli bu adamın canavar yüzünün arkasında, nazik, zeki ve sofistike bir insan vardır.

108. Persona (1966)

108. Persona (1966)

Ingmar Bergman'ın bu şaheserinde, bir hemşire, konuşmayı reddeden ciddi psikolojik zedelenme yaşayan bir aktrisin sorumluluğunu alır ve kişiliklerinin birbirine bağlandığını fark eder. İki kadın arasında oluşan bozulamaz bağ, onların hayatını da etkiler.

109. Inception - Başlangıç (2010)

109. Inception - Başlangıç (2010)

IMDb: 8,8

Yakın gelecekte, rüya paylaşımı teknolojisini kullanarak kurumsal sırları çalan bir hırsıza, bir fikri CEO'nun zihnine yerleştirme görevi verilir. Ancak Cobb isimli hırsızın geçmişi, projeyi ve ekibini felakete sürükleyebilir.

110. Inside Out - Ters Yüz (2015)

110. Inside Out - Ters Yüz (2015)
ailekafe.com

Efsane Disney Pixar animasyonu Inside Out, Riley adında küçük bir kızın, ailesiyle San Francisco'ya taşındıktan sonra hayatının tepe taklak olmasını ve zihninde yaşanan karmaşaları konu ediniyor.

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111. Parasite - Parazit (2019)

111. Parasite - Parazit (2019)

2020 Oscar Töreni'nden bol ödülle ayrılan filmde, açgözlülük ve sınıf ayrımcılığı, zengin Park ailesi ile yoksul Kim ailesi arasındaki yeni kurulan garip ilişki üzerinden izleyiciye aktarılıyor.

112. The Green Mile - Yeşil Yol (1999)

112. The Green Mile - Yeşil Yol (1999)

Stephen King'in ünlü romanından uyarlanan dokunaklı filmi izlerken mendillerinizi hazırlamalısınız! Death Rowe isimli hapishanede, gardiyanların hayatı, mucizevi yetenekleri olan John Coffey tarafından bambaşka bir hal alır.

113. Dead Poets Society - Ölü Ozanlar Derneği (1989)

113. Dead Poets Society - Ölü Ozanlar Derneği (1989)
i0.wp.com

Robin Williams'ın muhteşem filmlerinden biri olan Ölü Ozanlar Derneği, herkesin izlemesi gereken bir klasik! Özgür ruhlu bir öğretmen olan John Keating, öğrencilerini kendilerini ifade etmelerinde çok etkili öğütler vererek, onları anı yaşamaları konusunda cesaretlendirir.

114. Léon / Sevginin Gücü (1994)

114. Léon / Sevginin Gücü (1994)

İkonik Mathilda karakteriyle kalbimize kazınan film, ailesi öldürüldükten sonra profesyonel bir suikastçı olan Léon tarafından korunup kollanan 12 yaşında genç bir kıza odaklanıyor.

115. Caphernaum - Kefernahum (2018)

115. Caphernaum - Kefernahum (2018)

Yürek buran hikâyesiyle herkesi derinden sarsan bu filmde, şiddet içeren bir suçtan beş yıl hapis cezasına çarptırılan 12 yaşındaki bir çocuk, anne ve babasına ihmal nedeniyle dava açar.

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116. Jagten - Onur Savaşı (2012)

116. Jagten - Onur Savaşı (2012)

Bir öğretmen, oğlunun velayeti için mücadele ederken, yalnız bir hayat yaşıyor. Aşkı bulması ve oğlundan iyi haberler almasıyla hayatı yavaş yavaş düzelirken, yeni şansı masum bir yalanla vahşice parçalanmak üzeredir.

117. El Laberinto del Fauno - Pan'ın Labirenti (2006)

117. El Laberinto del Fauno - Pan'ın Labirenti (2006)

1944'ün Falanjist İspanya'sında, sadist bir ordu subayının kitap kurdu genç üvey kızı, trajik hayatından kaçmak için ürkütücü ama büyüleyici bir fantezi dünyasına kaçar.

118. Snatch - Kapışma (2000)

118. Snatch - Kapışma (2000)

Bir Guy Richie filmi olan Kapışma, oyuncu kadrosunda Jason Statham, Brad Pitt ve Benicio del Toro gibi isimleri barındırıyor. Gaddar boks organizatörleri, kendi çıkarı uğruna her yola başvuran bahisçiler ve Rus gangsterlerinin de aralarında bulunduğu birçok çete, paha biçilmez bir çalıntı elmasın izini sürmek için savaşırlar.

119. Whiplash (2014)

119. Whiplash (2014)

Yönetmen Damien Chazelle'in ilk uzun metrajlı filmi olan Whiplash'da, Andrew adında gelecek vaat eden genç bir davulcu, bir müzik konservatuarına kaydolur. Orada, bir öğrencinin potansiyelini geliştirmek için her şeyi yapan acımasız eğitmen tarafından ilgi gören Andrew, yoğun psikolojik baskıya maruz kalır.

120. The Prestige - Prestij (2006)

120. The Prestige - Prestij (2006)

Christopher Nolan'ın muhteşem filminde, 1890'ların Londra'sında iki sahne sihirbazı, trajik bir kazanın ardından düşman olur. Birbirlerini alt etmek için her şeylerini feda ederken nihai yanılsamayı yaratmak için bir savaşa girerler.

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121. Inglourious Basterds - Soysuzlar Çetesi (2009)

121. Inglourious Basterds - Soysuzlar Çetesi (2009)

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da bir grup Yahudi, Nazi liderlerine suikast düzenler. Bu grup, aynı intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir tiyatro sahibiyle karşılaşır ve planlarına onu da dahil eder.

122. The Artist (2011)

122. The Artist (2011)

2012 yılında En İyi Film Oscar'ı alan Fransız filmi, 1927 ve 1932 yılları arasında Hollywood'un değişimini konu alıyor. Aktörlerin çöküşü, aktrislerin yükselişine şahit olduğumuz filmde, sadece kendisini düşünen bir film yıldızı, Hollywood'un sessiz arka planında genç bir dansçıyla ilişki kurar.

123. A Separation - Bir Ayrılık (2011)

123. A Separation - Bir Ayrılık (2011)

İran sinemasının en güçlü isimlerinden olan Asghar Farhadi'nin imzasını taşıyan Bir Ayrılık, Nadir ve Simin çiftinin boşanmasıyla talihsizliklerin onları bulması ve hayatlarının yıkıma uğramasını konu alıyor.

124. La Vita é Bella - Hayat Güzeldir (1997)

124. La Vita é Bella - Hayat Güzeldir (1997)

Nazi döneminde bir toplama kampına alınan Guido ve ailesi, çok zor anlar yaşar. Ancak renkli bir ruha sahip olan Guido, küçük oğluna toplama kampını, savaşı ve bulundukları durumu bir oyunmuş gibi göstermeye çalışır. Oğlu eğer uslu durursa ona çok istediği oyuncak tankı alacaktır.

125. Good Will Hunting - Can Dostum (1997)

125. Good Will Hunting - Can Dostum (1997)

M.I.T.'de hademe olan Will Hunting, bir matematik dehasıdır. Ancak hayatta yönünü bulmak için bir danışmana ihtiyacı vardır. İşlediği küçük bir suçtan dolayı bir psikoloğa gönderilen Will, bu psikologda ihtiyacı olan desteği ve yönlendirmeyi bulur.

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126. Interstellar - Yıldızlararası (2014)

126. Interstellar - Yıldızlararası (2014)

Christopher Nolan'ın üç saatlik destansı filminde, bir uzay kaşif ekibi, sonu yaklaşan dünyada, insanlığın hayatta kalmasını sağlamak için uzayda bir solucan deliğinden geçer.

127. Citizen Kane - Yurttaş Kane (1941)

127. Citizen Kane - Yurttaş Kane (1941)

Orson Welles imzalı Yurttaş Kane, sinema tarihinin en sıra dışı filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Filmde, medya kralı Charles Foster Kane'in ölümünün ardından, muhabirler onun son sözünün anlamını ortaya çıkarmak için araştırmaya başlar.

128. Green Book - Yeşil Rehber (2018)

128. Green Book - Yeşil Rehber (2018)

Gerçek yaşanmış olaylardan uyarlanan film, 2019'da En İyi Film Oscar'ının sahibi oldu. Bu samimi filmde, işçi sınıfından İtalyan-Amerikan bir adamın, Afrikan-Amerikan bir müzisyenin şoförü olma hikâyesini izliyoruz. Birlikte Güney Amerika turuna çıkan ikili, ırkçılığın en ağır yaşandığı bölgelere gider.

129. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan (2004)

129. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan (2004)

İnanılmaz bir uyuma sahip olan Jim Carrey ve Kate Winslet'i, filmde ilişkileri kötüye giden bir çift olarak izliyoruz. Ayrılıklarının ardından, Joel ve Clementine birbirlerini hafızalarından sildirmek için tıbbi bir müdahaleyi kabul ederler.

130. Rear Window - Arka Pencere (1954)

130. Rear Window - Arka Pencere (1954)

Geçici bir süreliğine tekerlekli sandalyeye bağlanan bir fotoğrafçı, Greenwich Village'daki apartmanının penceresinden komşularını gözetlemeye başlar. Manken kız arkadaşının şüpheciliğine rağmen, komşularından birinin cinayet işlediğine tanık olduğunu düşünür.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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