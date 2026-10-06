Okul Saldırısından Acı Haber: Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 15 yaşındaki bir saldırgan öğrenci, ortaokulda saldırı düzenlemiş ve 8 kız öğrenci yaralanmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gelişmeyi duyurdu.
Bakan Tekin, öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini 'Yaralanan bir öğrencimizi kaybettik' sözleriyle açıkladı.
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Okul Saldırısında Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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