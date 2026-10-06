Okul Saldırısından Acı Haber: Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Olay Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, sabah saatlerinde eski okula geldi. Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen öğrenci, diğer öğrencilere saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gelişmeyi duyurdu. Bakan Tekin, öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini 'Yaralanan bir öğrencimizi kaybettik sözleriyle' açıkladı.