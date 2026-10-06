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Okul Saldırısından Acı Haber: Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Okul Saldırısından Acı Haber: Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:28
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 15 yaşındaki bir saldırgan öğrenci, ortaokulda saldırı düzenlemiş ve 8 kız öğrenci yaralanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gelişmeyi duyurdu.

Bakan Tekin, öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini 'Yaralanan bir öğrencimizi kaybettik' sözleriyle açıkladı.

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Okul Saldırısında Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Okul Saldırısında Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Olay Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, sabah saatlerinde eski okula geldi. Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen öğrenci, diğer öğrencilere saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gelişmeyi duyurdu. Bakan Tekin, öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini 'Yaralanan bir öğrencimizi kaybettik sözleriyle' açıkladı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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