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En Son Babalar Duyar'ın Marjinal Kızı Defne'nin Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

En Son Babalar Duyar'ın Marjinal Kızı Defne'nin Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 23:41
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2000'li yılların unutulmaz dizilerinden En Son Babalar Duyar'ın renkli karakterleri hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Dizinin marjinal kızı Defne de renkli saçları ve sıra dışı tarzıyla dönemin en dikkat çeken karakterlerinden biriydi. Defne'ye hayat veren Burçak Işımer ise uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar sonra son haliyle karşımıza çıkan Işımer'in aradan geçen zamana rağmen neredeyse hiç değişmemesi dikkat çekti. Üstelik renkli saçlarından ve marjinal tarzından da vazgeçmemiş!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2000'li yıllarda televizyon karşısında büyüyenler için bazı dizilerin yeri gerçekten başka. Bunların başında da şüphesiz En Son Babalar Duyar geliyor.

2000'li yıllarda televizyon karşısında büyüyenler için bazı dizilerin yeri gerçekten başka. Bunların başında da şüphesiz En Son Babalar Duyar geliyor.

2002 yılında yayın hayatına başlayan En Son Babalar Duyar, Başak ailesinin günlük telaşlarını ve evin babası Mehmet'in her şeyden en son haberdar olduğu olayları ekranlara taşıyarak kısa sürede dönemin en sevilen aile komedilerinden biri haline gelmişti.

Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal gibi birbirinden tanıdık isimleri aynı kadroda buluşturan dizinin neredeyse her karakteri hafızalara kazındı. 'Hallederiz Kadir' başta olmak üzere yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterleriyle En Son Babalar Duyar, bugün bile 2000'li yıllar nostaljisinin vazgeçilmez yapımlarından biri.

O evin en renkli üyelerinden biri ise şüphesiz Defne'ydi. Başak ailesinin en küçük kızı olan Defne, dönemine göre oldukça marjinal tarzı, renkli saçları ve enerjisiyle dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olmuştu.

Defne karakterine hayat veren isim ise Burçak Işımer'di. Işımer'in oyunculuk macerası aslında En Son Babalar Duyar'dan çok daha önce başlamıştı.

Defne karakterine hayat veren isim ise Burçak Işımer'di. Işımer'in oyunculuk macerası aslında En Son Babalar Duyar'dan çok daha önce başlamıştı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı mezunu olan Burçak Işımer, oyunculuğa henüz üniversite yıllarında adım attı. İlk televizyon deneyimini dönemin fenomen yapımlarından Yılan Hikayesi'yle yaşayan Işımer, ardından Yeditepe İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Koçum Benim dizisinde de Ayça karakterini canlandıran oyuncu, kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden birine ise En Son Babalar Duyar'la kavuştu.

Işımer'in Defne karakteriyle özdeşleşmesi boşuna değildi. Mavi ve mor gibi dikkat çekici saç renkleri, dönemin televizyon karakterlerinden ayrılan tarzı ve enerjisiyle Defne, dizinin en akılda kalan isimlerinden biri oldu.

Burçak Işımer de yıllar sonra verdiği bir röportajda En Son Babalar Duyar'ın kendisi için ayrı bir yerde olduğunu anlattı. Dizinin tipik Türk ailesini ekrana taşımasını sevdiğini belirten Işımer, o günleri özlemle anarak 'O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş' ifadelerini kullandı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burçak Işımer'in yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Ancak onu görünce "Yıllar geçmiş mi gerçekten?" diye sormadan edemeyebilirsiniz!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burçak Işımer'in yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Ancak onu görünce "Yıllar geçmiş mi gerçekten?" diye sormadan edemeyebilirsiniz!

Işımer'i televizyonda son olarak 2008-2009 yıllarında yayınlanan Mert ile Gert dizisinde izledik. Bu projenin ardından televizyon kariyerine ara veren oyuncu, İstanbul'dan ayrılarak yaşamını Ankara'da sürdürmeye başladı. Ancak Işımer'in ekranlardan uzaklaşması, sanat dünyasına veda ettiği anlamına gelmiyordu.

Bale eğitimi de bulunan Işımer, 2011 yılından bu yana Ankara Devlet Tiyatrosu'nda koreograf olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yani yıllardır ekranlarda görmediğimiz Defne, aslında kamera önünden sahnenin başka bir tarafına geçmiş durumda.

Asıl dikkat çeken ise Işımer'in yıllar sonraki hali oldu. Aradan yirmi yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen Defne'yle özdeşleşen o marjinal ruhundan hiçbir şey kaybetmemiş desek yeridir. Renkli saçlarını hala kullanan Işımer, tarzıyla da yıllar önce canlandırdığı Defne'yi hatırlatmaya devam ediyor.

Üstelik yüz hatları da neredeyse hiç değişmemiş! En Son Babalar Duyar'ın Defne'sini hafızalarımıza kazınan haliyle yan yana koyduğumuzda, yılların Işımer'e oldukça nazik davrandığını söylemek mümkün!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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