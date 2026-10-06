En Son Babalar Duyar'ın Marjinal Kızı Defne'nin Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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2000'li yılların unutulmaz dizilerinden En Son Babalar Duyar'ın renkli karakterleri hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Dizinin marjinal kızı Defne de renkli saçları ve sıra dışı tarzıyla dönemin en dikkat çeken karakterlerinden biriydi. Defne'ye hayat veren Burçak Işımer ise uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar sonra son haliyle karşımıza çıkan Işımer'in aradan geçen zamana rağmen neredeyse hiç değişmemesi dikkat çekti. Üstelik renkli saçlarından ve marjinal tarzından da vazgeçmemiş!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2000'li yıllarda televizyon karşısında büyüyenler için bazı dizilerin yeri gerçekten başka. Bunların başında da şüphesiz En Son Babalar Duyar geliyor.
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Defne karakterine hayat veren isim ise Burçak Işımer'di. Işımer'in oyunculuk macerası aslında En Son Babalar Duyar'dan çok daha önce başlamıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burçak Işımer'in yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Ancak onu görünce "Yıllar geçmiş mi gerçekten?" diye sormadan edemeyebilirsiniz!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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