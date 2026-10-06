En Son Babalar Duyar'ın Marjinal Kızı Defne'nin Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2002 yılında yayın hayatına başlayan En Son Babalar Duyar, Başak ailesinin günlük telaşlarını ve evin babası Mehmet'in her şeyden en son haberdar olduğu olayları ekranlara taşıyarak kısa sürede dönemin en sevilen aile komedilerinden biri haline gelmişti.

Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal gibi birbirinden tanıdık isimleri aynı kadroda buluşturan dizinin neredeyse her karakteri hafızalara kazındı. 'Hallederiz Kadir' başta olmak üzere yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterleriyle En Son Babalar Duyar, bugün bile 2000'li yıllar nostaljisinin vazgeçilmez yapımlarından biri.

O evin en renkli üyelerinden biri ise şüphesiz Defne'ydi. Başak ailesinin en küçük kızı olan Defne, dönemine göre oldukça marjinal tarzı, renkli saçları ve enerjisiyle dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olmuştu.