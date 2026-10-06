Çölyak Hastalığı ve Glutenle İlgili Rahatsızlıklar Hakkında 7 Temel Bilgi
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Glutenle ilgili konularda benzer şikâyetler ve farklı tanımlar kolayca birbirine karışabiliyor. Sindirim şikâyetlerinin tek bir nedeni olmadığı gibi, belirtilere bakarak kişinin kendi kendine tanı koyması da mümkün değil. İşte konuyu anlamaya başlamak için bilinmesi gerekenler:
(Not: Bu içerik, çölyak hastalığı ve glutenle ilgili durumlar hakkında genel bilgilendirme amacıyla marka iş birliği kapsamında hazırlanmıştır. Tanı veya tedavi önerisi içermez; bir sağlık profesyonelinin değerlendirmesinin yerini almaz.)
Gluten, bazı tahıllarda doğal olarak bulunan bir proteindir.
Çölyak hastalığı ile gluten duyarlılığı aynı şey değildir.
Çölyak hastalığı herkeste aynı belirtilerle görülmez.
Yorgunluk ve demir eksikliği de değerlendirmede önem taşıyabilir.
Benzer sindirim şikâyetlerinin farklı nedenleri olabilir.
Bir değerlendirme aracı tıbbi tanının yerini tutmaz.
Testlerden önce beslenmenizi değiştirmeyi doktorunuzla konuşun.
Konuyla ilgili sorularınızı gözden geçirmek için Gutsense değerlendirme aracına göz atabilirsiniz.
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