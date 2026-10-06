Çölyak Hastalığı ve Glutenle İlgili Rahatsızlıklar Hakkında 7 Temel Bilgi

Glutenle ilgili konularda benzer şikâyetler ve farklı tanımlar kolayca birbirine karışabiliyor. Sindirim şikâyetlerinin tek bir nedeni olmadığı gibi, belirtilere bakarak kişinin kendi kendine tanı koyması da mümkün değil. İşte konuyu anlamaya başlamak için bilinmesi gerekenler:

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