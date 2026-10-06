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Çölyak Hastalığı ve Glutenle İlgili Rahatsızlıklar Hakkında 7 Temel Bilgi

Çölyak Hastalığı ve Glutenle İlgili Rahatsızlıklar Hakkında 7 Temel Bilgi

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Onedio Content - Onedio Editörü
06.10.2026 - 23:40
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Glutenle ilgili konularda benzer şikâyetler ve farklı tanımlar kolayca birbirine karışabiliyor. Sindirim şikâyetlerinin tek bir nedeni olmadığı gibi, belirtilere bakarak kişinin kendi kendine tanı koyması da mümkün değil. İşte konuyu anlamaya başlamak için bilinmesi gerekenler:

(Not: Bu içerik, çölyak hastalığı ve glutenle ilgili durumlar hakkında genel bilgilendirme amacıyla marka iş birliği kapsamında hazırlanmıştır. Tanı veya tedavi önerisi içermez; bir sağlık profesyonelinin değerlendirmesinin yerini almaz.)

Gluten, bazı tahıllarda doğal olarak bulunan bir proteindir.

Gluten, bazı tahıllarda doğal olarak bulunan bir proteindir.

Buğday, arpa ve çavdar gluten içerir. Ancak gluten içeren bir yiyecek tükettikten sonra rahatsızlık hissetmek, tek başına şikâyetin nedeninin gluten olduğunu göstermez.

Çölyak hastalığı ile gluten duyarlılığı aynı şey değildir.

Çölyak hastalığı ile gluten duyarlılığı aynı şey değildir.

Çölyak hastalığı, gluten tüketimiyle tetiklenen ve ince bağırsağı etkileyebilen bir bağışıklık sistemi durumudur. Çölyak dışı gluten duyarlılığı ve buğday alerjisi ise farklı durumlardır. Aralarındaki ayrım tıbbi değerlendirmeyle yapılmalıdır.

Çölyak hastalığı herkeste aynı belirtilerle görülmez.

Çölyak hastalığı herkeste aynı belirtilerle görülmez.

Şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal veya kabızlık görülebilir. Bazı kişilerde sindirim sistemi dışındaki yakınmalar öne çıkabilir; bazılarında ise belirgin bir şikâyet olmayabilir.

Yorgunluk ve demir eksikliği de değerlendirmede önem taşıyabilir.

Yorgunluk ve demir eksikliği de değerlendirmede önem taşıyabilir.

Uzun süren yorgunluk veya tahlillerde saptanan demir eksikliği pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Bunları doğrudan glutene bağlamak yerine, diğer şikâyetler ve tahlil sonuçlarıyla birlikte doktorunuza aktarmak gerekir.

Benzer sindirim şikâyetlerinin farklı nedenleri olabilir.

Benzer sindirim şikâyetlerinin farklı nedenleri olabilir.

İrritabl bağırsak sendromunda (İBS) görülen şikâyetler, çölyak hastalığındaki bazı şikâyetlerle örtüşebilir. Bu yüzden yalnızca nasıl hissettiğinize bakarak birini diğerinden ayırmaya çalışmayın. Kas krampları gibi daha genel yakınmalar da tek başına glutenle ilgili bir durumun göstergesi değildir.

Bir değerlendirme aracı tıbbi tanının yerini tutmaz.

Bir değerlendirme aracı tıbbi tanının yerini tutmaz.

Şikâyetlerinizi gözden geçirmek, doktorla görüşmeden önce sorularınızı toparlamanıza yardımcı olabilir. Çölyak hastalığına ilişkin tanı ise sağlık profesyonelinin uygun gördüğü tıbbi değerlendirme ve testlerle konur.

Testlerden önce beslenmenizi değiştirmeyi doktorunuzla konuşun.

Testlerden önce beslenmenizi değiştirmeyi doktorunuzla konuşun.

Çölyak hastalığı açısından değerlendirme yapılacaksa gluteni önceden beslenmeden çıkarmak bazı test sonuçlarını etkileyebilir. Glutensiz beslenmeye geçme kararını kendi kendinize vermek yerine doktorunuzla görüşün; beslenme düzeninizde denge ve çeşitliliği gözetin.

Konuyla ilgili sorularınızı gözden geçirmek için Gutsense değerlendirme aracına göz atabilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınızı gözden geçirmek için Gutsense değerlendirme aracına göz atabilirsiniz.

Gutsense değerlendirme aracına göz atmak için tıklayın.

Not: Araç tıbbi tanı koymaz. Devam eden şikâyetleriniz için bir sağlık profesyoneline başvurun.

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