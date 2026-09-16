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Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncuları 23 Yılda Nasıl Değişti? İşte Şimdiki Halleri

Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncuları 23 Yılda Nasıl Değişti? İşte Şimdiki Halleri

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 11:22
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2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmayan karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle ilk 97 bölümde izlediğimiz Polat Alemdar, Çakır, Laz Ziya ve Testere Necmi gibi karakterler hafızalardaki yerini koruyor. Peki, bu karakterlere hayat veren oyuncular yıllar içinde nasıl değişti? 

İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının eski ve yeni halleri!

Not: Vefat eden oyuncular eklenmemiştir.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Özellikle ilk 97 bölümüyle geniş bir hayran kitlesi edinen Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterleri ve hafızalara kazınan sahneleriyle yıllar boyunca gündemde kalmayı başardı. Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Aslan Akbey, Laz Ziya ve Testere Necmi gibi karakterler, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor.

Kurtlar Vadisi'nin ilk dizisi 97. bölümüyle sona erse de hikaye daha sonra farklı isimlerle ekran yolculuğuna devam etti. Peki, 23 yıl önce hayatımıza giren Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz oyuncuları bugün nasıl görünüyor?

Polat Alemdar - Necati Şaşmaz

Polat Alemdar - Necati Şaşmaz

Elif Eylül - Özgü Namal

Elif Eylül - Özgü Namal

Süleyman Çakır - Oktay Kaynarca

Süleyman Çakır - Oktay Kaynarca

Memati Baş - Gürkan Uygun

Memati Baş - Gürkan Uygun
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Nesrin Çakır - İpek Tenolcay

Nesrin Çakır - İpek Tenolcay

Aslan Akbey - Selçuk Yöntem

Aslan Akbey - Selçuk Yöntem

Derya Çakır - Seray Sever

Derya Çakır - Seray Sever

Mehmet Karahanlı - Zafer Ergin

Mehmet Karahanlı - Zafer Ergin

Kılıç - Atilla Olgaç

Kılıç - Atilla Olgaç
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Meral Yılmaz - Müge Ulusoy

Meral Yılmaz - Müge Ulusoy

Abdülhey Çoban - Kenan Çoban

Abdülhey Çoban - Kenan Çoban

Doğu Eşrefoğlu - Altan Akışık

Doğu Eşrefoğlu - Altan Akışık

Cerrahpaşalı Halit - Özcan Varaylı

Cerrahpaşalı Halit - Özcan Varaylı

Samuel Vanunu - Nişan Şirinyan

Samuel Vanunu - Nişan Şirinyan
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Canan Çavan - Hande Kazanova

Canan Çavan - Hande Kazanova

Pala - Yüksel Arıcı

Pala - Yüksel Arıcı

Nizamettin Güvenç - Adnan Biricik

Nizamettin Güvenç - Adnan Biricik

Güllü Erhan - Erhan Ufak

Güllü Erhan - Erhan Ufak

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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