Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncuları 23 Yılda Nasıl Değişti? İşte Şimdiki Halleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmayan karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle ilk 97 bölümde izlediğimiz Polat Alemdar, Çakır, Laz Ziya ve Testere Necmi gibi karakterler hafızalardaki yerini koruyor. Peki, bu karakterlere hayat veren oyuncular yıllar içinde nasıl değişti?
İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının eski ve yeni halleri!
Not: Vefat eden oyuncular eklenmemiştir.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat Alemdar - Necati Şaşmaz
Elif Eylül - Özgü Namal
Süleyman Çakır - Oktay Kaynarca
Memati Baş - Gürkan Uygun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nesrin Çakır - İpek Tenolcay
Aslan Akbey - Selçuk Yöntem
Derya Çakır - Seray Sever
Mehmet Karahanlı - Zafer Ergin
Kılıç - Atilla Olgaç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meral Yılmaz - Müge Ulusoy
Abdülhey Çoban - Kenan Çoban
Doğu Eşrefoğlu - Altan Akışık
Cerrahpaşalı Halit - Özcan Varaylı
Samuel Vanunu - Nişan Şirinyan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canan Çavan - Hande Kazanova
Pala - Yüksel Arıcı
Nizamettin Güvenç - Adnan Biricik
Güllü Erhan - Erhan Ufak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın