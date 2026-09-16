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Show TV'nin Özgü Namal'lı Cevher Dizisinden Son Anda Çekilen İsmin Yeni Adresi Belli Oldu

Show TV'nin Özgü Namal'lı Cevher Dizisinden Son Anda Çekilen İsmin Yeni Adresi Belli Oldu

Show tv Star tv Özgü Namal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 07:34
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Star TV ekranlarına hazırlanan Bir Hayat Hikayesi dizisinin yönetmen koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Kulislere yansıyan bilgilere göre bu ismin, yakın zaman önce çok farklı bir projeden ayrılan bir yönetmen olduğu ortaya çıktı. Hazal Subaşı'nın başrolü paylaşacağı yapımda erkek oyuncu görüşmelerinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Özgü Namal'ın başrol oyuncusu olarak yer alacağı Cevher dizisi hazırlık aşamasında beklenmedik bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

Özgü Namal'ın başrol oyuncusu olarak yer alacağı Cevher dizisi hazırlık aşamasında beklenmedik bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

Show TV için Fransız yapımı Cevher'den (High Intellectual Potential) uyarlanan projede Neslihan Yeşilyurt yönetmen, Özgü Namal ise başrol oyuncusu olarak duyurulmuştu. Ancak Ağustos 2026'da art arda gelen ayrılık haberleriyle proje sarsıldı.

Yeşilyurt, ayrılık kararını projenin yaratıcı sürecinde yaşanan görüş ayrılıkları sözleriyle açıkladı, yapımcı firmayla karşılıklı anlayışla yollarını ayırdıklarını belirtti. Özgü Namal'ın da kısa süre sonra projeden çekilmesiyle Cevher hem başrolünü hem yönetmenini kaybetti.

Yasak Elma ve Sadakatsiz gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen deneyimli bir isim olan Neslihan Yeşilyurt'un çok geçmeden yeni adresi belli oldu.

Yasak Elma ve Sadakatsiz gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen deneyimli bir isim olan Neslihan Yeşilyurt'un çok geçmeden yeni adresi belli oldu.

Televizyon sektörüne 2001 yılında Vay Anam Vay dizisinde yönetmen yardımcısı olarak adım atan Yeşilyurt, kariyerinin ilerleyen yıllarında Yasak Elma dizisinin yönetmen koltuğuna oturdu, dizi 2018-2020 yılları arasında ekrana geldi.

Ardından Sadakatsiz'in yönetmenliğini üstlenerek adını geniş kitlelere duyurdu. Bahar dizisinde de aynı görevi üstlenen Yeşilyurt, sektörde güvenilir bir isim haline geldi.

Bozdağ Film'in yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nin yönetmenlik koltuğuna Neslihan Yeşilyurt getirildi.

Bozdağ Film'in yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nin yönetmenlik koltuğuna Neslihan Yeşilyurt getirildi.

Kulislerden sızan bilgilere göre Yeşilyurt, Bozdağ Film ile anlaşarak Star TV'de ekrana gelecek Bir Hayat Hikayesi dizisinin yönetmen koltuğuna oturdu. Dizinin kadın başrolünü Hazal Subaşı'nın Hayat karakteriyle üstleneceği, erkek başrol için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Cevher'deki ayrılığın ardından kısa sürede yeni bir projeye imza atan Yeşilyurt'un kariyerine hız kesmeden devam ettiği görülüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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