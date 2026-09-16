Show TV'nin Özgü Namal'lı Cevher Dizisinden Son Anda Çekilen İsmin Yeni Adresi Belli Oldu
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Star TV ekranlarına hazırlanan Bir Hayat Hikayesi dizisinin yönetmen koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Kulislere yansıyan bilgilere göre bu ismin, yakın zaman önce çok farklı bir projeden ayrılan bir yönetmen olduğu ortaya çıktı. Hazal Subaşı'nın başrolü paylaşacağı yapımda erkek oyuncu görüşmelerinin de sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Özgü Namal'ın başrol oyuncusu olarak yer alacağı Cevher dizisi hazırlık aşamasında beklenmedik bir gelişmeyle gündeme gelmişti.
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Yasak Elma ve Sadakatsiz gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen deneyimli bir isim olan Neslihan Yeşilyurt'un çok geçmeden yeni adresi belli oldu.
Bozdağ Film'in yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nin yönetmenlik koltuğuna Neslihan Yeşilyurt getirildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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