Sahipsizler'in Yıldızı Hazal Subaşı Kararını Verdi! Star TV'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal oturacak. Dizinin başrol karakteri Hayat için bir süredir görüşmelerini sürdüren Hazal Subaşı, kararını verdi. Son olarak Sahipsizler dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu, Bir Hayat Hikayesi'nin kadın başrolü olarak ekiple el sıkıştı.

Hazal Subaşı, dizide otizmli oğlu Savaş için büyük bir mücadele veren güçlü bir anne olan Hayat karakterini canlandıracak. Öte yandan yapım ekibinin erkek başrol için oyuncu arayışı devam ediyor. Hikayede Fergan ile evli olan Hayat'ın hayatına daha sonra Doktor Çağrı karakteri dahil olacak.