Sahipsizler'in Yıldızı Hazal Subaşı Kararını Verdi! Star TV'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu
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Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nde başrol oyuncusu netleşti. Bir süredir teklif aşamasında olan Hazal Subaşı, kararını vererek projeyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, dizide otizmli oğlu için mücadele eden güçlü bir anneyi canlandıracak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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