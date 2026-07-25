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Sahipsizler'in Yıldızı Hazal Subaşı Kararını Verdi! Star TV'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Sahipsizler'in Yıldızı Hazal Subaşı Kararını Verdi! Star TV'nin Yeni Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 10:14
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Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nde başrol oyuncusu netleşti. Bir süredir teklif aşamasında olan Hazal Subaşı, kararını vererek projeyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu, dizide otizmli oğlu için mücadele eden güçlü bir anneyi canlandıracak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Star TV'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal oturacak. Dizinin başrol karakteri Hayat için bir süredir görüşmelerini sürdüren Hazal Subaşı, kararını verdi. Son olarak Sahipsizler dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu, Bir Hayat Hikayesi'nin kadın başrolü olarak ekiple el sıkıştı.

Hazal Subaşı, dizide otizmli oğlu Savaş için büyük bir mücadele veren güçlü bir anne olan Hayat karakterini canlandıracak. Öte yandan yapım ekibinin erkek başrol için oyuncu arayışı devam ediyor. Hikayede Fergan ile evli olan Hayat'ın hayatına daha sonra Doktor Çağrı karakteri dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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