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Ülkedeki Göllere 33 Milyon Balık Bıraktıklar: Başlarına Büyük Bela Oldu

Ülkedeki Göllere 33 Milyon Balık Bıraktıklar: Başlarına Büyük Bela Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:24
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Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Sierra Nevada Dağları ve Yosemite Ulusal Parkı çevresindeki yüksek rakımlı dağ göllerinde uzun yıllar yürütülen balıklandırma çalışmaları, beklenmeyen ekolojik sorunlara yol açtı. Doğal yapısında balık barındırmayan bu hassas su ekosistemlerine olta balıkçılığını teşvik etmek amacıyla onlarca yıl boyunca milyonlarca alabalık bırakıldı. Ancak sonradan getirilen bu avcı türlerin yerel canlı popülasyonuna zarar verdiği tespit edilince, yetkililer alınan kararları tersine çevirerek gölleri eski doğal haline döndürmek üzere geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu başlattı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nps.gov/yose/learn/nature...
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Ulaşımı zor dağ göllerine yapılan balık sevkiyatı zamanla hava araçlarıyla kitlesel bir boyuta ulaştı.

Ulaşımı zor dağ göllerine yapılan balık sevkiyatı zamanla hava araçlarıyla kitlesel bir boyuta ulaştı.

1800’lü yılların ortalarında başlayan balıklandırma faaliyetlerinde ilk etapta su dolu kaplar at ve katırlarla zorlu dağ patikalarından taşındı. 1950’li yıllardan itibaren ise sürecin hızı uçakların kullanımıyla büyük oranda arttı. Binlerce yavru alabalık, su tanklarıyla yüklendikleri uçaklardan göllerin üzerine alçaktan uçularak doğrudan bırakıldı. Bu yoğun müdahaleler sonucunda, bölgedeki büyük göllerde balık bulunma oranı yüzde 1’in altından yüzde 63 seviyesine kadar yükseldi. Sadece Yosemite bölgesindeki sulara yıllar içerisinde 33 milyondan fazla balık salındı.

Sonradan getirilen avcı balıklar bölgedeki endemik canlı türlerinin hızla tükenmesine neden oldu.

Sonradan getirilen avcı balıklar bölgedeki endemik canlı türlerinin hızla tükenmesine neden oldu.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen saha araştırmaları, balıksız dağ göllerinin kendilerine özgü hassas bir ekosisteme sahip olduğunu ortaya koydu. Ortama sonradan dahil olan alabalıklar baskın birer avcıya dönüşerek göllerde yaşayan kurbağa yavruları, semenderler ve su böcekleriyle beslenmeye başladı. Bu durumdan en büyük zararı gören canlı türlerinden biri Sierra Nevada sarı bacaklı kurbağası oldu. Yabancı balık türlerinin varlığı, amfibi popülasyonunu ciddi bir çöküşe sürükledi.

Ekolojik dengeyi korumak amacıyla başlatılan balık temizleme çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Ekolojik dengeyi korumak amacıyla başlatılan balık temizleme çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Ekolojik tahribatın boyutlarının anlaşılması üzerine yetkililer seçili göllerdeki alabalıkları ağlar ve özel tekniklerle toplayarak sudan çıkarma kararı aldı. Uygulamanın hayata geçirildiği göllerde yerel kurbağa ve böcek türlerinin yeniden çoğalmaya başladığı gözlemlendi. Hassas ekosistemlerde balıklandırma bütünüyle durdurulurken, balıkçılığın sürdüğü alanlarda ise daha sıkı denetimler uygulanmaya başlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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