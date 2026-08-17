Ülkedeki Göllere 33 Milyon Balık Bıraktıklar: Başlarına Büyük Bela Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.nps.gov/yose/learn/nature...
Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Sierra Nevada Dağları ve Yosemite Ulusal Parkı çevresindeki yüksek rakımlı dağ göllerinde uzun yıllar yürütülen balıklandırma çalışmaları, beklenmeyen ekolojik sorunlara yol açtı. Doğal yapısında balık barındırmayan bu hassas su ekosistemlerine olta balıkçılığını teşvik etmek amacıyla onlarca yıl boyunca milyonlarca alabalık bırakıldı. Ancak sonradan getirilen bu avcı türlerin yerel canlı popülasyonuna zarar verdiği tespit edilince, yetkililer alınan kararları tersine çevirerek gölleri eski doğal haline döndürmek üzere geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu başlattı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaşımı zor dağ göllerine yapılan balık sevkiyatı zamanla hava araçlarıyla kitlesel bir boyuta ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonradan getirilen avcı balıklar bölgedeki endemik canlı türlerinin hızla tükenmesine neden oldu.
Ekolojik dengeyi korumak amacıyla başlatılan balık temizleme çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın