Ülkedeki Göllere 33 Milyon Balık Bıraktıklar: Başlarına Büyük Bela Oldu

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen saha araştırmaları, balıksız dağ göllerinin kendilerine özgü hassas bir ekosisteme sahip olduğunu ortaya koydu. Ortama sonradan dahil olan alabalıklar baskın birer avcıya dönüşerek göllerde yaşayan kurbağa yavruları, semenderler ve su böcekleriyle beslenmeye başladı. Bu durumdan en büyük zararı gören canlı türlerinden biri Sierra Nevada sarı bacaklı kurbağası oldu. Yabancı balık türlerinin varlığı, amfibi popülasyonunu ciddi bir çöküşe sürükledi.