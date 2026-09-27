İçerik Üreticisi Furkan Değerli Miami'nin Antalya'dan Daha İyi Olduğunu Söyleyenleri Eleştirdi

Miami sahilleri dünya çapında lüks ve göz alıcı bir imajla anılıyor olsa da, Florida kıyılarının suyu mevsimine göre bir hayli değişkenlik gösterebiliyor. Bölgeye zaman zaman ulaşan yosun yığınları ve akıntılar, sudaki duruluğu tamamen bozabiliyor. Ortaya da o ihtişamlı tatil fotoğraflarından uzak görüntüler çıkabiliyor.

İçerik üreticisi Furkan Değerli, Miami sahilinde karşılaştığı manzarayı kaydederek Antalya'nın sahilleriyle karşılaştırdığı bir video paylaştı. Videoda Miami'nin Antalya'dan çok daha iyi olduğunu söyleyenleri eleştirdi.

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