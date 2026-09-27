İçerik Üreticisi Furkan Değerli Miami'nin Antalya'dan Daha İyi Olduğunu Söyleyenleri Eleştirdi

Miami sahilleri dünya çapında lüks ve göz alıcı bir imajla anılıyor olsa da, Florida kıyılarının suyu mevsimine göre bir hayli değişkenlik gösterebiliyor. Bölgeye zaman zaman ulaşan yosun yığınları ve akıntılar, sudaki duruluğu tamamen bozabiliyor. Ortaya da o ihtişamlı tatil fotoğraflarından uzak görüntüler çıkabiliyor.
İçerik üreticisi Furkan Değerli, Miami sahilinde karşılaştığı manzarayı kaydederek Antalya'nın sahilleriyle karşılaştırdığı bir video paylaştı. Videoda Miami'nin Antalya'dan çok daha iyi olduğunu söyleyenleri eleştirdi.
Bu görüntü aslında mevsime göre değişebilen bir durum
Florida kıyılarında görülen bu bulanık ve yosunlu görüntü aslında yıl boyu sabit değil, büyük ölçüde mevsime bağlı. Bölgeye özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, yoğun sargassum yosunu akıntıları ulaşıyor ve bu dönemlerde kıyılar hem görüntü hem de koku açısından oldukça olumsuz bir hal alabiliyor. Sonbahar ve kış aylarında ise akıntılar zayıflıyor, sular görece daha durgun ve temiz görünüyor. Yani bir gezginin Miami sahillerinde nasıl bir manzarayla karşılaşacağı büyük ölçüde hangi ayda gittiğine bağlı.
Antalya'nın sahilleri ise bu noktada net bir avantaja sahip. Akdeniz'in dengeli tuzluluk oranı ve güçlü akıntı sistemi, kıyılarda yosun birikimini büyük ölçüde engelliyor. Konyaaltı'ndan Lara'ya, Kaputaş'tan Patara'ya kadar pek çok sahil, yıl boyunca Mavi Bayrak standartlarını koruyan duruluğuyla biliniyor. Bu da Antalya'yı yalnızca 'güzel' değil, aynı zamanda mevsimden bağımsız güvenilir bir tatil rotası haline getiriyor.
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