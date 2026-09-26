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Yapay Zeka Teknolojisiyle Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'ten Beklenmedik Bir Düet Geldi

Yapay Zeka Teknolojisiyle Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'ten Beklenmedik Bir Düet Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 21:27

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Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, her geçen gün bizi daha da şaşırtıyor. Artık bir sanatçının gerçekte hiç söylemediği bir şarkıyı onun sesiyle dinlemek, istediğimiz dizi ve filmde istediğimiz oyuncuyu görmek, istediğimiz kişiye istediğimiz metni okutabilmek mümkün.

Yapay zeka içerik üreticisi Sarper Yeniçeri, ikonik klibiyle bilinen “Somebody That I Used To Know” şarkısını Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in sesiyle 'seslendirdiği' bir video paylaştı. Yıllardır süren küslüklerine kısa bir süre önce son vermiş olan iki sanatçının düeti hayranları tarafından bekleniyordu. Tam olarak hayranlarının beklediği gibi olmasa da ikiliden bir düet gelmiş oldu. Özellikle İbrahim Tatlıses'in sesi şarkıya beklenmedik şekilde çok yakıştırıldı.

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Bu tarz yapay zeka videoları nasıl yapılıyor?

Bu tür içerikler, ses klonlama adı verilen bir yapay zeka teknikiyle üretiliyor. İçerik üreticileri, bir sanatçının geçmiş röportaj ya da performanslarından elde edilen ses örnekleriyle bir yapay zeka modelini eğitiyor; model bu sayede o kişinin ses tonunu, vurgularını ve tarzını taklit ederek istenen herhangi bir metni 'söyleyebiliyor'. Görüntü tarafında ise benzer şekilde yapay zeka destekli video düzenleme araçları kullanılıyor.

Bu tarz paylaşımlar genellikle eğlence amaçlı olsa da, gerçek bir kişinin sesinin ve görüntüsünün izni alınmadan bu şekilde kullanılması, son yıllarda giderek büyüyen bir etik tartışmayı da beraberinde getiriyor. Başta müzik ve sinema sektörleri olmak üzere pek çok alanda, sanatçıların kendi ses ve görüntülerinin yapay zekayla nasıl kullanılacağını denetleyebilmesi için yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Bu tarz videolar, özellikle dolandırıcılık amaçlı bazı reklamlarda sık sık kullanılıyor. Şimdilik yapay zeka videolar ile gerçek arasındaki fark anlaşılabilir olsa da ilerleyen dönemlerde neler yaşanabileceği merak konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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