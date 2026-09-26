Yapay Zeka Teknolojisiyle Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'ten Beklenmedik Bir Düet Geldi

Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, her geçen gün bizi daha da şaşırtıyor. Artık bir sanatçının gerçekte hiç söylemediği bir şarkıyı onun sesiyle dinlemek, istediğimiz dizi ve filmde istediğimiz oyuncuyu görmek, istediğimiz kişiye istediğimiz metni okutabilmek mümkün.

Yapay zeka içerik üreticisi Sarper Yeniçeri, ikonik klibiyle bilinen “Somebody That I Used To Know” şarkısını Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in sesiyle 'seslendirdiği' bir video paylaştı. Yıllardır süren küslüklerine kısa bir süre önce son vermiş olan iki sanatçının düeti hayranları tarafından bekleniyordu. Tam olarak hayranlarının beklediği gibi olmasa da ikiliden bir düet gelmiş oldu. Özellikle İbrahim Tatlıses'in sesi şarkıya beklenmedik şekilde çok yakıştırıldı.

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